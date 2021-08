Oroscopo Paolo Fox domani 30 agosto 2021, anteprima astrale

Ariete

Se stabilisci un ordine di priorità quando si tratta di spendere, sarebbe molto utile per te. Proporranno attività e idee interessanti, ma hai bisogno di un punto di appoggio. Puoi avere incontri molto gratificanti per questioni legate al lavoro. Se hai un partner, avrà più dettagli con te del solito, andrà molto bene. In amore, dovresti dedicare più tempo a riflettere prima di prendere decisioni. Le distanze con alcuni amici si accorciano, ti sembreranno più vicini. Cerca di concentrarti sul presente, che è la cosa importante, e non divagare così tanto. Sarai in grado di risolvere vecchi conflitti con la tua famiglia che sono irrisolti. Devi essere consapevole dei tuoi limiti di salute e non esagerare. Avrai le idee chiare e imparerai cose nuove con facilità. Avrai bisogno di buoni consigli per andare avanti. Non tenere questi sentimenti dentro di te, cerca di liberartene ogni giorno. Il modo migliore sarà quello di esercitare all’aperto oggi. Fate un giro in bicicletta o fate jogging nel parco e ritroverete il buonumore e il buonumore. Cogli anche l’occasione oggi per riflettere sui cambiamenti positivi che dovresti apportare. Stai vedendo tutto nero e devi cambiare questa percezione perché in realtà sei circondato quotidianamente da persone e cose fantastiche, non puoi proprio apprezzarlo, contraddittorio Ariete. Se hai un partner, può aiutarti a superare questo momento di negatività, a meno che questa relazione romantica non sia la causa. In questo caso, inizia a pensare di seguire un altro corso o di mettere le carte scoperte.

Toro

Sarai finalmente in grado di finire un lavoro che hai iniziato molto tempo fa. Sei stato disorganizzato per mancanza di tempo e ora il caos ti circonda. Devi stare attento con i tuoi partner in qualsiasi progetto, attività o investimento. La famiglia vi farà trascorrere momenti molto divertenti e ricchi di aneddoti. In amore, se hai un partner, avrai l’opportunità di recuperare il meglio della relazione. Se esci con gli amici chiarirai molto, ti starà molto bene ora. Avrai momenti di calma, ma anche di divertimento, il tutto nella giusta misura. Hai troppe cose per la testa e dovresti iniziare a concentrarti. Sarai in buona salute e di ottimo umore, ti divertirai molto oggi. Vuoi cambiare alcune cose nella tua vita e se ci metti la tua mente, lo raggiungerai. È probabile che oggi tu abbia qualche discussione con persone molto care che vedi quotidianamente. Le vacanze sono quello che hanno, che quando si trascorrono più ore insieme del solito nascono divergenze, attriti e litigi. Sei avvisato , ma come quasi tutto nella vita è prevedibile e se vieni avvisato puoi evitarlo. Queste discussioni generalmente iniziano per le ragioni più assurde, ma il pericolo è che si aggravino e che emergano altre questioni che non hanno nulla a che fare con esso. Evita oggi e ogni giorno qualsiasi litigio, Toro, niente è così importante come creare un ambiente teso con le persone che ami. Farai molto bene a passare attraverso tutto e cercare di pacificare se intorno a te gli animi divampano.

Gemelli

Ultimamente stai trascurando le tue responsabilità sul lavoro, non esagerare. Questo non è un buon momento per comprare una casa, aspetta un po’. Nuovi interessi si risveglieranno in te e cercherai diverse attività. L’atteggiamento diffidente che mostri sta allontanando le persone da te, cambia il chip. Potrebbe esserci un cambiamento nei tuoi piani, ci sarà qualcosa di nuovo. In amore, vuoi trascorrere momenti tranquilli con il tuo partner e puoi farlo. Devi essere un po’ egoista e prenderti più cura di te stesso, te ne vai ultimamente. Non concentrarti su ciò che non puoi fare e pensa a ciò che puoi. Prova a iniziare a risolvere i tuoi problemi prima di preoccuparti, andrai avanti. Cerca di stare calmo se c’è tensione intorno a te, la tua salute ti ringrazierà più tardi. All’inizio potresti non essere troppo attratto da esso, ma se si presenta, accetta il loro invito. Incontrerete persone dai background più diversi e questo è sempre arricchente. Dì di sì perché finirai per divertirti. Questa esperienza ti arricchirà molto ogni giorno. Se sei sentimentalmente solo in questo momento, ti aiuterà a vedere la vita da una prospettiva più positiva. E se hai un partner, potrebbe essere lui a proporti oggi un’attività che eri lontano dall’immaginare. Accetta la proposta, Gemelli, e scopri con la persona che ami le possibilità che hai nel tuo ambiente. Non tutto è limitato alla routine, anche se Devi fare uno sforzo per scoprire cosa c’è sotto la monotonia della tua routine quotidiana.

