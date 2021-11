Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, vita privata, Giulia Salemi, programmi tv, Tale e quale show

Pierpaolo Pretelli lo conosciamo tutti per essere l’ex velino di Striscia ed oggi uno dei concorrenti diTale e quale show 2021. Ha preso parte lo scorso anno al Grande fratello vip 2020, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata. Stimao parlando di Giulia Salemi, la nota influencer. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Pierpaolo Pretelli, chi è

E’ nato il 31 luglio 1990 in provincia di Potenza ed esattamente a Maratea, sotto il segno zodiacale del Leone. Non è stato sposato ma ha avuto comunque una importante storia d’amore con la modella cubana Adiadna Romero, dalla quale ha avuto il figlio. Quest’ultimo si chiama Leonardo, il quale è nato il 18 luglio 2017. Lo scorso anno lo abbiamo conosciuto meglio all’interno della casa più spiata d’Italia, dove ha avuto un grande successo. Ultimamente ha debuttato nel mondo della musica. Esattamente nell’agosto 2020 ha pubblicato un brano intitolato Rondine. Si tratta di un singolo musicale cantato in coppia con la cantante Giorgina. I due hanno presentato un altro brano, intitolato “L’estate più calda”. Ecco i programmi ai quali ha preso parte: “Striscia la notizia”, come velino, “Temptation island vip”, come tentatore ed ancora Uomini e donne, nel 2018 come corteggiatore. Ha preso parte anche al Grande fratello vip 5 nel 2020, come concorrente.