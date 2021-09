Oroscopo Paolo Fox domani 9 Settembre 2021

Ariete

Otterrai buoni risultati professionali e loro si congratuleranno con te. Se avete autonomia lavorativa, per ora non entrate in grosse spese, aspettate un po’. Non appena farai la tua parte, sarai in grado di uscire dalla monotonia e divertirti. Pianifica una vacanza o un viaggio nelle vicinanze, ti divertirai e ti staccherai da tutto. In amore, è un momento favorevole per cercare di avvicinarsi a chi ti piace. Lasciati consigliare da qualcuno in famiglia che ti vuole bene, ti può aiutare. Se sei stato un po’ malato in questi giorni, ora starai meglio e sarai sollevato. Il tuo benessere dipenderà esclusivamente da ciò che fai per prenderti cura della tua salute. Stai bene e con alte energie, cogli l’occasione per fare ciò che vuoi, anche se le tue difese sono un po’ cattive, sarà meglio iniziare a prendere misure ora.

Toro

Se parli con il tuo capo, puoi risolvere eventuali problemi in sospeso che hai. Cerca di risparmiare un po’ finché non riesci a ripulire completamente la tua economia. Se stai cercando un lavoro, potresti trovare qualcosa che ti aiuterà a tornare. Un amico chiederà il tuo aiuto in questi giorni e tu glielo devi offrire, lo apprezzerà. La tua migliore risorsa in amore sarà la tua sincerità, devi esprimere ciò che pensi, in questo modo la tua relazione entrerà in una fase felice e positiva. Se hai un problema con qualcuno, assicurati di dirglielo, così lo risolverai. Goditi ciò che hai attualmente e fai qualcosa di speciale in questo giorno. In salute, dovrai approfittare di quell’ottimismo che ti invade per risolvere le cose. Non puoi gestire tutto e questo ti dà molto fastidio, ma devi superarlo.

Gemelli

Una vena buona e positiva ti arriva se ti dedichi al mondo del commercio. Professionalmente, lasciati trasportare dal tuo intuito, vedrai buoni risultati. Puoi avere un incontro o un appuntamento in questi giorni e se vai, andrà molto bene. Se hai un partner, dovrai contare di più su di lei in modo che la relazione vada bene. In questo giorno avrai un buon atteggiamento nei confronti del tuo partner e farai meglio in amore. Usa il tuo intuito per risolvere i tuoi problemi, oggi avrai molto successo. Avrai una grande vitalità, ma fai attenzione a rimanere così. In salute, saranno solo pochi giorni in cui sarai un po’ debole, migliorerai immediatamente. Proteggiti dagli sbalzi di temperatura, rischi di prenderti un raffreddore, devi prenderti un po’ di cura. Sei dell’umore giusto e ti senti bene, prova ad uscire,

Cancro

Non cercare di raggiungere l’impossibile, devi darti una tregua. Se stavi cercando un lavoro extra, ora potresti ottenerlo, anche se la retribuzione potrebbe non essere quella prevista. Con una buona organizzazione, andrai molto più lontano di quanto pensi, ma cerca di essere consapevole. In amore, il tuo partner vuole darti amore e sostegno, ma tu devi fare la tua parte. La tua vita amorosa ti dà molta sicurezza e tu la ami, goditela. Le tue relazioni con gli altri saranno abbastanza buone e avrai incontri. Per la tua buona salute, trova un posto dove ti senti bene per isolarti e riposarti. Dopo una pausa noterai che il tuo corpo tende ad equilibrarsi. La tranquillità sarebbe il rimedio al tuo disagio, prova a trovarlo, sarà un modo perfetto per affrontare le sfide che potrebbero sorgere.

Leone

Se sei più coerente con ciò che spendi e ciò che guadagni, allora tutto andrà bene per te. In amore, fate attenzione a ciò che dite, la discrezione è consigliata. La famiglia è sempre importante per te, ma ora ti affezionerai ancora di più a loro. Oggi trascorrerai una giornata molto piacevole con qualcuno che hai appena incontrato. Stai cercando di organizzare la tua vita come ti piace, continua così. Potresti avere problemi con qualcuno della tua famiglia, ma puoi evitarli. Dovresti scaricarti dalle responsabilità in tutte le aree della tua vita. Stai bene, ma devi evitare anche gli eccessi e la mancanza di riposo. Sarebbe bene che tu praticassi qualche metodo di rilassamento contro lo stress, questi sistemi sono molto utili per raggiungere il necessario equilibrio in salute.

Vergine

Apri bene gli occhi sui tuoi obblighi e non fidarti di nessuno in questo momento. Al lavoro penserete che tutto sia capovolto, ma è il contrario. Per ora, non essere in disaccordo con i tuoi capi, è meglio aspettare. I tuoi cari ti daranno una grande gioia questo giorno, sarai eccitato. Dovresti ascoltare i buoni consigli che un membro della famiglia ti darà sull’economia. Avrai una relazione speciale con le persone Vergine Scorpione. In amore trascorrete alcuni giorni pieni di emozioni e novità in campo sentimentale. Dovresti mangiare più frutta per aumentare le tue difese e prevenire il raffreddore. Per quanto riguarda la tua salute, la tua mente e il tuo corpo sono in equilibrio e ti sentirai bene questo giorno. Prenditi del tempo libero per mettere ordine nei tuoi affari, poi lo apprezzerai.

