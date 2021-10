Paolo Ciavarro: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, figli

Paolo Ciavarro lo conosciamo per essere un noto personaggio della televisione italiana. È figlio di due grandi attori ovvero Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Attualmente è fidanzato con una showgirl italiana che ha conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia ovvero Clizia Incorvaia. I due Sono in attesa di un figlio, un maschietto che nascerà nei prossimi mesi. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Paolo Ciavarro, chi è

È nato a Roma il 22 ottobre 1991 sotto il segno della Bilancia e tra pochi giorni compirà 30 anni. Lo abbiamo conosciuto abbastanza durante la sua partecipazione al Grande Fratello vip dove tra l’altro ha incontrato il suo grande amore, ovvero Clizia. Per diversi anni lo abbiamo visto nello studio di Forum su Canale 5. Ad ogni modo prima di iniziare la sua carriera nel mondo della televisione, è stato anche un bravissimo calciatore. Ha giocato fino all’età di 17 anni nella Roma. Poi ad un certo punto pare abbia deciso di mollare. Si è laureato in economia in lingua inglese ed ha lavorato anche come commercialista. Ha preso parte anche ad altri reality come Pechino Express nel 2013 in coppia con il padre, dove ha avuto un grande successo.