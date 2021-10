Oroscopo Paolo Fox domani 19 Ottobre 2021

Ariete

La tua capacità di osservazione oggi sarà molto sveglia, annoti mentalmente comportamenti che ti sono molto estranei, ma è meglio che non faccia commenti ad alta voce. Prendi nota e allontanati da ciò che non ti piace.

Toro

È vero che ti piacerebbe guidare oggi in quasi tutte le materie, ma dovrai frenare un po’ quel desiderio di potere perché non ti darà un’immagine molto buona di te e lo sai, quindi controlla te stesso. Lascia che gli altri si esprimano senza restrizioni.

Gemelli

Vedi vicino a te delle manovre che hanno a che fare con la politica o con qualche gruppo di potere che ti sorprendono davvero. Se non sei troppo interessato e non ti sembra onesto, fai un passo indietro, non parteciparvi.

Cancro

Se non capisci qualcosa, non vergognarti di chiedere perché nessuno penserà davvero male di te. L’importante è che tu abbia le tue risposte e impari più cose. Questo è l’obiettivo che devi prefiggerti.

Leone

Oggi devi considerare quanto sei prezioso o prezioso per alcune persone e l’importante è che tu sia nelle loro vite. Questo ti farà sentire emotivamente pieno e ti piacerà condividere il loro amore e la loro gioia. Questo non ha prezzo per te.

Vergine

Sarai disponibile ad aiutare un amico che vedi sta davvero percorrendo un certo percorso un po’ preoccupante. Il tuo incoraggiamento e la tua conversazione torneranno utili e lo terranno lontano da pensieri negativi. Suggeriscigli di cercare aiuto.

Bilancia

C’è qualcosa oggi che non ti piacerà molto, magari al lavoro, ma non dovresti farne un mondo, e se è qualcosa che non devi risolvere, tanto meno. Lascia che ognuno si assuma la responsabilità. Non farti coinvolgere in quel conflitto.

Scorpione

La tua immaginazione lavorerà oggi con grande agilità e troverai la chiave per risolvere una questione un po’ complicata che ha a che fare con il materiale oi conti. Questo ti farà respirare profondamente. Dì a qualcuno la soluzione che hai trovato.

Sagittario

Non aspettarti che qualcuno venga a cercarti se vuoi trovare un lavoro o cambiare quello che hai. È ora di muoversi e solo tu puoi farlo. Non pensarci per un altro minuto. Metti da parte la paura, esci dalla tua zona di comfort e fai un passo avanti.

Capricorno

Insistono che tu faccia qualcosa che è impossibile per te e che ti sei già negato. Ciò aumenterà i tuoi dubbi su ciò che quella persona è disposta a fare per te. Devi sapere come dire “no” e osservare come si comportano gli altri con te.

Acquario

Non sarà facile per te essere d’accordo con una persona con cui devi convivere al lavoro o in un gruppo a cui appartieni. Ma devi sforzarti di ascoltare e non voler imporre i tuoi criteri sopra ogni cosa. Cerca di essere gentile.

Pesci

Hai ancora molto da scoprire in una materia che hai appena iniziato a conoscere o studiare, quindi se la trovi un po’ difficile, è solo questione di tempo e fatica. Non gettare la spugna al primo cambio. Fai in modo di avere più disciplina.