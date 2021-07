Programmi Tv stasera martedì 27 Luglio 2021: Film da vedere con palinsesto tv

Programmi Tv su Rai 1 alle 21.25 Carràmba! Che sorpresa Un altro appuntamento con lo spettacolo e le emozioni offerte dallo storico varietà di Raffaella Carrà (1943-2021) trasmesso dal ’95 al ’98 e poi nel 2002 e nel 2008. Nella prima puntata del 13 luglio il programma è stato seguito da una media di 2.242.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Programmi Tv su Rai 2 alle 21.20 Il circolo degli anelli In onda mentre a Tokyo è notte fonda, il programma condotto da Alessandra De Stefano riassume e commenta gli eventi della giornata terminata poche ore prima con una particolare attenzione per le prestazioni degli Azzurri. Tra gli eventi di oggi, la partita del Settebello di pallanuoto contro la Grecia.

Programmi Tv su Rai Tre alle 21.20 nCavalleria rusticana Pippo Baudo (85) torna in televisione per condurre tre serate dedicate ai capolavori della lirica in scena all’Arena di Verona; al suo fianco, Antonio Di Bella. Dopo l’opera di Pietro Mascagni in onda oggi, nelle prossime settimane vedremo «Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo e «Aida» di Giuseppe Verdi.

Programmi Tv su Rete 4 alle 21.25 Ricky & Barabba Ricky (Renato Pozzetto, 81), finanziere in rovina, tenta il suicidio, ma è salvato per caso dal barbone Barabba (Christian De Sica, 7°). I due vanno alla ricerca della moglie di Ricky, che ha abbandonato il marito. Sulle tracce della donna, arrivano a Montecarlo, città in cui vive il suocero del finanziere.

Programmi Tv su Canale 5 alle 21.20 Temptation Island Nella settimana finale il reality raddoppia: Filippo Bisciglia (44) riunisce quindi per l’ultima volta attorno al falò i partecipanti che decideranno se riunirsi ai rispettivi partner, tornare a casa da soli o magari assieme a un nuovo amore incontrato in Sardegna. Il programma ha registrato buoni ascolti anche quest’anno.

Programmi Tv su Italia 1 alle 21.20 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà Ucciso dal suo partner, l’agente Nick Walker (Ryan Reynolds, 44) viene arruolato dal Rest In Peace Department, un’agenzia celeste che combatte gli spiriti malvagi sulla Terra. Assieme al suo nuovo collega, lo sceriffo Roy Pulsipher (Jeff Bridges, 71), dovrà fermare una banda di pericolosi demoni.

Programmi Tv su La 7 alle 20.35 IN ONDA Anche tanta politica fra gli ingredienti del talk show condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. Questa sera c’è il primo dei due appuntamenti lunghi con più spazio per gli ospiti e gli approfondimenti.

Programmi Tv su Tv 8 alle 21.30 DUE CUORI E UNA PROVETTA (Usa 2010) con Jason Bateman, Jennifer Aniston La single quarantenne Kassie decide di diventare mamma con l’inseminazione artificiale. Sceglie un donatore, ma Usuo amico del cuore Wally è geloso e le combina uno scherzetto…

Programmi Tv su Nove alle 21.35 IL PRIMO CAVALIERE (Usa ’95) di Jerry Zucker con Richard Gere, Sean Connery Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Ma lag a nt che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere…

6.00 RA1NEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 U NO MATTINA ESTATE Tg1 (8-9)

9.55 DEDICATO Talk show con Serena Autieri

11.25 DON MATTEO 9 Fiction «Il coraggio di una figlia » Un anziano scorbutico scompare dalla casa di cura in cui alloggiava e viene ritrovato in coma accanto al cadavere di una giovane donna. «Una vita sul filo» Mentre i carabinieri indagano su un tentato omicidio avvenuto nel cali enter dove lavora Natalina; Laura decide di lasciare la canonica.

13.30 TC1 TELEGIORNALE

14.00 IL PRANZO fe SERVITO con Flavio Insinna

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Don Saverio annuncia ai Conti che la madre della piccola Anna è stata trovata e possono finalmente incontrarla. Marta e Vittorio si ritrovano faccia faccia con lei, che si mostra risoluta nel non voler tenere la bambina. Salvatore e Marcello si interrogano su come possano incrementare i loro guadagni: in loro aiuto, arriverà Laura. Clelia chiarisce la sua posizione con Federico.

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità con Roberta Capua e Gianluca Semprini

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 TECH ETECHETE’ Varietà

21.25 CARRÀMBA! CHE SORPRESA Varietà

24.00 CONCERTO PER L’ITALIA Da Piazza del Campo a Siena, concerto delll’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano. In scaletta il Concerto per violino e orchestra di Cajkovskiii, l’Ouverture del “Nabucco ” di Verdi e la Sinfonia n. 7 di Beethoven.

