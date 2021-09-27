Programmi Tv stasera lunedì 27 Settembre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show
21.25 I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
23.35 SETTESTORIE
0.45 S’È FATTA NOTTE
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND Telefilm
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
11.30 RELAZIONE AUTORITÀ TRASPORTI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 FILM-Fantastico IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO
23.15 FILM-Fantastico AVENGERS: AGE OF ULTRON
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 IL COMMISSARIO REX
16.10 ASPETTANDO GEO Documenti
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.20 UN POSTO AL SOLE
21.20 PRESA DIRETTA
23.15 CHE CI FACCIO QUI
Programmi Tv su Rete 4
6.10 CELEBRATED – MORGAN FREEMAN
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 CONTROCORRENTE
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 CARABINIERI
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm
16.50 IL RITORNO DI COLOMBO
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA
21.20 QUARTA REPUBBLICA
0.45 GONE Telefilm
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MARINA TELEGIORNALE
8.45 MATTINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality
16.50 LOVE IS IN THE MR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40STRISCIA LA NOTIZIA
21.20 GRANDE FRATELLO VIP
1.00 Tg5 Notte
Programmi Tv su Italia 1
6.00 NEW GIRL Sitcom (4g st.)
6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR Cartoni
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.15 SPORT MEDIASET
14.05 I SIMPSON
14.55 I SIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M
17.15 SUPERSTORE13
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.25 MYSTERY LAND – LA GRANDE FAVOLA DELL’IGNOTO con Aurora Ramazzotti e Alvin
23.45 TIKA TAKA – LA REPUBBLICA DEL PALLONE
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS
7.30 TGLA7/METE0
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani
11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA
16.40 TAGA DOC Documenti
18.00 GHOSTWHISPERER
20.00TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 EDEN – UN PIANETA DA SALVARE Documenti
0.15 TG LA7 TELEGIORNALE
0.25 OTTO E MEZZO Attualità
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM TV-Dramm. ARIA DI PRIMAVERA (2018)
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM-Thriller DELITTO TRA LE VIGNE
16.00 FILM TV-Commedia UNA SERATA SPECIALE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 FILM-Dramm. CREED – NATO PER COMBATTERE (Usa 2015)
23.45 THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE Miniserie
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO
6.15 MOGLI ASSASSINE
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA Doc.
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ
17.35 STORIE CRIMINALI-TI AMO E POI TI UCCIDO Doc.
19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 LITTLE BIG ITALY «Stoccolma»
23.00 LITTLE BIG ITALY
0.25 AIRPORT SECURITY: SPAGNA Reality
Programmi Tv su Mediaset 20
7.15 THE LASTSHIP
8.45 PERSON OF INTEREST
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 I SIMPSON
12.15 TAKEN
14.00 THE LASTSHIP
15.35 PERSON OF INTEREST
17.30 PRESSING Sport
18.50 MAGAZINE CHAMPIONS L.
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY Sitcom
21.05 FILM-Azione RESA DEI CONTI
VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE
1.05 MR. ROBOT
Programmi Tv su Rai 4
6.20 COLD CASE
7.00 SENZA TRACCIA
9.15 FLASHPOINT
11.45 COLD CASE
12.35 CRIMINAL MINDS
14.05 IN THE DARK
15.40 CHARLIE’SANGELS
17.30 SENZA TRACCIA
19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO Telefilm
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 VIKINGS
23.05 FILM-Azione REALSTEEL
1.20 IL PRINCIPIO DEL PIACERE
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW Medicina
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
9.40 MARIE CURIE Documenti
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina
12.10 PRIVATE PRACTICE
13.45 GREY’SANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
1.10 LIKE TUTTO CIÒ CHE PIACE
Programmi Tv su Cielo
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent
16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILM-Dramm.
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
7.30 DI BUON MATTINO
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE
13.20 STELLINA Telenovela
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 ECCOMI
20.00 ROSARIO/TG 2000
20.55 KAROL UN PAPA RIMASTO UOMO
0.15 LA COMPÌETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
8.05 NORD AMERICA Al RAGGI X: ESSERI UMANI Doc.
9.00 ZAMBIA UNTAMED Doc.
10.00 INTO THE WILD: INDIA
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI
14.00 SUPER SENSES: THE SECRET POWER OF ANIMALS Doc.
15.00 ALTRI MONDI-UN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO Doc.
16.00 ILVANGELO PIÙ ANTICO DEL MONDO Documenti
17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO «I bombardieri» Doc.
18.00 ENGINEERED Doc.
19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti
23.15 INCLINAZIONE
Programmi Tv su Iris
8.25 FILM-Storico SECONDO PONZIO PILATO
10.40 FILM-Guerra WE WERE SOLDIERS – FINO ALL’ULTIMO UOMO (Usa 02)
12.50 FILM-Commedia SERIOUS MAN (Usa 09)
15.05 FILM-Western UOMO BIANCO, VÀ COL TUO DIO!
17.15 FILM-Commedia NONNATROVAMI UNA MOGLIE
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Dramm. CUORI RIBELLI
23.50 FILM-Dramm. RITORNO A COLD MOUNTAIN (Usa 2003)
Programmi Tv su Rai Movie
8.00 FILM-Comm. UN EROE DEI NOSTRI TEMPI
9.35 FILM-Comm. L’ARMATA BRANCALEONE
11.45 FILM-Western THE MISSING
14.05 FILM-Western UNA PISTOLA PER CENTO BARE
15.40 FILM-Commedia LA LEGGENDA DI UN AMORE: CINDERELLA
17.45 FILM-Awentura LA RIVOLTA DEI BARBARI
19.10 FILM-Commedia PIEDONE D’EGITTO
21.10 FILM-Western I MAGNIFICI SETTE
23.30 FILM-Western MISSOURI
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 STREGA PER AMORE
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.30 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM-Commedia NATALE A PEMBERLEY MA-NOR
23.00 YELLOWSTONE
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM…
9.40 TEMPESTA D’AMORE Soap
10.50 BEAUTIFUL Soap
11.20 UNA VITA Telenovela
12.25 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
12.45 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi
14.15 AMICI Talent
14.45 SOLO PER AMORE Fiction 17.00 HARTOF DIXIE
19.00 RICCI & CAPRICCI Sitcom
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi
21.10 FILM TV-Drammatico IA CASA TRA LE MONTAGNE -RITORNO A CASA (Ger.’19)
23.10 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi
0.40 GRANDE FRATELLO VIP (UVE) Reality con Alfonso Signorini
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