Programmi Tv stasera lunedì 27 Settembre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

23.35 SETTESTORIE

0.45 S’È FATTA NOTTE

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND Telefilm

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

11.30 RELAZIONE AUTORITÀ TRASPORTI

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Fantastico IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO

23.15 FILM-Fantastico AVENGERS: AGE OF ULTRON

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 IL COMMISSARIO REX

16.10 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.20 UN POSTO AL SOLE

21.20 PRESA DIRETTA

23.15 CHE CI FACCIO QUI

Programmi Tv su Rete 4

6.10 CELEBRATED – MORGAN FREEMAN

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA

6.55 CONTROCORRENTE

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 CARABINIERI

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm

16.50 IL RITORNO DI COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.45 GONE Telefilm

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MARINA TELEGIORNALE

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 LOVE IS IN THE MR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40STRISCIA LA NOTIZIA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

1.00 Tg5 Notte

Programmi Tv su Italia 1

6.00 NEW GIRL Sitcom (4g st.)

6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR Cartoni

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.15 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

14.55 I SIMPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 M0M

17.15 SUPERSTORE13

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.25 MYSTERY LAND – LA GRANDE FAVOLA DELL’IGNOTO con Aurora Ramazzotti e Alvin

23.45 TIKA TAKA – LA REPUBBLICA DEL PALLONE

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS

7.30 TGLA7/METE0

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA

16.40 TAGA DOC Documenti

18.00 GHOSTWHISPERER

20.00TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 EDEN – UN PIANETA DA SALVARE Documenti

0.15 TG LA7 TELEGIORNALE

0.25 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV-Dramm. ARIA DI PRIMAVERA (2018)

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller DELITTO TRA LE VIGNE

16.00 FILM TV-Commedia UNA SERATA SPECIALE

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 FILM-Dramm. CREED – NATO PER COMBATTERE (Usa 2015)

23.45 THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE Miniserie

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO

6.15 MOGLI ASSASSINE

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 DELITTI IN COPERTINA Doc.

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ

17.35 STORIE CRIMINALI-TI AMO E POI TI UCCIDO Doc.

19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 LITTLE BIG ITALY «Stoccolma»

23.00 LITTLE BIG ITALY

0.25 AIRPORT SECURITY: SPAGNA Reality

Programmi Tv su Mediaset 20

7.15 THE LASTSHIP

8.45 PERSON OF INTEREST

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 I SIMPSON

12.15 TAKEN

14.00 THE LASTSHIP

15.35 PERSON OF INTEREST

17.30 PRESSING Sport

18.50 MAGAZINE CHAMPIONS L.

19.20 I SIMPSON Cartoni

20.05 THE BIG BANG THEORY Sitcom

21.05 FILM-Azione RESA DEI CONTI

VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE

1.05 MR. ROBOT

Programmi Tv su Rai 4

6.20 COLD CASE

7.00 SENZA TRACCIA

9.15 FLASHPOINT

11.45 COLD CASE

12.35 CRIMINAL MINDS

14.05 IN THE DARK

15.40 CHARLIE’SANGELS

17.30 SENZA TRACCIA

19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO Telefilm

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 VIKINGS

23.05 FILM-Azione REALSTEEL

1.20 IL PRINCIPIO DEL PIACERE

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW Medicina

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

9.40 MARIE CURIE Documenti

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 PRIVATE PRACTICE

13.45 GREY’SANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

20.10 I MENÙ DI BENEDETTA

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

1.10 LIKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi Tv su Cielo

12.00 BROTHER VS BROTHER

13.00 BUYING AND SELLING

14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE

17.15 BUYING AND SELLING

18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.30 FILM-Dramm.

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

7.30 DI BUON MATTINO

9.45 IL MIO MEDICO

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.20 L’ORA SOLARE

13.20 STELLINA Telenovela

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 STELLINA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 ECCOMI

20.00 ROSARIO/TG 2000

20.55 KAROL UN PAPA RIMASTO UOMO

0.15 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)

Programmi Tv su Focus

8.05 NORD AMERICA Al RAGGI X: ESSERI UMANI Doc.

9.00 ZAMBIA UNTAMED Doc.

10.00 INTO THE WILD: INDIA

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI

14.00 SUPER SENSES: THE SECRET POWER OF ANIMALS Doc.

15.00 ALTRI MONDI-UN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO Doc.

16.00 ILVANGELO PIÙ ANTICO DEL MONDO Documenti

17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO «I bombardieri» Doc.

18.00 ENGINEERED Doc.

19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti

23.15 INCLINAZIONE

Programmi Tv su Iris

8.25 FILM-Storico SECONDO PONZIO PILATO

10.40 FILM-Guerra WE WERE SOLDIERS – FINO ALL’ULTIMO UOMO (Usa 02)

12.50 FILM-Commedia SERIOUS MAN (Usa 09)

15.05 FILM-Western UOMO BIANCO, VÀ COL TUO DIO!

17.15 FILM-Commedia NONNATROVAMI UNA MOGLIE

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Dramm. CUORI RIBELLI

23.50 FILM-Dramm. RITORNO A COLD MOUNTAIN (Usa 2003)

Programmi Tv su Rai Movie

8.00 FILM-Comm. UN EROE DEI NOSTRI TEMPI

9.35 FILM-Comm. L’ARMATA BRANCALEONE

11.45 FILM-Western THE MISSING

14.05 FILM-Western UNA PISTOLA PER CENTO BARE

15.40 FILM-Commedia LA LEGGENDA DI UN AMORE: CINDERELLA

17.45 FILM-Awentura LA RIVOLTA DEI BARBARI

19.10 FILM-Commedia PIEDONE D’EGITTO

21.10 FILM-Western I MAGNIFICI SETTE

23.30 FILM-Western MISSOURI

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

7.20 STREGA PER AMORE

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

15.30 PADRE BROWN

17.30 LA CASA NELLA PRATERIA

21.10 FILM-Commedia NATALE A PEMBERLEY MA-NOR

23.00 YELLOWSTONE

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM…

9.40 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.50 BEAUTIFUL Soap

11.20 UNA VITA Telenovela

12.25 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)

12.45 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi

14.15 AMICI Talent

14.45 SOLO PER AMORE Fiction 17.00 HARTOF DIXIE

19.00 RICCI & CAPRICCI Sitcom

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi

21.10 FILM TV-Drammatico IA CASA TRA LE MONTAGNE -RITORNO A CASA (Ger.’19)

23.10 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi

0.40 GRANDE FRATELLO VIP (UVE) Reality con Alfonso Signorini