1.40 RaiNews24 Telegiornale 2.15 Storia delle nostre città 3.15 RaiNews24 Telegiornale

6.00 OLIMPIADI DI TOKYO 2020

BAO SCHERMA: SPADA A SQUADRE F. Semif.

6.40 BASKET FEMMINILE: NIGERIA-USA

8.00 TUFFI F: Piattaforma 10m sinc. Finale

8.15 TIRO A SEGNO Team mix Carabina 10m Finale

8.30 PALLANUOTO MASCHILE: ITAUA-CRECIA

9.00 CANOA FEMMINILE: KAYAK K1 Finale

9.25 PALLAVOLO FEMMINILE: ITALIA-TURCHIA

10.00 EQUITAZIONE: DRESSAGE A SQUADRE G.P.

10.25 BASKET 3×3 FEMMINILE: ITALIA-RUSSIA

11.40 JUDO MASCHILE 81 kg Finali

12.30 SCHERMA: SPADA A SQUADRE F Finale

12.45 GINNASTICA F All around a squadre Finale

12.50 SOFTBALL Finale

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 CALCIO FEMMINILE: BRASILE-ZAMBIA

14.00 BASKET FEMMINILE: PORTO RICO-CINA

14.00 PALLAVOLO F.: COREA DEL SUD-KENYA

16.30 RECORD La storia dei Giochi Olimpici

17.15 TOKYO BEST OF II meglio della giornata

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL CIRCOLO DEGLI ANELLI con Alessandra De Stefano, Jury Chechi e Sara Simeoni

23.45 RECORD La storia dei Giochi Olimpici

0.30 GO TOKYO Anticipazioni sulla nuova giornata

2.15 CANOTTAGGIO: DOPPIO Finali f. e m.

2.50 CANOTTAGGIO: 4 SENZA Finali f. e m.

3.40 NUOTO 200 m. stile libero femm. Finale

3.50 NUOTO 200 m. farfalla maschile Finale

4.00 TENNIS Singolare m. Ottavi di finale 4.05 PALLAVOLO MASCHILE: USA-TUNISIA

4.45 NUOTO 200 m. misti femminile Finale 4.55 NUOT01500 m. stile libero femm. Finale

5.25 NUOTO 4×200 m. stile libero m. Finale

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TCR BUONGIORNO ITALIA/RECIONE

8.00 AGORÀ ESTATE con Roberto Vicaretti

10.15 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.10 DOC MARTIN Telefilm con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Boat people, un salvataggio italiano» Dopo la partenza degli americani dal Vietnam nel 1975, il Paese vive una grave crisi umanitaria. Su barconi fatiscenti; senza viveri né acqua, / “boat people” sperano di raggiungere i paesi limitrofi. Paolo Miele ne parla con Silvia Salvatici.

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR PIAZZA AFFARl/15.05 TG PARLAMENTO

15.10 IL COMMISSARIO REX Telefilm (6a- st.)

15.50 IL MARESCIALLO ROCCA Fiction

17.30 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE

20.00BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.15 CARO MARZIANO con Pif

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.747^ p. Serena prende coscienza della distanza di Filippo dalla sua vita e da quella di Irene. Insospettita dal comportamento di Fabrizio, Marina si accinge a scoprire i suoi problemi al pastificio. Malridotto da due balordi Pietro Abbate sembra un uomo finito quando qualcosa sembra riaccendere la sua sete di vendetta. Ornella e Raffaele si confrontano sul differente approccio alla vita dei figli.

21.20 CAVALLERIA RUSTICANA Opera lirica raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella

22.50 VISIONARI con Corrado Augias

24.00TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

0.40 I segreti del colore – Il cantiere di Michelangelo e Raffaello 1.15 RaiNews24 Telegiornale

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 FILM-Awentura L’INDOMABILE ANGELICA (Fr./lt./Ger. 1967) con Michèle Mercier, Robert Hossein

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 7 Fiction con Simone Corrente «Il volo della colomba»

10.50 R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI «Morte al circo»

12.00 TC4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SECRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 WALKER TEXAS RANGER Telefilm con Chuck Norris «Un ragazzo d’oro»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Chini, Francesco Foti

15.30 FLIKKEN-COPPIA IN GIALLO Telefilm «La trasparenza del cristallo»

16.45 FILM-Westem LA COLLINA DEGLI STIVALI (It. 1969) con Terence Flill, Bud Spencer Inseguito do una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch, organizza un piano per sgominare i criminali.

