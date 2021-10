Oroscopo Branko domani 23 Ottobre 2021

Ariete

Sarai tentato di ascoltare qualcuno che in passato contava molto per te e ora non significa più nulla. Probabilmente utilizzerai i social network per questo e la verità è che potrebbe portarti un pizzico di malinconia. Non lasciarti cadere in quella trappola e concentrati sul presente.

Toro

Ti piacerà essere in un altro posto rispetto a te perché oggi stai cercando un po’ di aria fresca o idee rinfrescanti. Forse ti farebbe bene praticare uno sport o fare esercizio all’aperto. Cerca il naturale, lascia il rumore e i luoghi con molte persone.

Gemelli

Ti manca una piccola azione in molti modi e potresti cercarla stasera. Renditi conto che ci sono avventure che possono rivelarsi in qualche modo destabilizzanti in seguito. Non giocare con il fuoco e se lo fai, almeno metti un confine.

Cancro

Se noti un amico o un amico distante e non sai molto bene cosa sta succedendo, non esitare a chiedere apertamente. Se non ottieni una risposta chiara, forse quella persona non è la persona ideale per te e dovresti trovare un’altra amicizia più autentica.

Leone

Anche se non ti piace per niente, oggi dovresti fare uno sforzo sul lavoro per dedicare un sorriso e qualche parola gentile a una persona che è sempre disposta a chiacchierare o che ti racconta qualcosa di personale. Ascoltalo senza esprimere un’opinione.

Vergine

Forse hai iniziato un nuovo lavoro in cui stai applicando nuovi concetti o discipline diverse e che ti assorbe molto perché stai mettendo tutto il tuo entusiasmo nel farlo bene. Cerca di rilassarti un po’ e fai un respiro per continuare.

Bilancia

La tua strategia con un tema professionale non ha ancora dato il risultato sperato, tuttavia, oggi farai un altro passo che sarà molto intelligente perché significa un cambiamento. Non manterrai quanto sopra e, se necessario, romperai ciò che è stato fatto prima.

Scorpione

La famiglia potrebbe stancarti un po’ se sei ancora in quella cerchia e non hai raggiunto la tua indipendenza; Hai già bisogno di volare da solo, ma oggi puoi vedere una soluzione a questo problema. Sarai fortunato se accetti un lavoro, anche se non è l’ideale.

Sagittario

Concludi la settimana con molti progetti, alcuni dei quali molto sorprendenti, ma molto divertenti. Cerca di divertirti e tralasciare le tensioni, ma con una certa misura e pensando a tutto, anche al tuo corpo ea ciò che è meglio per la tua salute.

Capricorno

Stai già respirando dalle tensioni perché oggi vedrai come qualcuno ti dice qualcosa che ti apre la mente e vedi soluzioni. Inoltre, prepari un viaggio per vedere qualcuno che ami molto e sei felice e molto attivo. Trovi qualcosa in base alla tua economia.

Acquario

Cercare la perfezione può essere buono se guardi dentro di te i tuoi limiti e sai come superarli e migliorare in molti aspetti personali. Ma non è nemmeno positivo ossessionare. Trova l’equilibrio tra entrambe le opzioni e ti sentirai meglio.

Pesci

Le tue intuizioni a volte funzionano e ci credi apertamente. Non è che sia totalmente negativo, ma non lasciarti trasportare dalla fantasia o dall’impossibile da realizzare, che ti allontana da ciò che devi risolvere. Cerca di essere obiettivo e realistico.