Programmi Tv stasera giovedì 30 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 FINO ALL’ULTIMO BATTITOI
23.35 PORTA A PORTA
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND Telefilm
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.15 MISSIONE BEAUTY
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TC2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 FILM-Azione CON AIR
23.25 FILM-Fantastico CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
1030 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGIQNE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 IL COMMISSARIO REX
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20.30 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 LUI È PEGGIO DI ME
23.15 ILLUMINATE
24.00 TG3 LINEA NOTTE
Programmi Tv su Rete 4
6.10 CELEBRATED-ASHLEYJUDD
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 STASERA ITALIA
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 CARABINIERI Fiction
12.00 TG4 TELECIORNALE/METEO
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm
16.35 FILM-Thriller GAMBIT – GRANDE FURTO AL SEMIRAMIS
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE.
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 DRITTO E ROVESCIO
0.45 PENSA IN GRANDE
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MATTINA
8.45 MATTINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA
21.20 STAR IN THE STAR
Programmi Tv su Italia 1
6.00 NEW GIRL
6.40 I PUFFI
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.15 SPORT MEDIASET Tg
14.05 I SIMPSON
14.55 I SIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M 12
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO
18.20 STUDIO APERTO
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 CHICAGO MED
23.55 SCHITT’S CREEK
Programmi Tv su Iris
7.00 OMNIBUS NEWS
7.30 TGLA7/METE0
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA
16.40 TAGA DOC Documenti
18.00 GHOST WHISPERER
20.00TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PIAZZA PULITA
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM-Commedia A PESCA D’AMORE
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM TV-Thriller CRUDELE FISSAZIONE
15.45 FILM TV-Commedia LA RISCOPERTA DELL’AMORE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 STUDIO EUROPA LEAGUE PREPARTITA
21.00 EUROPA LEAGUE Calcio Lazio – Lokomotiv Mosca dir.
23.00 STUDIO EUROPA LEAGUE POSTPARTITA
24.00 TERZO TEMPO EUROPA
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO Cucina
6.15 MOGLI ASSASSINE Doc.
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA Doc.
12.40 IL KILLER DEL GOLDEN STATE
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ
17.35 STORIE CRIMINALI-NASCOSTO NELL’OMBRA Doc.
19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Reality
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game con Gabriele Corsi
21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE Reality
23.25 FILM-Poliziesco CHAOS
Programmi Tv su Mediaset 20
6.30 RENEGADE
7.15 SOUTHLAND
8.45 PERSON OF INTEREST
9.40 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 I SIMPSON Cartoni
12.15 ARROW
14.00 SOUTHLAND
15.35 PERSON OF INTEREST
16.30 CHUCK
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.05 FILM-Fantastico IL SETTIMO FIGLIO
23.05 FILM-Azione FERITE MORTALI
Programmi TV su Rai 4
6.50 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO
7.40 SENZA TRACCIA
9.15 WISD0M OF THE CROWD – NELLA RETE DEL CRIMINE
10.50 COLD CASE
12.30 CRIMINALMINDS
14.00 IN THE DARK
15.35 CHARLIE’S ANGELS
17.25 SENZA TRACCIA
18.55 LASTCOP-L’ULTIMOSBIRRO
19.45 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Azione BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA (G.B./Usa ’17)
23.20 THE UNXPLAINED Doc.
Programmi Tv su La 7 D
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
9.40 AMELIA EARHART Doc.
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina
12.10 PRIVATE PRACTICE
13.45 CREY’SANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 I SEGRETI DELLA CORONA
0.20 FILM-Dramm. THE CONSTANT GARDENER -LACOSPIRAZIONE (G B. 05)
Programmi Tv su Cielo
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Reality
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documenti
11.45 PILLOLA TG
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILM-Azione MAXIMUM CONVICTION
23.15 FILM-Drammatico EMANUELLE NERA N. 2
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
7.30 DI BUON MATTINO
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE Talk show
13.20 STELLINA Telenovela
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE Talk 20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
20.55 FILM-Dramm. IN UN MONDO MIGLIORE
22.55 INDAGINE Al CONFINI DEL SACRO Documenti
23.30 LA COMPÌETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TG COIVI 24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