18.55 TG 4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Erik propone a Robert di avviare insieme un hotel termale, l’uomo ne parla con Werner e decidono di dirlo a Christoph. Prima di accettare però pretendono una documentazione accurata.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.25 FILM-Commedia RICKY & BARABBA (It. 1992) con Christian De Sica, Renato Pozzetto

23.30 FI LM-Comico QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDA TUTTA NUDA E TUTTA CALDA (It. 1972)

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MORNING NEWS Attualità

11.00 FORUM con Barbara Palombella Paolo davamo, Camilla Chini, Francesco Foti

13.00 TC5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap con Thorsten Kaye Steffy è in ospedale priva di conoscenza in seguito a un incidente in moto che vede coinvolto Bill Spencer. In ospedale accorrono Ridge e Bro-oke, ignari del fatto che sia stato Bill a travolgerla con la sua macchina.

14.10 UNA VITA Telenovela II guartiere assiste al funerale di Marcia. Casilda si prodiga in un discorso per omaggiare la sua amica defunta, fuori dalla chiesa. Felipe e Cenoveva non assistono al funerale.

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Soap Korhan invita

Hulya a trasferirsi a casa loro per seguire la gravidanza di Cahide, e lei accetta, suscitando il disappunto di Cahide, che intima alla donna di non fare passi falsi.

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap Si scopre che la hol-ding di Alptekin è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda. Anni prima, quando lei era solo una bambina, diede in subappalto la costruzione di un lotto di cottage estivi e…

16.30 FILM-Commedia INGA LINDSTRÒM: LE NOZZE DI GRETA (Ger. 2016) con Alissa Jung Greta sta per sposarsi col rampollo di una famiglia di banchieri. Ma l’arrivo del suo ex marito e della madre Tilda le faranno mettere in discussione le sue certezze.

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 TEMPTATION ISLAND Reality

1.00 Ta5Teleaiornale/Meteo.it1.35 Paoerissima

7.00 CROWN-ISHI3 Tv «Istinto»

7.30 PICCOLO LORD Cartoni «Tutti al circo!»

8.00 IL TULIPANO NERO «Il covo dei briganti»

8.30 ROSSANA «Un Natale colmo di emozioni»

9.00 GEÒRGIE Cartoni «Tre navi, tre sogni»

9.25 DR. HOUSE «Accettazione»

10.25 BONES Telefilm

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEPIASET

13.45 I SIMPSON Cartoni «La mia sorella babysitter» – «Simpsoncalifragilisticexpiralidoso»

14.35 I GRIFFIN «Stewie fa un giro in macchina»

15.00 AMERICAN DAD Cartoni «Nessun matrimonio e un funerale»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «La ricalibratura del rapporto»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Febbre da flashdance» – «L’opportunità di una vita»

16.55 SUPERSTORE Sitcom con America Ferrera «Il party per i Golden Globe»

17.20 WILL 8 GRACE Sitcom (2a- st.) «Il ritorno di fiamma» – «Anche Karen ha un cuore»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

18.30 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm ) «Senza via di scampo»

20.20 NCIS Telefilm «Parola d’ordine» con Mark Harmon, Pauley Perrette

21.20 FILM-Fantastico POLIZIOTTI DALL’ALDILÀ (Usa 2013) con Jeff Bridges, Ryan Reynolds

23.15 FILM-Commedia POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO (Usa 2010) con Bruce Willis

1.25 Brooklyn Nine Nine 2.15 Studio aperto – La giornata 2.25 Sport Mediaset 2.401 cavalieri dello zodiaco Cartoni 4.10 Blindspot

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 EDEN – UN PIANETA DA SALVARE Documenti

17.00 LA7 DOC «Face to Face -Mandela vs de Klerk» Doc.

18.00 THE GOOD WIFE «La regola dei sette giorni» – «Squadra rosa, squadra blu»

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA Attualità: approfondimento con David Parenzo, Concita De Gregorio

23.30 FILM-Dramm. AGORA (Sp. ’09) con Rachel Weisz, Max Minghella

1.45 INSEPARABILI Animali

2.15 LITTLE MURDERS BY AGA-THA CHRISTIE

8.30 TG24 TELEGIORNALE

8.45 FILMTV-Dramm. FUGA DALLA SETTA (Usa 19)

10.15 FILMTV-Dramm. ANIME GEMELLE (Usa ’20) con Taylor Cole, Ryan Paevey

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 … 4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller SEGRETI NEL BOSCO (Usa ’20) con Brittany Underwood

15.45 FILM TV-Commedia BEDò BREAKFAST (Usa ’10)

17.30 FILM-Commedia UN AMORE DA SALVARE (Usa ’21) con Trevor Donovan

19.15 …4 RISTORANTI Reality

20.15 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

21.30 FILM-Commedia DUE CUORI E UNA PROVETTA (Usa ’10) con J. Aniston

23.30 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA Reality