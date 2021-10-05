Programmi Tv stasera martedì 5 Ottobre 2021: Film in live Tv da non perdere programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/
7.10 UNOMATTINA –
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show
21.25 MORGANE – DETECTIVE GENIALE
23.25 PORTA A PORTA con Bruno Vespa
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
16.10 TRE VALLI VARESINE Ciclismo
17.15 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 VOGLIO ESSERE UN MAGO!
23.20 TI SENTO
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
11.30 TGR SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 MAESTRI
16.00 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CARTABIANCA
24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
7.45 HAZZARD
9.45 THECLOSER
10.50 DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm (79 st.)
16.30 FILM-Western CHISUM
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 FUORI DAL CORO
0.45 FILM TV-Thriller SCONOSCIUTO NELL’INTIMO
Programmi Tv su Canale 5
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico
21.20 LUCE DEI TUOI OCCHI
23.40 X-STYLE Moda con Giorgia Venturini
Programmi Tv su Italia 1
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.15 SPORT MEDIASET
14.05 ISIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS Sitcom
18.05 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 LE IENE
1.05 FILM-Azione GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE
Programmi Tv su La 7
6.00 OROSCOPO – TRAFFICO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 CARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità
16.40 TAGADOC
18.00 GHOST WHISPERER
20.00 TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 DI MARTEDÌ
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM-Commedia PROPRIO DI FRONTE A ME
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM TV-Thriller I3 Tv
IL SEGRETO DELLA MIA FAMIGLIA
15.45 FILMTV-Comm. INNAMORARSI A WHITBRO-OKE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 FILM-Azione SONO ASSEDIO – WHITE HOUSE DOWN
24.00 FILM-Dramm. CREED II
Programmi Tv su Nove
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 CONDANNATO ALL’OMICIDIO
10.40 DELITTI IN COPERTINA
12.40 CRIMINI E SEPOLTI Doc.
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 DELITTO (IM)PERFETTO
17.35 STORIE CRIMINALI – COLPEVOLI D’INNOCENZA Doc.
19.20 CASH OR TRASH-CHI OFFRE DI PIÙ con Paolo Conticini
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi
21.25 FILM-Commedia TUTTE CONTRO LUI
23.35 FILM-Poliziesco
Programmi Tv su Mediaset 20
7.15 SOUTHLAND
8.45 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY Sitcom
11.30 ISIMPSON Cartoni
12.15 TAKEN
14.00 SOUTHLAND
15.35 CHUCK
17.35 TIKITAKA-LA REPUBBLICA
DEL PALLONE Sport
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Fantastico TRANSFORMERS
23.55 FILM-Azione RESA DEI CONTI – PRE-CIOUS CARGO
Programmi Tv su Rai 4
6.55 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO Telefilm
7.45 SENZA TRACCIA
9.20 WISD0M OF THE CR0WD -NELLA RETE DEL CRIMINE Telefilm
10.50 COLD CASE Telefilm
12.30 CRIMINAL MINDS
14.00 INTHEDARK
15.35 CHARLIE’S ANGELS
17.25 SENZA TRACCIA
18.55 LASTCOP-L’ULTIMOSBIRRO
19.45 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Dramm. COCAINE – LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK
23.10 WONDERLAND Attualità
23.45 FILM-Dramm. I SEGRETI DI WIND RIVER
Programmi Tv su La 7 D
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (16^ st.)
9.40 HILLARY CLINTON Doc.
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA con Benedetta Parodi
13.05 LA CUCINA DI SONIA Cucina
13.45 GREY’S ANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 DOWNTONABBEY
23.20 I SEGRETI DELLA CORONA
2.20 THE DR.OZ SHOW
Programmi Tv su Cielo
7.00 CASE IN RENDITA Doc.
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Reality
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality
11.45 PILLOLA TG
12.00 PROPERTY BROTHERS AT
HOME Reality
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR UST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILM-Comm. IL LATO POSITIVO
23.15 FILM-Drammatico L’AMANTE INGLESE
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE Talk show
13.20 STELLINA Telenovela
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE
20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
21.10 FILM-Commedia LA BAIA DI NAPOLI
22.50 FILM-Dramm. IN UN MONDO MIGLIORE
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO VIP
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI
14.00 ATTENBOROUGH E LA GRANDE BARRIERA Doc.
15.00 CAPOLAVORI DELL’INGEGNERIA ROMANA
16.00 ANTICO EGITTO: CIVILTÀ ETERNA «L’aldilà» Doc.
17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO
18.00 ENGINEERED Documenti
19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 ZAMBIA UNTAMED Doc.
22.15 INTO THE WILD: INDIA
23.15 SANTA SOFIA «Un ‘eredità secolare» Documenti
0.15 CITTÀ IN PERICOLO Doc.
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