9.00 SUPER GRATTACIELI
10.00 PONTI E VIADOTTI: LA SIDA DELLA MANUTENZIONE
11.00 MAYDAY: AIR DISASTER -THE ACCIDENT FILES Doc.
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI
14.00 LE GRANDI MIGRAZIONI DELLA NATURA «
15.00 ZAMBIA UNTAMED Doc.
16.00 INTO THE WILD: INDIA «Il percorso della matriarca»
17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO
18.00 ENGINEERED Documenti
19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 QUANDO LE BALENE AVEVANO LE ZAMPE Doc.
23.15 TERRE ESTREME «Islanda».
Programmi Tv su Iris
8.05 WALKER TEXAS RANGER
8.55 FILM-Spionaggio AGENTE 077 MISSIONE BLOODY MARY
11.10 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO
13.25 FILM-Commedia ALIBI.COM
15.20 FILM-Commedia PAPÀ È UN FANTASMA
17.15 FILM-Drammatico EFFETTO BLACK-OUT
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Azione LO SPECIALISTA
23.20 FILM-Dramm. SORVEGLIATO SPECIALE (Usa ’89) con Sylvester Stallone
Programmi Tv su Rai Movie
8.15 FILM-Comm. MATRIMONIO ALL’ITALIANA
10.05 FILM-Commedia LAZZARELLA
11.50 FILM-Awentura ARRIVANO!TITANI
13.50 FILM-Commedia NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
15.35 FILM-Western MISSOURI
17.50 FILM-Commedia IL VAGABONDO DELLA FORESTA
19.25 FILM-Commedia CAFÉ EXPRESS
21.10 FILM-Guerra I LUNGHI GIORNI DELLE AQUILE
23.30 FILM-Guerra QUELL’ULTIMO PONTE
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 S0K0 – MISTERI TRA L£ MONTAGNE
7.20 STREGA PER AMORE
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.30 FILM TV-Dramm. LA CASA NELLA PRATERIA -RICORDANDO IL PASSATO
19.10 FILM TV-Dramm. LA CASA NELLA PRATERIA – LA SCOMPARSA DI ROSE
21.10 FILM-Commedia ONLYYOU-AMOREAPRIMA VISTA
23.00 YELLOWSTONE
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI
9.40 TEMPESTA D’AMORE
11.05 BEAUTIFUL Soap
11.20 UNA VITA Telenovela
12.25 GRANDE FRATELLO VIP
12.45 UOMINI E DONNE
14.15 AMICI Talent
14.45 SOLO PER AMORE Fiction
17.00 HARTOFDIXIE
19.00 RICCI b CAPRICCI Sitcom
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE
21.10 FILM-Commedia DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI
23.15 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi
0.45 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Cine 34
6.00 FILM-Storico L’INCENDIO DI ROMA
7.10 FILM-Spionaggio A 077, SFIDA Al KILLERS
8.40 FILM-Commedia LA VITA FACILE
10.45 FILM-Comm. IL SORPASSO
12.55 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI
16.05 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO (lt. 1993)
19.00 FILM-Commedia SCUOLA DI LADRI
21.00 FILM-Commedia 7 CHILI IN 7 GIORNI (lt.’86)
23.50 FILM-Poliziesco CON LA RABBIA AGLI OCCHI
Programmi Tv su Rai Storia
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.
15.00 AMERICANS1943-1945
16.00 ITALIANI «Gino Bartali»
17.00 LA BUSSOLA E LA CLESSIORA- LE NUOVE «MISTERIOSE» ENERGIE Documenti
17.50 MAESTRI con E. Camorri
18.30 SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
19.35 LADY TRAVELLERS
20.00 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 a.C.d.C.
