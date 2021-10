Empoli Inter Serie A diretta tv e live streaming gratis dove e come vedere la partita

Empoli Inter è il match valevole per la 10° giornata del campionato di Serie A. La partita è in programma alle ore 20:45 allo stadio Castellani di Empoli e le due squadre scenderanno in campo nella speranza di poter fare un buon risultato. Vedremo qui di seguito tutte le informazioni necessarie per poter assistere al match e dunque dove e come vedere la partita e quali saranno le probabili formazioni.

Empoli Inter Serie A 2021/2022 mercoledì 27 ottobre 2021

L‘Inter affronterà l’Empoli presso lo stadio Castellani e dunque fuori casa oggi mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45. Il match è valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2021 2022. L’obiettivo dell’Inter è sicuramente quello di tornare a vincere in questo turno infrasettimanale. L’Empoli è reduce da una vittoria per 4 a 2 in casa della Salernitana, successo che a Simone Inzaghi e alla sua squadra manca esattamente dal 2 ottobre. Nelle ultime due partite Infatti l’Inter ha rimediato soltanto un punto visto che ha perso contro la Lazio e pareggiato contro la Juventus. L’Empoli invece arriva con l’umore piuttosto alto, visto gli ultimi risultati ottenuti. Per quanto riguarda gli scontri precedenti tra le due squadre, l’ Inter sicuramente ha una tradizione piuttosto positiva in casa dell’Empoli che al Castellani ha raccolto 3 punti in 5 match.

Dove e come vedere la partita

La partita tra l’Empoli e l’Inter sarà visibile sulle smart tv che sono compatibili con l’applicazione di Dazn che si può utilizzare Grazie anche a dispositivi come Amazon Fire TV stick ed ancora timvision box e Google Chromecast. Nel caso in cui non si è a disposizione di una Smart TV è possibile collegare ad una classica televisione una console di gioco xBox e PlayStation. Ad ogni modo, la partita sarà visibile anche sui canali Sky Sport 1 ovvero canale 201 del satellite 472 e 482 del digitale terrestre. Si potrà assistere al match anche su sky sport calcio al numero 202 e 249 del satellite e 473 del digitale terrestre. Il match sarà ancora visibile su Sky sport 4 K e Sky sport al numero 251 del satellite. Empoli Inter sarà visibile anche in streaming ed in questo caso serviranno dei dispositivi fissi come pc o smart tv e mobili, ovvero smartphone, tablet e notebook. Attraverso una buona connessione ci si potrà collegare all’app di Dazn, ovviamente previo abbonamento.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Sanchez.