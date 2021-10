Oroscopo Branko oggi sabato16 Ottobre 2021, previsioni segno per segno

Ariete

Amore: cerca di essere chiaro sui tuoi sentimenti per non ferire. Soldi: gioca alla lotteria, potrebbe essere il tuo turno. Lavoro: Finalmente arriva quel cambio di attività lavorativa. Salute: la pigrizia può distruggere la tua salute. Tre pianeti in Bilancia, e in più c’è la congiunzione tra Mercurio e Marte… siete sicuri che le cose per cui vi battete siano valide? Attenti, potreste essere combattivi solo per amore di polemica! L’INCONTRO Trascinati da un altro Ariete a fare cose pazze, affascinati da uno Scorpione molto geloso e possessivo.

Toro

Amore: Se ti sei innamorato di qualcuno che non ti corrisponde, dimenticalo. Denaro: risolvi i problemi bancari in sospeso. Lavoro: noterai molto movimento nel tuo appartamento, non allarmarti. Salute: quel freddo ostacolerà la tua attività oggi. Momento importante per il lavoro. Non concedetevi pause e non fate nulla con superficialità. Potrete raggiungere ottimi risultati che verranno riconosciuti da chi di dovere, ma è necessario grande impegno. L’INCONTRO II Cancro sarà affascinato più dai vostri silenzi che dalle vostre parole. Progetti con un Acquario.

Gemelli

Amore: questo giorno riporterà alla mente i ricordi di una persona cara. Denaro: la tua economia è ottima, aiuta chi ne ha bisogno. Lavoro: sei sotto un’influenza positiva che favorisce il tuo lavoro. Salute: lieve disagio alla vescica o ai reni. Venere in opposizione spinge affinché risolviate problemi e questioni economiche in sospeso con un ex o con qualcuno da cui, comunque, vi siete allontanati. Una bella occasione di lavoro. L’INCONTRO Intesa professionale con Bilancia e Sagittario. Momenti davvero indimenticabili con Leone e Acquario.

Cancro

Amore: va bene con il tuo amore attuale, prenditi cura di lui. Denaro: usa il tuo senso pratico per le questioni finanziarie. Lavoro: ascolta le persone nel tuo ambiente di lavoro. Salute: abbastanza in buona salute, ma dovresti fare più esercizio. Voglia d’innamorarvi… anche perché in casa l’atmosfera è pesante, i figli vi irritano, i genitori anziani vi danno preoccupazioni, e voi avete bisogno di evasione, dolcezza, calore. E di coltivare un sogno. L’INCONTRO Cercate di non deludere un Toro che pende dalle vostre labbra. L’entusiasmo di un Pesci vi contagia.

Leone

Amore: momenti familiari che ricorderai con malinconia. Denaro: belle sorprese nel tuo conto corrente. Lavoro: se non ti organizzi bene al lavoro, ti stresserai. Salute: è molto teso; rilassati con un bagno. Fatevi avanti in tutte le circostanze e con chiunque: amore, lavoro, studio, amicizia. Mettetevi in mostra, combattete per le vostre idee con determinazione e convinzione, prendete l’iniziativa senza paura. L’INCONTRO Avete bisogno della profondità di un Cancro, della spensieratezza di un Sagittario e del calore di un Pesci.

Vergine

Oroscopo di oggi: Giornata eccellente per incontri creativi di idee e progetti. Cercherai la compagnia di amici del tuo ambiente di lavoro. Amore: Giornata di discussioni e disaccordi emotivi. Sarai incline al cattivo umore, evita di entrare in controversie inutili. Ricchezza: non lasciare che si prendano il merito del tuo recente lavoro. Metti in chiaro che non tollererai questo tipo di comportamento. Benessere: non c’è niente di più doloroso che perdere una persona cara. È importante sapere che i nostri cari vivranno sempre nei nostri ricordi.

Bilancia

Oroscopo di oggi: cerca di controllare i tuoi impulsi. Sembrerai solo se continui a gestire i conflitti nel modo in cui lo fai. Amore: non entrare in discussioni verbali inutili con il tuo partner. Sarai suscettibile e qualsiasi cosa ti verrà male. Ricchezza: sarai immerso in ritardi, errori e incompetenze fuori dal tuo controllo che ti porteranno completamente fuori dagli schemi. Benessere: non lasciare nulla per domani se riesci a finirlo oggi, ricorda che i problemi tendono ad apparire quando meno te lo aspetti. Sii prudente.

Scorpione

Oroscopo di oggi: troverai conflitti ovunque tu vada, il che renderà oggi un giorno ideale per stare da solo, a casa, a leggere un libro. Amore: vivrai momenti di indecisione riguardo ai tuoi sentimenti verso il tuo partner. Dentro troverai la risposta. Ricchezza: ignora le pressioni del tuo ambiente familiare per orientarti verso un’area di lavoro, scegli un’area in cui ti trovi a tuo agio. Benessere: Difficile può diventare conquistabile con un piccolo aiuto dalle stelle. Avrai la spinta per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

Sagittario

Oroscopo di oggi: non sarai in grado di portare a termine determinate responsabilità a meno che non ti rendi conto che non puoi permetterti di perdere tempo. Amore: devi imparare ad esprimere i tuoi pensieri e opinioni se vuoi una relazione duratura ea lungo termine. Ricchezza: la tua tendenza esibizionista ed estroversa sta generando qualche attrito con i tuoi colleghi di lavoro. Cerca di calmarla un po’. Benessere: non dare spazio alla disperazione quando i problemi ti circondano. È in quei momenti in cui devi mantenere la mente calma e calma.

Capricorno

Oroscopo di oggi: gli eventi che hai attraversato di recente ti hanno fatto cambiare completamente la tua prospettiva sulla vita. Ripensare. Amore: vivrai un incontro che può diventare fondamentale nella tua futura vita amorosa. Stai attento durante il giorno di oggi. Ricchezza: con un nuovo titolo di lavoro arrivano nuove responsabilità. Accettali correttamente o perderai il frutto dei tuoi sforzi. Benessere: non c’è problema che la violenza fisica possa risolvere. Qualsiasi inconveniente in cui viene utilizzato è garantito per peggiorare.

Acquario

Oroscopo di oggi: attenzione a chi non è pronto a mettere su famiglia. Ottima giornata per chi cerca l’arrivo della cicogna. Amore: stai traboccando di gioia ed eccitazione per un invito tanto atteso, ma cerca di essere moderato quando mostri i tuoi sentimenti. Ricchezza: a volte arrendersi non è sinonimo di qualcosa di negativo. Molti sforzi e determinazione in qualcosa che non ha futuro sono vani. Benessere: che le tue precedenti decisioni sbagliate non influiscano sulla tua fiducia nel prendere quelle future. Assicurati solo di imparare dai tuoi errori.

Pesci

Oroscopo di oggi: cerca di metallizzare positivamente te stesso in relazione al tuo lavoro. Questo ti permetterà almeno di andare un po’ più veloce. Amore: Brillerai di luce tua e sarai al centro degli sguardi e dei commenti del sesso opposto. Approfitta di questo momento. Ricchezza: sarai nel bel mezzo di un alterco tra il tuo capo e un collega, perché vorranno usarti per licenziarlo. Sii diplomatico. Benessere: abituati ad andare in prima fila e non dipendere da nessuno per raggiungere i tuoi obiettivi. Sei tutto ciò di cui hai bisogno per arrivare in cima.