22.10 a.C.d.C. «La via della seta. Rivoluzioni» Documenti
23.10 STORIA DELLE NOSTRE CITTÀ «Padova» Documenti
Programmi Tv su Rai Sport
6.00 PERLE DI SPORT Doc.
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
10.40 GIRO DI SICILIA
12.40 PERLE DI SPORT Doc.
13.20 GIRO DI SICILIA
15.20 SERIE A
17.30 MONDIALI
18.30 TG SPORT
18.50 RADIOCORSA Sport
19.50 PERLE DI SPORT Doc.
20.05 PALLAVOLO FEMMINILE
22.35 PERLE DI SPORT Doc.
23.00 L’UOMO E IL MARE Sport
23.30 REPARTO CORSE Sport
24.00 TG SPORT
0.15 PERLE DI SPORT Doc.
Programmi Tv su DMAX
6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CONJOSH GATES
7.55 LA FEBBRE DELL’ORO Doc.
10.55 VADO A VIVERE NEL NULLA
13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I MARI Documenti
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDI E CRUDI XL Reality
21.25 LA FEBBRE DELL’ORO: IL TESORO DEL FIUME
23.15 METAL DETECTIVE Doc. 0.15 LOCKUP: SORVEGLIATO…
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR Motori
6.55 TOP GEAR GOLD Motori
12.20 CRIMINAL INTENT
14.20 MERLIN Telefilm
16.10 CRIMINAL INTENT
18.00 MERLIN
21.30 FILM TV-Azione THE RENDEZVOUS – PROFEZIA MORTALE
23.30 FILM-Thriller AMBER ALERT – ALLARME MINORI SCOMPARSI
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
8.10 DUE UOMINI E MEZZO
10.45 MODERN FAMILY
12.35 DUE UOMINI E MEZZO
15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO
16.30 DRAGON BALL SUPER Car.
18.00 MODERN FAMILY
19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FILM-Thriller AND SOON THE DARKNESS (Usa ’10) con Amber Heard
23.10 FIRE FORCE Cartoni
Programmi Tv su Rai 5
7.40 RITORNO ALLA NATURA
8.10 HUGO PRATT Documenti
9.05 CIVILISATIONS, L’ARTE NELTEMPO Documenti
10.00 ADRIANA LECOUVREUR
11.55 SAVE THE DATE
12.35 ARTE PASSIONE E POTERE
13.30 RITORNO ALLA NATURA
14.00 EVOLUTION -IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti
15.50 L’OSPITE GRADITO
17.30 MARAVEIS IN SFRESE
18.25 HUGO PRATT Documenti
19.25 TARZAN-L’UOMO DIETRO L’IMMAGINE Documenti
20.20 CIVILISATIONS, L’ARTE NEL TEMPO Documenti
21.15 ELISABETTA, REGINA D’INGHILTERRA dir. Evelino Pidò
0.45 IT MUST SCHWING! THE BLUE NOTE STORY Doc.
Programmi Tv su Rai Premium
6.40 UN POSTO AL SOLE Soap
7.40 TUTTI PAZZI PER AMORE 3
9.50 CAPRI Fiction
11.50 INCANTESIMO 5 Soap
13.50 LA DAMA VELATA
15.50 FILM TV-Western LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE – EREDITÀ D’AMORE
17.35 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3
19.30 PROVACI ANCORA PROF! 5
21.20 REX 7 Fiction
23.20 I CASI DELLA GIOVANE MISS FISHER
Programmi Tv su Real Time
6.00 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti
6.55 ER: STORIE INCREDIBILI
9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA i
12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
15.40 PRIMO APPUNTAMENTO
18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
21.25 VITE AL LIMITE
23.15 VITE AL LIMITE
Programmi Tv su Giallo
6.00 DISAPPEARED Documenti
6.55 NIGHTMARE NEXT DOOR
8.40 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
10.55 ELEMENTARY
12.55 L’ISPETTORE BARNABY
16.55 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
19.10 ELEMENTARY
21.10 ASTRID ET RAPHAELLE
23.20 ELEMENTARY
1.20 LAW 8 ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA
Programmi Tv su Top Crime
6.55 DISTRETTO DI POLIZIA 7
8.40 MAJOR CRIMES
10.25 DETECTIVE MONK
12.15 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE
14.00 COLOMBO
15.50 DETECTIVE MONK
17.35 MAJOR CRIMES
19.20 COLOMBO
21.10 THE CLOSER
22.55 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE
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