Gianmarco Tamberi: chi è l’atleta, Tokyo 2020, fidanzata, successi, età, fisico, altezza, Instagram

Gianmarco Tamberi è un atleta che ha vinto l’oro nel salto in alto maschile in queste olimpiadi di Tokyo 2020. È soprannominato Gimbo ed ha avuto un successo davvero strepitoso. Ma cosa conosciamo di lui? Chi è davvero Gianmarco?

Gianmarco Tamberi chi è

E’ nato a Civitanova Marche, in provincia di Macerata il 1 giugno 1992 e di conseguenza ha 29 anni. E’ alto 191 centimetri ed ha un fisico davvero statuario. E’ un altista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020, nonché campione mondiale indoor a Portland 2016 e campione europeo ad Amsterdam 2016. Detiene il record nazionale sia outdoor che indoor. Segue una dieta super regolata almeno per 300 giorni l’anno. Si concede di mangiare una pizza soltanto a fine stagione e di conseguenza tra settembre e ottobre per far si che il suo corpo possa rimanere tonico e asciutto.

Vita privata

È fidanzato ogni una donna di nome Chiara Bontempi anche lei marchigiana. I due stanno insieme da tanti anni e sembra che la relazione vada a gonfie vele. Proprio in questi giorni hanno partecipato alla 70esima mostra del cinema di Venezia ed hanno sfidato in abiti elegantissimi sul red carpet. I suoi genitori si chiamano Marco Tamberi e Sabrina Piastrellini, ed ha un fratello di nome Gianluca.