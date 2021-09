Oroscopo Paolo Fox domani 12 settembre 2021

Ariete

Prendi le tue decisioni con le tue spese e non lasciare che nessuno venga coinvolto. Sii paziente perché i tuoi problemi di lavoro saranno presto risolti. Qualcuno molto vicino ti darà una gioia, forse è una nascita. In amore, se stai aspettando un evento, ora può succedere, è il momento. Se stai studiando otterrai ottimi risultati, continua così. Cerca di riposare un po’ di più ogni giorno, così sarai in grado di eseguire di più e meglio. Evita le discussioni, anche se sei un po’ sui nervi, se vuoi puoi farlo. In salute, non accumulare più di quanto puoi, devi imparare a dire di no. Sei molto attivo e puoi fare molte cose, ma dovresti concentrarti.

Toro

Le tue finanze andranno bene perché riceverai un reddito che non avevi. Lavoro, non impegnarti più di quanto puoi fare, sottolineeresti. Nel tuo compito, affronti le decisioni da solo perché lo farai meglio di chiunque altro. Dovrai agire diplomaticamente con i tuoi amici, potrebbero esserci tensioni. In amore, cerca di risolvere i problemi non appena si presentano e farai molto bene. Dovresti evitare le riunioni di famiglia per alcuni giorni, non andranno bene. Puoi incontrare qualcuno che può aiutarti con i tuoi problemi personali. Per la tua salute, un massaggio professionale sarebbe ottimo per eliminare la tensione. Non lasciarti sopraffare dalla tua tendenza al perfezionismo, rilassati un po’. Stai bene, ma stai attento ai tuoi nervi, non lasciarti guidare da loro.

Gemelli

Potresti ricevere un’offerta di lavoro piuttosto strana, fai attenzione. Professionalmente, tutti saranno disposti ad aiutarti, ti sentirai bene. Giocherai un ruolo importante nel recupero di una persona cara. In amore, godrai della compagnia del tuo partner o dei tuoi cari. Non è il momento di fare progetti futuri con il tuo partner, aspetta un po’. Un amico ti mostrerà quanto ti ama, ti sentirai molto bene. Prova a riposare o pratica una tecnica di rilassamento, elimina lo stress. Trasmetti magnetismo e buone vibrazioni, la tua popolarità aumenterà. Hai altri problemi, ma vedrai come scompariranno molto presto. Per la tua salute, fai attenzione a ciò che mangi, perché potresti avere un problema digestivo.

Cancro

Dovrai lavorare molto duramente per ottenere ciò che vuoi, ma lo farai. Cerca di contenere le spese fino al primo del mese, sai cosa sta arrivando. Non affidarti alla fortuna se vuoi ottenere qualcosa, il lavoro sarà la tua risorsa. Se adotti un atteggiamento più positivo nei confronti della vita, la tua famiglia sarà migliore. Non essere così permaloso e accetta gli scherzi degli altri, non sono seri. Puoi incontrare nuove persone con le quali andrai molto d’accordo, anche l’amore può nascere. Sarai qualcosa di brutto e nervoso e questo può influenzare il tuo stomaco, stai calmo. Puoi dare l’impressione di essere stressato dalla tua vita personale. Vuoi coprire troppe cose e questo ti esaurisce, devi distribuirti meglio. Per la tua salute, prova a praticare una tecnica di rilassamento per essere in equilibrio.

Leone

Dovresti ascoltare i consigli di un amico in materia di soldi, ti si addicono. Se vuoi creare la tua azienda, questo è un buon momento, approfittane. Lavorerai coscienziosamente e i tuoi superiori lo valuteranno in modo appropriato. Se provi a uscire e socializzare di più, ti sentirai meglio di quanto pensi. In amore, se non hai un partner, questo giorno potrebbe presentarti un’ottima opportunità. Non fidarti troppo delle promesse che ti vengono fatte oggi, devi essere più realista. Se hai litigato con qualcuno, questo è un buon momento per riconciliarti. Sopprimete i vostri impulsi negativi e non commettete eccessi che vi danneggiano. Un problema personale può riguardarti, cerca di renderlo il meno possibile. Stai iniziando una fase molto creativa e farai grandi progressi in termini di salute.

Vergine

Al lavoro ti mancano nuovi obiettivi e ti annoi, ma puoi trovare qualcosa. Organizzati bene nei tuoi compiti e chiedi aiuto se ne hai bisogno, non essere timido. Non hai molti cambiamenti nella tua vita amorosa, ma almeno sta andando bene per te. In amore, ti mancherà una persona del passato, cerca di ritrovare il contatto. Cerca affetto in casa e con i membri della tua famiglia, non ti mancherà. Stai per prendere le distanze da un amico per tutta la vita, ma tornerai alla relazione. L’eccesso di responsabilità può influire sulla tua salute, rilassati. Solo tu sai cosa è conveniente per te, fai quello che vuoi e funzionerà per te. Rivedi bene le tue abitudini quotidiane per avere un buon equilibrio. Il tuo disagio è più legato al lato psicologico che a quello fisico.

