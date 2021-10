Helena Seger: chi è la moglie di Zlatan Ibrahimovic, età, carriera, vita privata, figli

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente un fuoriclasse del calcio ed è anche uno dei calciatori più importanti e più forti al mondo. È diventato nel corso degli anni il giocatore svedese più pagato nella storia del calcio italiano. Ha vestito le maglie più importanti non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Ma se della sua vita professionale e calcistica sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete ad esempio che è sposato con una donna di nome Helena Seger? Chi è quest’ultima e cosa fa nella vita?

Zlatan Ibrahimovic, chi è la moglie

Si chiama Helena Seger ed è una donna di 51 anni, nata il 25 agosto 1970 a Lindenberg in Svezia. È alta all’incirca 165 cm ed è nata sotto il segno della Vergine. In realtà su di lei non abbiamo molte informazioni perché è stata da sempre molto riservata. Una cosa è certa ovvero che è la più grande dei suoi tre fratelli ed è stata ed è sempre molto brava a scuola. Si è laureata in Economia ed in passato ha lavorato come dirigente della marketing per alcune aziende.

La sua carriera

Secondo quanto riferito sul suo conto, pare che si sia da sempre dedicata in prima persona alla sua famiglia e soprattutto ai suoi figli non accettando alcun tipo di aiuto da nessuno. Da sempre quindi ha gestito tutto lei ed anche per questo motivo pare che abbia deciso di lasciare il lavoro. Uno dei suoi sogni pare sia quello di tornare in Svezia e di andare a vivere nello specifico a Stoccolma cosa che al momento non è stato possibile per via del lavoro del marito. Ha avuto però un passato da modella che ha lasciato anche per lo stesso motivo, ovvero quello di costruire una famiglia insieme alle noto calciatore del Milan. Pare che infatti Elena abbia deciso di smettere nel momento in cui è rimasta incinta dei suoi figli.

Marito e figli

Oggi pare che Helena sia la manager del marito. I due si sono conosciuti nel 2001 e da quel momento non si sono più lasciati. Lei è più grande di Zlatan di circa 11 anni, ma questo per loro non è mai stato un problema. “Fosse stata più giovane forse mi avrebbe lasciato lei o l’avrei lasciata io. E’ stata un grande stimolo e per seguirmi ha lasciato la sua carriera e non volevo che il suo fosse un sacrificio vano. Dicono che la vita delle mogli dei calciatori sia al top ma la sua non è stata facile. Ho girato tanto e mi è sempre stata vicino”. Questo quanto dichiarato da Zlatan un pò di tempo fa parlando della moglie. La coppia ha avuto due figli ovvero Maximilian nato nel 2006 e Vincent nato nel 2008.