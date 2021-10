Giovanni Scattone: chi è l’assassino di Marta Russo, età, vita privata, carcere, moglie

Giovanni Scattone è la persona che è stata arrestata e giudicata come l’assassino di Marta Russo. Stiamo parlando della ragazza morta nell’omicidio Sapienza, un fatto di cronaca accaduto a tanti anni fa ed esattamente nel 1997. All’epoca era un assistente alla cattedra di filosofia del diritto presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo avere scontato la condanna invece oggi ha una nuova vita fuori dal carcere. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Giovanni Scattone, chi è

È nato a Roma il 7 febbraio 1968 ed è un saggista italiano noto per essere stato riconosciuto come il colpevole dell’ omicidio di Marta Russo. Venne condannato nel 2003 a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo. Insieme a lui venne condannato anche il collega di studi Salvatore Ferraro, anche lui un assistente universitario alla cattedra di filosofia del diritto. Quest’ultima nello specifico venne condannato e riconosciuto colpevole di favoreggiamento. Ad ogni modo, Giovanni è laureato in filosofia con 110 e lode con tesi Sul rapporto tra mente e corpo ed ha anche conseguito un master in storia moderna e contemporanea e conquistato una borsa di studio annuale presso il CNR per discipline giuridiche e politiche.Nel 2001 ha sposato Cinzia Giorgio una scrittrice e sceneggiatrice