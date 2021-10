Oroscopo Paolo Fox domani 20 Ottobre 2021

Ariete

Hai lavorato sodo e avrai un compenso. Stai per risolvere i problemi in sospeso. Dirai addio agli oneri finanziari. Oggi è meglio che non parli davanti ai tuoi capi. Sii paziente e raggiungerai i tuoi obiettivi finanziari. Il tuo partner è molto stressato, non puoi continuare a suonare due gruppi, dovrai scegliere. Nonostante tutto, continui a goderti momenti molto belli in amore. Se non hai un partner, la troverai presto. Vuoi imparare cose nuove. Fidati del tuo intuito, ce l’hai molto sveglio. I turbamenti familiari passeranno presto. Sei molto animato con le nuove persone che hai incontrato, forse da lì emergeranno buoni rapporti. La tua salute è molto buona, ma inizia a fare sport anche se ti senti pigro. Prenditi cura dei tuoi punti deboli: circolazione e tensione.

Toro

Fidati di te stesso e dei tuoi valori. Valorizza te stesso per quello che sei e non per quello che gli altri dicono di te, riguarda la tua vita. È anche bello stare da soli a volte e godersela come un’esperienza positiva, ci aiuta a conoscerci. Usa la tua mente in modo creativo, impegnandola in pensieri stimolanti come scrivere un diario, una lettera o meditare. Per amore i problemi fanno parte della vita e anche se non possiamo evitarli, possiamo imparare ad affrontarli e superarli. L’importante di fronte alle difficoltà è non paralizzare e agire, e confidare nella nostra capacità di risoluzione. Pensare che i problemi se ne andranno come sono venuti in salute, o lamentarsi senza ulteriori indugi è un errore, si riesce solo ad allungare la situazione.

Gemelli

Sembra che dopo tanti sforzi tu stia riuscendo a ripulire la tua economia. La tristezza ti invaderà perché ti senti un po’ incompreso. Sebbene tu abbia molta energia, tanta attività potrebbe lasciarti esausto. Avrai una riunione di lavoro che sarà molto positiva, ma potresti iniziarla con un po’ di tensione. La collaborazione in team, anche se ti costa, ti porterà più benefici che danni. Dovrai concentrarti un po’ se vuoi portare a termine i tuoi compiti correttamente. In amore ti ritroverai supportato dal tuo partner, capirà il tuo stress e sarà un supporto importante. Anche se la tua famiglia potrebbe sopraffarti un po’, non avrai altra scelta che aiutarli ad affrontare le loro difficoltà. La tua salute non ti darà problemi, ma dovresti riposare abbastanza in modo che le tue difese non soffrano degli sforzi che stai facendo.

Cancro

Questo tipo di approccio non porta a nulla. Non importa quanto sia brutto il tuo lavoro, ci sarà sempre qualcosa per cui lottare, evita di commettere l’errore di volere solo ciò che non hai. Esprimere i problemi apertamente aiuta a vederli in un altro modo, prova a scriverli o dirlo a qualcuno. In amore, devi imparare dagli errori e accettare i fallimenti e gli errori, questo è il primo passo per riprovare. Le attività, come l’artigianato, la pittura, la ceramica, i film o la lettura, sono molto soddisfacenti e rilassanti. Agrumi, verdure verdi come peperoni, pomodori e noci sono consigliati per prevenire il raffreddore. È un errore cercare di cambiare qualcuno se non si vuole. Superare gli ostacoli che ci danno fastidio può essere fatto solo dall’interno,

Leone

Ridurrà la tua intolleranza e renderai più armoniose le relazioni con le persone intorno a te. Anche se sei irrequieto al lavoro per i cambiamenti che stanno arrivando, non ti influenzeranno troppo. D’altra parte, sarai molto impegnato, aggiornando tutto ciò che hai procedure burocratiche in sospeso e che sei così pigro. Il tuo partner potrebbe rimproverarti che l’hai dimenticata, devi ricordare che l’amore richiede dialogo e dedizione se vuoi evitare discussioni. Cerca di compensarla un po’ con l’affetto e ascoltando e comprendendo le sue ragioni. Poiché sarai un po’ teso dall’ambiente che ti circonda, un po’ di relax oltre all’esercizio fisico compenserà il tuo stato fisico, la tua salute, che tanto trascuri, ti chiederà.

Vergine

Raggiungere la serenità senza ordine è molto difficile, crea un ambiente ordinato al lavoro e lo stesso per i tuoi pensieri. Cerca di riposare bene e mangiare a sufficienza, la mancanza di questi fattori provoca cambiamenti di carattere e problemi. Tieni presente che preoccuparsi di problemi che non esistono contribuisce a crearli, allontana questi pensieri. In amore, presta attenzione a te stesso, ai tuoi sensi e alle tue reazioni. L’intuito ti manda messaggi, devi solo ascoltarlo. Evita giudizi negativi, paura del rischio, il successo non dipende dall’esterno, ma da te stesso. Impara a guardare il mondo con interesse e attenzione, perché a volte i dettagli più insignificanti sono la chiave. Il sorriso è qualcosa che normalmente viene ricambiato,