Bilancia

Se non hai un lavoro, in questo momento puoi trovare qualche opportunità. Potresti essere fortunato nel caso, prova a giocare un po’ ma senza esagerare. Devi rivedere la tua economia e le tue spese fisse, presto potresti avere spese extra. In amore, se non hai un partner, potrebbe sorgere un’opportunità con qualcuno vicino. Cerca nel profondo del tuo cuore e poi agisci di conseguenza, avrai ragione. Potresti avere un incontro molto speciale con un Acquario o un Ariete. Potresti avere un problema con la gola, abbi cura di te e agisci. In salute, sarai stanco e di cattivo umore, ma passerà, non preoccuparti troppo. Goditi quello che hai e guarda il bicchiere mezzo pieno, non lamentarti così tanto. Puoi avere i nervi un po’ turbati, non lasciarti trasportare da loro.

Scorpione

Scorpione, non vantarti di soldi o altre cose, non possono portare buone conseguenze, le notizie arriveranno da fuori in relazione a un lavoro, denaro o altra cosa importante. Avrai buone notizie riguardo alle nuove offerte in questi giorni. È tempo di rilanciare un vecchio progetto che potrebbe funzionare bene. Avrai un buon momento per la famiglia ma forse un male per la coppia. Potresti avere un amico nei guai che si allontana da te, dagli tempo. In amore, hai una serie molto buona con il tuo partner, i bambini e gli amici, divertiti. Alcuni problemi familiari possono finalmente essere risolti, abbi fiducia. Cerca di tornare se puoi nei luoghi che ti riempiono di più, goditi la vita. Per una buona salute, devi ritrovare il tuo equilibrio e puoi farlo, usando tecniche di rilassamento. Dovresti rinnovare un po’ il tuo aspetto, vedrai come ti senti e ti stanno molto bene.

Sagittario

Non lasciare che ti coinvolgano in problemi che in realtà non vanno né vengono. Rilassati ed evita i problemi con i tuoi capi, non ti si addicono. Prendi le tue decisioni e non lasciarti consigliare da terzi oggi. Devi capire che molti problemi non sono così importanti. In amore, se hai un partner, vivrai situazioni diverse e divertenti allo stesso tempo. Avrai voglia di uscire e interagire con nuove persone, non smettere di farlo. Sarai in grado di disconnetterti dalla routine e farai qualcosa di diverso che ti piacerà molto. Avrai approfittato del tuo giorno libero per riposarti e rimetterti in forma, starai molto bene. Sei in buona salute, ma svolgi qualche attività che ti aiuti a scaricare la tensione. Avrai voglia di goderti tutto il bene che la vita ha da offrire.

Capricorno

Potresti perdere dei soldi, stai attento, cerca di non lasciare nulla al caso. I tuoi capi si congratuleranno con te per qualcosa di buono che hai fatto al lavoro e ti sentirai benissimo. Professionalmente, non otterrai ancora i risultati che desideri, ma lo farai. Vuoi davvero divertirti e dovresti, ma metti un limite a te stesso. Non pensare che i consigli che ti danno vadano contro di te e approfittane. Bisogna essere prudenti in amore, questa giornata non ti buttare troppo, aspetta. Dovrai fare uno sforzo extra per raggiungere i tuoi scopi, ma lo raggiungerai. Avrai molta energia e saprai come usarla in modo molto appropriato in questo giorno. Riposare ieri ti sarà stato molto buono, non sentirti male per averlo fatto. Aggiorna la tua immagine, non solo migliorerà il tuo aspetto esteriore, ti farà sentire meglio.

Acquario

I conflitti che credevi superati possono tornare nella tua vita lavorativa. È appena arrivato qualcosa in più che non avevi e che ti fa molto bene. Hai fortuna a tuo favore e potrebbe toccarti qualcosa in un gioco, prova. Avrai una grande influenza sulle decisioni che vengono prese nella tua famiglia. I tuoi amici potrebbero avere problemi, non lasciarti trasportare dalla negatività. In amore, smetti di pensare al futuro con il tuo partner, è qualcosa che non puoi controllare. Vuoi metterti in forma e puoi farlo, ma sii un po’ più coerente. Il tuo livello di energia è molto alto e diffonderai il tuo entusiasmo a chi ti sta intorno. Se ti senti stanco, prendi un po’ di tonico, vedrai come ti sentirai meglio e la tua salute migliorerà.

Pesci

Se eri disoccupato, ora puoi trovare qualcosa, non smettere di cercare. Aspetti una risposta su qualcosa dal lavoro e ci vorrà tempo per arrivare, pazienza. Le stelle accentueranno la tua attrattiva fisica e la tua capacità di seduzione. Nel campo delle amicizie puoi incontrare qualcuno di sorprendente e originale. Presto riceverai più aiuto di quanto ti aspettassi, sei fortunato. Innamorati, in questo giorno potresti uscire con il tuo partner e incontrare persone divertenti. Dovresti uscire di più e prendere aria, devi liberarti dagli obblighi, la tua mente e il tuo corpo sono in equilibrio e questo è molto positivo per te. Per la tua buona salute, dovresti riprenderti dagli sforzi di questa giornata, lo farai se riposerai correttamente. Sei molto energico e questo è positivo, ma devi controllarti meglio.