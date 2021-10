Oroscopo Branko domani 19 Ottobre 2021

Vergine

Un’offerta di lavoro ben retribuita o una promozione arriverà in tempo utile. Le spese con i bambini ei progetti aumenteranno. Con Mercury in diretta, il bilancio sarà in pareggio da questa settimana in poi. Cogli le opportunità e investi nel tuo futuro. Fase di alta visibilità nella carriera. Affronta la missione e guadagna potere. Emozione con riunioni e un’atmosfera magica in amore.