Livio Cori: chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, età, carriera, vita privata e figli

Anna Tatangelo è una cantante italiana, la quale è stata sicuramente alla ribalta in tutti questi anni anche per via della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. I due si sono poi lasciati ufficialmente lo scorso anno dopo aver vissuto una storia d’amore molto intensa e dopo aver messo al mondo un figlio di nome Andrea, nato nel 2010. Adesso nella vita di Anna c’è un nuovo amore, un giovane rapper napoletano di nome Livio. È già da un po’ di tempo che si parla di questa storia d’amore tra Anna e Livio, ma la conferma arriverebbe da Santo Pirrotta, in esclusiva a Ogni mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe. Ma chi è il fidanzato di Anna Tatangelo? Conosciamolo meglio.

Livio Cori chi è

Ha 3 anni meno di Anna e condivide con lei l’amore per la musica. È nato a Napoli ed esattamente nei quartieri popolari spagnoli nel 1990. È un giovane rapper e attore che ha iniziato a scrivere proprio le sue canzoni quando era giovanissimo e quindi intorno ai 15 anni. Ha trascorso tanti anni nell’underground napoletano ma poi la sua fama è arrivata esattamente nel 2019 partecipando al Festival di Sanremo vicino a Nino D’Angelo con un brano intitolato Un’altra luce. Sembrerebbe che in molti abbiano anche sostenuto che Livio sia il famoso cantante che si fa chiamare Liberato e che sostanzialmente non ha mai mostrato il suo vero volto.

Carriera

Dopo aver ottenuto una grande fama a livello professionale quindi di lui adesso se ne parla anche come protagonista della cronaca rosa per via di questa storia con Anna Tatangelo che in realtà ad oggi non è stata confermata né dall’uno né dall’altro. Anna Tatangelo però in questi giorni sembra essere tornata a parlare di tutte le ragioni che l’hanno portata a rompere la storia con Gigi D’Alessio. I due avevano già avuto una crisi nel 2017, poi avrebbero cercato di tornare insieme, ma non è servito proprio a nulla perché lo scorso anno poi si sono lasciati definitivamente.

Perchè Anna e Gigi si sono lasciati definitivamente?

“Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.