Cancro

Sii realista con i soldi in modo da non avere problemi dovuti alla mancanza di lungimiranza. Dovresti stare più attento alla puntualità nelle questioni professionali, non trascurarla. Potresti avere una piccola discussione sui soldi con qualcuno vicino a te. Se vuoi conquistare qualcuno, è meglio non lasciarsi trasportare dalla fretta. Avrai uno stato d’animo fantastico che ti renderà molto popolare tra le persone. Avrai voglia di divertirti davvero e ti relazioni molto bene con tutti. Se ti lasci trasportare dai tuoi impulsi, andrai alla grande in amore. Sei di cattivo umore, ma se controlli le tue esplosioni, ti sentirai meglio. La pace e la tranquillità saranno il miglior sollievo per qualsiasi disagio di salute. Dovresti mettere da parte la pigrizia e fare un po’ di sport, per non arrugginire. Inizia a rendertene conto e smetti di pensare così tanto a tutto ciò che accade intorno a te. Questo ti fa finire per rimandare le tue decisioni e perdere opportunità. Oggi affronterai situazioni che richiederanno una reazione più rapida. Lasciati guidare dall’intuizione e vincerai, sensibile Cancro. Attenzione oggi con i soldi perché si rischia una spesa imprevista, che può andare da un guasto fino a quando il conto del ristorante non sale più del previsto. È conveniente per te iniziare a risparmiare e non spendere con le spese quotidiane. I momenti più belli della giornata li trascorrerai con i tuoi amici. Esci con loro e liberati dallo stress. Inizierai la settimana come nuova, che buona mancanza hai fatto.

Leone

Potresti avere importanti cambiamenti a livello lavorativo ed economico. Userai la tua diplomazia sul lavoro e appianerai le cose con i colleghi. Attenzione alla perdita e alla dimenticanza di carte e denaro, non siate disattenti. Non lasciarti trasportare dalle apparenti buone intenzioni di un amico. In amore, la tua intuizione colpirà quella persona che ti piace così tanto che ti lancerai. Qualcuno in famiglia ti chiederà soldi, ma non ti si addice affatto. La tua salute è suscettibile a qualsiasi contrattempo, attenzione agli eccessi. Oggi sarai in cattive condizioni a causa di problemi, ma tranquillità. Ti sentirai felice e con molta energia positiva, ma non sprecarla. Ti senti forte per tutto e sei in grado di affrontare qualunque cosa sia.

Vergine

Avrai quello che vuoi sul lavoro e nell’economia. Devi rafforzare la tua posizione lavorativa e affermarti con forza. È un ottimo momento per fare nuovi affari interessanti. Sei molto consapevole della tua famiglia e delle questioni relative al tuo passato. Le discussioni che avrai con il tuo partner saranno molto costruttive. In amore, puoi raggiungere una comprensione tanto desiderata con il tuo partner. Ti annoi abbastanza perché ti senti solo, ma non è così, guardati intorno. Vuoi davvero uscire dalla tua routine e fare cose diverse, devi farlo. Fisicamente è molto comodo per te entrare in contatto con la natura, anche per la tua salute. Ti senti un po’ isolato, ma devi cercare di essere molto positivo.

Bilancia

I soldi ti arriveranno in diversi modi, la tua situazione migliorerà molto. Ascolta i consigli che ti dà un collega, devi ascoltarlo. Se segui la tua intuizione con i tuoi compiti, riuscirai in tutto ciò che ti sei prefissato di fare. In amore, cercherai di fornire soluzioni ai problemi del tuo partner. Qualche membro della famiglia ti chiederà un aiuto che non puoi negare, di cui ha bisogno. Sembra che la fortuna ti stia finalmente sorridendo, è ora di ripulire la tua economia. Anche se sei un po’ pigro, devi fare esercizio, ti stai arrugginendo. La tua salute è molto buona e ti permette di fare quello che vuoi senza sforzo. Avrai la mente lucida e farai tante cose, sfrutterai al meglio la giornata.

Scorpione

Stai molto attento con la disattenzione nell’economia, puoi perdere denaro. Al lavoro qualcosa può andare storto e sarà difficile risolverlo. Dirigi la tua energia verso attività che ti danno soldi per bilanciare la tua economia. Incontrerai persone interessanti in un evento culturale, fai attenzione. In amore, avrai momenti molto felici vivendo nel presente a tutti i livelli. Non esagerare con l’attività sociale e fai più cose che richiedono la tua attenzione. In questi giorni avrai una grande attività sentimentale e sessuale, divertiti. La paura del futuro paralizza tutte le tue azioni, devi evitarla. Fisicamente dovresti mangiare meglio e prenderti cura degli orari. Hai lavorato molto ed è per questo che ti senti temporaneamente stanco, ma non influisce sulla tua salute. Sarebbe molto utile fare delle tecniche di rilassamento, per concentrarsi sulle faccende quotidiane. Cambiate strategia. Anziché prendere di petto le situazioni come vorrebbe il vostro istinto, aggiratele. Magari chiedete consiglio (anche se vi guarderete bene dal seguirlo): l’importante sarà dare l’impressione a chi è sopra di voi che sia stato lui stesso a darvi le direttive.

