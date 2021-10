Oroscopo Paolo Fox domani 18 Ottobre 2021

Ariete

Ti mancherà un viaggio, per essere da qualche parte dove in altre occasioni ti sei divertito e ti sei relazionato con persone con cui condividi interessi. Ma non hai altra scelta che presumere che non potrebbe essere. Cerca altri incentivi.

Toro

Le tue idee saranno molto chiare quando si tratterà di relazionarsi con te stesso e avrai una spinta nell’autostima, inoltre, alcune tensioni con il tuo partner o con l’ambiente stanno diminuendo e questo ti porta a guardare tutto da una prospettiva in quali certe nuvole scure scompaiono.

Gemelli

Oggi hai più responsabilità del solito, poiché è molto probabile che tu debba prenderti cura di una persona in famiglia che ha bisogno di te. Non esitare a farlo anche se significa che riposerai meno questo fine settimana.

Cancro

Cammina più che puoi e non restare senza aria, anche se fa un po’ freddo, ti colpisce in faccia e ti aiuta a sgombrare il campo da certe piccole idee animate che oggi ti perseguitano. Non cercare scuse per restare sul divano, vedrai come cambia il tuo umore.

Leone

Conviene essere sinceri o sinceri se un amico propone un piano per fare un viaggio o una fuga e stai davvero pensando ad altro o vuoi un altro piano. Sarai in grado di raggiungere un accordo se dici quello che pensi veramente e non stai al gioco.

Vergine

Le tue forze fisiche vanno bene oggi, con uno spirito molto più vivace e vedi che puoi fare qualcosa che non hai potuto fare per molto tempo. Questo ti fa venire voglia di uscire e distrarti. Fatelo, ma tutto con l’obiettivo che non sia eccessivo. Qualcuno ti accompagni.

Bilancia

Oggi devi fare uno sforzo per recuperare del tempo personale per dedicarlo a qualcuno della famiglia a cui manchi e questa è la cosa più importante che puoi fare. Le sue parole ti commuoveranno e ciò che ti trasmetterà rimarrà con te per sempre.

Scorpione

Se ti avvicini al fuoco, puoi bruciare. Fai attenzione a quel rapporto un po’ particolare e poco chiaro con una persona che ha altre implicazioni personali o familiari. Ti piacciono le avventure e non ti dispiace rischiare, ma sii consapevole.

Sagittario

I social network ti porteranno oggi un modo per raggiungere qualcuno che ti attrae che non ti aspettavi. È qualcosa che farai in modo molto naturale e la verità è che ti piacerà lasciarti percorrere quella strada senza pensare molto di più. Non mancheranno sorrisi e seduzione.

Capricorno

Non ti piace essere interrogato sul tuo comportamento o sulle tue idee sulla politica o su altre cose e oggi lo renderai molto chiaro a qualcuno che non pensa nulla di buono su ciò che hai fatto in una questione di famiglia. Ma devi ascoltare altre posizioni.

Acquario

Non ti piace ripetere le stesse cose, andare negli stessi posti o vedere le stesse cose e oggi chiederai al tuo partner di cambiare in qualche modo la routine. Lo realizzerai perché cederà ai tuoi capricci e alla tua voglia di innovazione. Ti divertirai.

Pesci

Non sentirti in colpa se oggi godi un po’ di piacere, magari un po’ nascosto agli altri, alla famiglia o al tuo partner. Non è un male che tu voglia fare qualcosa individualmente e non è necessario dirlo a tutti.