Bilancia

Non vantarti troppo delle tue possibilità sul lavoro o non ti piacerà. Otterrai il prestito di cui hai bisogno e con più facilità di quanto pensi. Con il tuo grande amore, la tua relazione attraversa un momento molto romantico, ti divertirai. Tutti i viaggi che devi fare in questo periodo sono altamente favoriti. Se hai una relazione, rompi la routine in modo che le cose vadano bene. Avrai buone notizie da qualcuno del passato, qualcosa che ti incoraggerà molto. Dormi ancora un po’ e sarai in grado di eliminare la stanchezza fisica che hai. Manterrai la mente lucida per prendere decisioni e lo farai con successo. Puoi proiettare qualche gita o evento speciale, devi distrarti. Prenditi cura della tua salute, del tuo riposo e della tua dieta, non continuare a lasciarlo.

Scorpione

Al lavoro le tue iniziative non saranno molto ben accolte, fai attenzione. Al lavoro dovrai morderti la lingua, ma poi lo apprezzerai. Potrebbero proporti qualcosa, ma potresti non essere interessato, studialo. Ti sentirai meglio se ti riconcili con qualcuno del passato in qualche modo. In amore, è un buon momento per iniziare relazioni o incontrare persone interessanti, c’è anche qualcuno che è molto interessato a te, sii attento. Avrai molta energia e potrai fare tutto in una volta, ma non esagerare. Sembrerà che la tua energia vitale sia un po’ bassa, il che significa che dovresti prenderti più cura della tua salute. Cerca di fare più esercizio, guidare di meno e camminare se puoi.

Sagittario

Potresti ricevere denaro extra o qualcos’altro che cambia i tuoi piani. Hai tra le mani un acquisto importante e molto presto potrai farcela. Evita di entrare in complicazioni inutili e il tuo lavoro andrà molto bene. Avrai voglia di fare una passeggiata, rilassarti e andare al tuo ritmo, e dovresti farlo. Se lo analizzi bene, vedrai che le cose ti stanno andando meglio di quanto pensassi dell’amore. Organizza bene i tuoi momenti di svago in modo che nulla possa ostacolarli. I tuoi amici ti sosterranno incondizionatamente, sarai molto bravo con loro. Al mattino ti sveglierai con molta energia, ti sentirai molto bene. In salute, non trascurare le tue buone abitudini, con un po’ di ordine, tutto ti andrà meglio. Cerca di sorridere un po’ di più, è un’ottima terapia per lo spirito.

Capricorno

Se avvii un’attività, è meglio che proceda lentamente e con calma. Dovrai sborsare dei soldi, ma presto li riavrai indietro. Avrai sogni rivelatori e intuizioni lavorative, lasciati trasportare da loro, avrai ragione. Godrai di un magnetismo speciale che attirerà molte persone al tuo fianco. In amore, cambierai idea su un problema e lo risolverai molto meglio. Sarai bravo a trattare con nuove persone e relazioni personali. Ti sentirai molto bene fisicamente e godrai anche della chiarezza mentale. Le stelle stanno proteggendo la tua salute in questa stagione, ma non abusarne. La tua forza e vitalità migliorano ogni giorno, ti sentirai capace di tutto. Prenditi cura della tua dieta se vuoi raggiungere un livello di energia adeguato.

Acquario

Al lavoro, qualcuno ti darà un punto di vista diverso e arricchente. Uscirai in difesa di un compagno di squadra e la tua immagine sarà rafforzata. Ci saranno cambiamenti di lavoro che ti avvantaggeranno se non perdi l’opportunità. Cerca di essere più libero in amore e di avere più spontaneità, guadagnerai molto. La tua vita amorosa sarà l’aspetto più appagante e soddisfacente di questa giornata. Le persone più vicine a te tenderanno a mostrarti il ​​loro affetto e i loro sentimenti. Stai bene, ma se ti riposi un po’ di più la notte starai ancora meglio. Prova a fare un po’ di sport, ti farà bene mantenere la salute e il tipo. Non evitare problemi, ora avrai abilità e fortuna per risolverli. È un buon momento per prenderti più cura del tuo aspetto fisico, otterrai risultati.

Pesci

Sarai fortunato con i soldi, cercherai di investire o giocare qualcosa, ma senza esagerare. Non lasciarti sfuggire una buona opportunità di lavoro. Impara a mettere dei limiti nei tuoi rapporti di lavoro, evita i problemi. In amore, non lasciarti trasportare dalle emozioni, sii molto ragionevole in questo giorno e rifletti. Potresti iniziare una nuova relazione o incontrare persone nuove e interessanti. Sarebbe molto bello per te fare qualcosa di diverso che ti entusiasmi, evitare la routine. Non smettere di uscire, potresti presto incontrare persone molto vicine a te. Inizierai a sentirti molto bene fisicamente, avrai energia per tutto. Cerca di calmarti, è la cosa più consigliabile se vuoi che tutto vada bene. Per la tua salute, fai attenzione alla tua dieta, il tuo stomaco sarà il tuo punto debole in questo giorno.