Sagittario

Dovresti risparmiare un po’ nel caso ne avessi bisogno in seguito, stai spendendo molto. Bisognerebbe aspettare per fare certi investimenti, ora non sarebbe positivo. Se scateni la tua fantasia, avrai successo sul lavoro. Avrai voglia di condividere esperienze e conversazioni trascendentali con qualcuno. Innamorati, dopo una tappa tranquilla, ti aspetta un altro più appassionato e interessante. È un momento favorevole per visitare un luogo dove non sei stato. Prima di cambiare la vita che desideri, valuta i pro e i contro. Prendi le persone così come sono e non aspettarti da loro ciò che non possono darti. Trascorri tutto il tuo tempo libero facendo le cose che ti piacciono particolarmente. Le stelle ti forniranno molta energia, salute e vitalità, sarai inarrestabile. Venere e Mercurio vi invitano a essere più accondiscendenti. Uno dei vostri problemi, ora che Sole e Marte sono in Vergine, è che tendete essere ipercritici in tutto e non vi rendete conto che in questo modo riuscite scostanti. Con una maggiore morbidezza starete meglio anche voi.

Capricorno

Cercherai degli affari e farai ottimi acquisti, ma controlla gli eccessi. Dovrai prendere decisioni difficili sul lavoro, in seguito lo apprezzerai. Stai per organizzare le tue carte e i tuoi affari in generale, lo avevi lasciato un po ‘. Trascorrerai momenti speciali con la tua famiglia e i tuoi amici più cari. In amore, il tuo cuore ha bisogno di qualcosa che la tua testa rifiuta, ascolta il primo. Il tuo partner cercherà di manipolarti un po’, ma sii risoluto, non dovresti permettere a te stesso. Sta arrivando un movimento nella tua posizione attuale, preparati per la notizia. Evita gli eccessi nel fisico perché oggi potresti avere un problema. Potresti avere un piccolo problema che ti fa stare male, ma lo risolverai. Pensi di poterlo fare con tutto ma non lo sei, accetta l’aiuto che ti offrono. è vero che a vostro favore ci sono un eccellente Urano, un Marte stratega e un Sole amico, ma ora che Mercurio si muove con Venere nel vostro decimo campo non dimenticate un minimo di prudenza se svolgete un’attività autonoma. Bene per chi è nel turismo e nella comunicazione.

Acquario

Diventerai troppo entusiasta di progetti che non avranno successo. Le offerte di lavoro che stavi aspettando potrebbero arrivare da te. Hai sensibilità in superficie, cerca di non farti del male. In amore ci possono essere turbolenze, ma dovresti prendertela comoda. Avrai una conversazione speciale e costruttiva con una persona cara. Non smettere di uscire per divertirti, in questo momento hai bisogno di conoscere nuove persone. Ti farebbe bene fare esercizi di rilassamento o, al contrario, andare a fare sport, riducendo così la tensione. Devi rallentare e prendere fiato, devi pensare anche a te stesso. Se affronti le tue tensioni interne, la tua salute sarà molto migliore, devi chiarirti. Se fai molti sforzi il tuo corpo ne soffrirà, devi moderarti un po’. Saturno nel segno può essere una presenza scomoda, perché vi obbliga a prendere decisioni di cui fareste volentieri a meno. Ma la riflessione non deve essere una scusa per coltivare la malinconia, perché Giove vi dà lo slancio e il sostegno che serve per fare le scelte più vantaggiose.

Pesci

Non abbassare la guardia, perché al lavoro possono farti un compito ingrato. Sembra che la fortuna ti stia finalmente sorridendo, è ora di ripulire la tua economia. Dovresti fare progetti futuri a livello economico, devi monitorare le spese. Riceverai in amore, attenzioni dal tuo partner che ti faranno sentire un essere molto speciale. Eviterai delusioni se smetti di esercitare così tanta pressione sul tuo partner, ha bisogno di aria. Avrai una riconciliazione, se è il tuo caso, e sarai grande. Le stelle ti invieranno energia positiva in abbondanza, sarai in grado di fare tutto, ma la tua vitalità è un po ‘male, te ne accorgi nella tua salute, riposati un po’ finché non passa la serie. Cerca supporto a casa, sicuro di stare bene insieme alla famiglia. Tieni alto il morale, presto arriveranno bei tempi per te. Che vuol dire che Sole e Marte sono nel vostro settore della coppia, in opposizione a Nettuno? Che i dispetti del pianeta della guerra potranno tradursi in una instabilità d’umore e in una certa tendenza a scaldarvi subito e a prendervela per questioni di poco conto. Sarete un po’ irritanti.