Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 16 ottobre 2021, previsioni astrali

Come ogni giorno noi di controcopertina, vi forniamo l’oroscopo completo di Paolo Fox. In questo periodo di incertezze sia lavorative che sanitarie, è giusto prendersi un po’ di spazio per leggere i consigli ti arrivano direttamente dai nostri astri. Ovviamente, non bisogna prendere l’oroscopo nel dettaglio visto che ognuno di noi ha la sua personalità e il suo carattere.

ARIETE

AMORE Mantenete la calma con il partner, evitate di rinvangare il passato; differentemente potreste vivere una settimana difficile. Se cercate l’amore non è il mento giusto per affidarvi a nuove conoscenze. LAVORO Un vostro superiore potrebbe chiedervi maggiore responsabilità nel lavoro, meglio assecondarlo. SALUTE In arrivo un calo psicofisico legato alla stanchezza. Prestare attenzione alle intolleranze alimentari.

TORO

AMORE Sono giorni intensi nella coppia; impegni legati ad un matrimonio, ad una convivenza, ad una casa, un vero e proprio successo positivo. Se cercate l’amore in arrivo un colpo di fulmine. LAVORO Successo nella professione e ottimo periodo per l’economia. Firma per un documento nei giorni tra, mercoledì e giovedì. SALUTE Nei prossimi giorni attivate una sana dieta alimentare, ne gioverà il vostro intestino e fegato.

GEMELLI

AMORE Marte vi rende intraprendenti, successo nella coppia, novità assolute legate ad una casa. Il cielo vi mette sul podio nelle relazioni affettive è il momento giusto per pensare al futuro. LAVORO Le contrattazioni d’affari sono al top, il lavoro vi rende felici donandovi ottime soddisfazioni. Firma di un contratto tra, martedì e mercoledì. SALUTE Momento magico per la salute, ottimo periodo per mettere in ordine il vostro look. Praticate una nuova disciplina sportiva.

CANCRO

AMORE Siete troppo nervosi; siate più pazienti e meno petulanti con il partner. Nei prossimi giorni verranno alla luce vecchie situazioni familiari che possono incidere negativamente nella coppia. LAVORO Rimandate in altra data eventuali chiarimenti con un vostro collaboratore o superiore. Attenzione alle spese pazze. SALUTE Meglio correre ai ripari con il vostro stomaco; da sempre un vostro punto debole. Una sana dieta alimentare è d’obbligo.

LEONE

AMORE ‘ Saturno rimane il vostro principale problema; la sua influenza continua a mettervi davanti a prove e difficoltà. Settimana difficile per le coppie di vecchia data caricate di responsabilità familiari. LAVORO Non siete dell’umore adatto per prendere in mano la situazione professionale: meglio chiedere aiuto ad un vostro collaboratore. LAVORO Un calo psicofisico potrebbe rendervi nervosi. Settimana pesante dal punto di vista emotivo.

VERGINE

AMORE L’autunno è arrivato mettendo in difficoltà la vostra relazione amorosa. Nei prossimi giorni il vostro partner potrebbe chiedervi dei chiarimenti sul futuro. Non sono gironi adatti per cercare l’amore. LAVORO Difficoltà professionale in vista, settimana difficile. Non delegate ad altri il vostro lavoro potreste ritrovarvi in difficoltà. SALUTE Nettuno potrebbe creare qualche intolleranza al vostro intestino. Una sana dieta alimentare è d’obbligo.

BILANCIA

AMORE L’influenza del cielo continua a regalarvi emozioni. Sono gironi molto favorevoli nella coppia. È ora di agire per il futuro, comprando casa, cambiando città, rinnovando le promesse d’amore. LAVORO Ottimi risultati professionali, sono giorni intensi e ricchi di opportunità. Anche l’economia vi sostiene positivamente: entrate inaspettate. SALUTE Settimana adatta per fare un viaggio di piacere; il luogo ideale in montagna in un centro benessere.

SCORPIONE

AMORE Siete in un periodo storico della vostra vita, proiettate il futuro amoroso attraverso una casa nuova, una convivenza, un cambio immobiliare, una vera e propria fortuna da vivere appieno con il partner. LAVORO Nuove opportunità professionali, siete baciati dalla fortuna con il denaro e con le contrattazioni d’affari. Settimana proficua. SALUTE Amanti dello sport: settimana positiva, soprattutto, se siete sportivi di professione, podio assicurato.

SAGITTARIO

Per molti Sagittario questo autunno resterà nella memoria come uno dei periodi più belli degli ultimi tempi. Questa maestosa Luna Piena che inizia a formarsi il 18 ed esplode in tutta la sua bellezza il 20, è già un monumento alla passione. Siete soli? Fatevi avanti, a voi pensano Venere, Giove, Saturno, Mercurio, Marte. Tutto lo zodiaco è dalla vostra parte, e in tanti siete ancora lì a piangere sul latte versato! Non è da Sagittario, segno del Centauro, simbolo di forza e intelligenza, con grande sensibilità nei confronti degli altri (quando gli va…). INCONTRO SÌ: un’elegante Bilancia, con lei o con lui farete la vostra bella figura alla prima della Scala.

CAPRICORNO

Il vostro segno deve affrontare una vera inondazione (simbolica) di persone lontane anni luce da quelle che sono le vostre idee. Chi scrive vi conosce bene, sa dove volete arrivare, ma conosce a grandi linee anche il prossimo futuro, per questo ammonisce: attenti al lupo! Naturalmente lo sentirete ululare nelle notti di Luna Piena, il 18, 19, 20. Come cautela abbiate riguardo per la salute e tenete sotto affettuoso controllo la famiglia, a volte le incombenze esterne vi assorbono troppo. Non male invece quel “vampiro” che cerca di mordervi sul collo… INCONTRO SÌ: succede quando la Luna è Piena e uno si trova, innocente, tra le braccia di un affamato Ariete.

ACQUARIO

Splendido. Non vogliamo dire che non abbiate avuto i vostri problemi in autunno, e anche prima, ma avete sempre potuto contare su una stella speciale come aiuto per uscire dai guai. Questa settimana si conclude il segno della Bilancia, avrete l’eccezionale trigono Giove-Marte, fortuna e forza, che si forma nello stesso momento in cui nasce la Luna Piena in Ariete, tra il 19 e il 20. Circostanze astrali particolari in cui può avvenire di tutto, come trovare un amore pure se si ha abbandonato l’idea. La ruota della fortuna gira in affari, fermatela al momento giusto. INCONTRO SÌ: trovate un segno che magari vi faccia arrabbiare ma non vi deprima. L’Ariete vale quel che costa.

PESCI

Una Luna calda, bellissima, vi accompagna verso il mese dello Scorpione: dal giorno 23, infatti, avrete su di voi il raggio del Sole positivo che vi manca dall’inizio dell’estate. Anche Marte e Mercurio avranno un’attenzione particolare per voi, la vostra pazienza sarà premiata. Non male la settimana presa in esame, che vi riserva il 17 e 18, una crescente Luna nel segno, indicata per un romantico viaggio insieme con il vostro amore che ultimamente non vi ha visti dell’umore giusto. Troppa importanza avete dato alle cose materiali, al lavoro! Fortuna in arrivo. INCONTRO SÌ: ti amerò per sempre. Potrebbe essere solo una promessa, ma il Capricorno lo dice sul serio.