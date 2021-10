Giusy Buscemi chi é? Età, carriera, marito, figli, modella e Miss Italia

Anche stasera torna il consueto appuntamento con Amedeus del suo programma quotidiano I soliti ignoti il ritorno. Ogni sera moltissimi delle spettatori affezionati della trasmissione si collegano per passare un’oretta in compagnia del vip di turno. Questa sera amici sin gioco Sara Giusy Buscemi Ricordiamo a tutti che anche quest’anno ipotetica vincita andrà devoluto interamente in beneficenza. Cerchiamo insieme di scoprire qualcosa in più su Giusy Buscemi.

È nata il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo in Sicilia. L’attrice ha quindi 28 anni ed è nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete. È alta circa 175 cm e nel suo passato è stata anche una modella, grazie anche alla sua bella presenza. È cresciuta a Menfi, in provincia di Agrigento insieme alla sua famiglia dove ha conseguito anche il diploma di maturità scientifica. Poi si è trasferita a Roma dove si è iscritta all’università della Sapienza di Roma presso la Facoltà di Lettere musica e spettacolo. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia vincendo il titolo e questo è stato per lei il trampolino di lancio. È stato Infatti dopo aver vinto il titolo di Miss Italia che Giusy ha iniziato a prendere parte a diversi film di grande successo e anche in diverse fiction come Don Matteo, I medici e Il paradiso delle signore.

Jan Michelini e il marito di Giusy Buscemi, lei è una famosissima e apprezzatissima attrice molto in voga in questo momento Oggi, giovedì 22 aprile, Giusy Buscemi sarà protagonista di una bellissima intervista nel salotto di Rai 1 nel programma condotto da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno attualmente l’attrice la prossiamo ammirare in prima serata di Rai Uno in quanto interpreta Manuela in Un passo dal cielo 6.

Jan Michelini anche lui come la moglie è attore ma anche regista di molto successo. Nato a Roma esattamente il 5 giugno 1979, attualmente ha 42 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. L’uomo è il figli del grande Alberto Michelini, giornalista esponente della democrazie cristiana e di Forza Italia.

Jan si è laurea in scienze della comunicazione di massa e cinema e appena maggiorenne comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Jan Michelini è stato assistente volontario alla regia per Pupi Avati Ed ha collaborato con registi di grande successo. Jan Michelini ha firmato moltissime serie televisive di grandissimo successo come I medici, DOC-nelle tue mani, tre stagioni di Un passo dal cielo, Diavoli e molte altre.

Per quanto riguarda la sua vita privata Jan Michelini è sposato da alcuni anni con Giusy Buscemi. La coppia è convolata a nozze il 13 maggio del 2017 ed hanno due figli: Caterina Maria, nata nel 2018 e Pietro Maria, nato nel 2019.