Bilancia

Il denaro sarà oggetto di una piccola discussione irrilevante. Anche se stai bene, non essere negligente. Se presti attenzione al tuo ambiente, vedrai che le opportunità in esso funzionano. Non potrai dimenticare questo giorno. Oggi non dovresti trascurare lo stomaco. Non buttare la casa fuori dalla finestra che non va così bene, fai attenzione. I tuoi amici saranno intransigenti. Evita tutto ciò che contiene colesterolo nella tua dieta. Sii prudente con le spese. Innamorato, anche se la tua metà migliore non è lì, passerai una bella giornata. Salute ed energia non mancheranno. Riceverai notizie del denaro di alcuni debiti. Vorresti che il tuo partner fosse più con te. Anche se sei forte, guardati la gola. Dovrai prendere decisioni difficili. Non fare così tanta vita sociale, avrai bisogno di riposare.

Scorpione

Godersi ogni momento è possibile solo con pazienza. La pazienza ti consente di vedere chiaramente l’origine dei problemi sul lavoro e il modo migliore per risolverli, sii calmo. Senza pazienza è impossibile realizzare i progetti più importanti. Fare un respiro profondo, contare fino a dieci, imparare a rilassarsi, è importante per la tua salute. Troverai valide soluzioni per affrontare situazioni difficili. Identifica le cose che ti danno fastidio, fai una lista e identifica quelle che dipendono da te, così puoi agire su di esse. Esagerare le tue reazioni ti fa solo male e ti fa perdere tempo, non ti avvantaggia affatto. In amore, prova a fare il primo passo per risolvere i problemi. Non vederla come una sconfitta, ma come un atto di coraggio con ripercussioni per il futuro.

Sagittario

Avrai un’illusione che avevi molto tempo fa. Non cercare di fare bella figura con tutti in una volta. Sei stanco della routine, muoviti di più. Organizza il tuo programma e i tuoi orari di lavoro, ti stai disperdendo. Vivi il presente al massimo. Attenzione ai raffreddori. Sembra che tu abbia dei buchi nelle tasche, controlla te stesso. In amore, se il pettegolezzo non ti piace, affrontalo. Hai un momento molto positivo nelle tue relazioni personali e sarai attraente. Attenzione alle spese, potrebbe esserci qualcosa di imprevisto. Ti senti sveglio mentalmente. Qualche familiare o amico intimo ti chiederà soldi. Ascoltare il tuo partner migliorerebbe notevolmente la tua relazione. Ti stai riprendendo dallo stress degli ultimi giorni, ma in buona salute. Dovresti risparmiare un po’ ora che puoi. Qualcuno nella tua famiglia avrà bisogno del tuo aiuto, cerca di non negarlo.

Capricorno

La tua famiglia trascorrerà una giornata piena di tensione e dovrai intervenire in alcuni momenti per ritrovare la serenità. Sul lavoro potresti anche essere costretto a dare una mano con i colleghi che sono un po’ indietro e hanno bisogno di una piccola spinta. Dovrai anche iniziare un progetto che è stato pianificato da molto tempo e che finalmente avrà successo. In amore il vostro partner sarà gravato da problemi estranei alla vostra relazione, abbiate pazienza, sarà qualcosa di temporaneo ma potrebbe provocare una piccola discussione se non la prendete con serenità. La salute non sarà un problema per te, ma la tensione che accumulerai durante la giornata avrà il suo peso su di te. Un bagno rilassante e una cena leggera ti aiuteranno ad addormentarti, il che ti avvantaggerà di più.

Acquario

Potresti ferire gli altri poiché non sei particolarmente paziente o diplomatico. Al lavoro dovresti cercare di raggiungere accordi con i tuoi colleghi senza imporre i tuoi criteri, non tutto dipenderà da te e dovrai cedere. Ti sentirai a tuo agio e ti rilasserai con i tuoi amici. Potresti avere una certa tendenza a spendere più del necessario con loro. All’ultimo minuto vorrai vederli e rilassarti un po’ per dimenticare i tuoi problemi. Il tuo partner potrebbe aver bisogno del tuo aiuto, ricambierà il tuo amore e affetto con piccoli dettagli che ti compenseranno dopo una dura giornata. La testa ti farà male, o potresti avere disturbi muscolari, ma generalmente quando ti rilassi, sentirai che la salute non è un tuo problema.

Pesci

Ti sentirai sotto pressione dai molteplici impegni che hai raggiunto senza rendertene conto. Non saprai da dove cominciare e dovrai riorganizzarti per non straripare. Chiedi aiuto se ne hai bisogno, la tua gente risponderà positivamente anche se ti sorprende. Al lavoro, avrai molte opportunità per iniziare con nuovi compiti a tuo piacimento. Il cameratismo intorno a te regnerà e la collaborazione sarà essenziale affinché tutto vada bene. In amore ti sentirai un po’ teso, gli obblighi in eccesso non ti permetteranno di rilassarti con il tuo partner e potresti finire per litigare. In salute potresti avere un lieve malore dovuto allo stomaco, cerca di non esagerare con il cibo.