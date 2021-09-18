Programmi Tv stasera sabato 18 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 IL CAFFÈ DI RAI 1
8.00 TG1TELEGI0RNALE/TG1 DIALOGO
8.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
10.25 BUONGIORNO BENESSERE
11.15 PASSAGGIO A NORD OVEST
12.00 LINEA VERDE TOUR
12.30 LINEA VERDE LIFE
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 LINEA BLU
14.50 A SUA IMMAGINE
15.45 60° ANNIVERSARIO FRECCE TRICOLORI
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
22.30 FILM-Drammatico THEWALK
0.40 RaiNews24
Programmi Tv su Rai 2
6.00 LA GRANDE VALLATA
6.40 NEWTON EDU
7.15 PAPÀ A TEMPO PIENO
7.35 STREGHE
9.35 HOMICIDE HILLS – UN COMMISSARIO IN CAMPAGNA
10.25 IL LATO POSITIVO
11.00 TG SPORT GIORNO
11.15 UN CICLONE IN CONVENTO
12.00 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA
13.00 TG2 TELEGIORNALE/13.3O TG2 WEEK-END
14.00 RE DI CUORI
15.35 FILM-Giallo DARROWE DARROW – LA CIAMBELLA DELLA VERITÀ
17.00 SQUADRA SPECIALE STOCCARDA
17.50 TG2 L.I.S./17.55 TG SPORT SERA
18.10 FILM TV-Thriller BELLO, PERFETTO, KILLER
19.40 F.B.I.
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 THE ROOKIE
21.50 BULL
22.40CLARICE
23.30 Tg2 – Dossier 0.15 Tg –
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ WEEKEND
9.00 MI MANDA RAITRE
10.20 TIMELINE FOCUS
10.40 GEO
11.00 61° SALONE NAUTICO DI GENOVA Speciale
12.00 TG3/12.25 TGR IL SETTIMANALE
13.00 LA GRANDE STORIA ANNIVERSARI
14.00 TG REGIONE/METEO/14.2O TG3
14.45 TG3 PIXEL/14.55 TG3 L.I.S.
15.05 PRESA DIRETTA
16.35 HUDSON 8 REX
18.00 IL CARNEVALE DI VIAREGGIO Speciale
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.30 CHE CI FACCIO QUI
21.20 RICOMINCIO DA RAITRE
23.45 TG REGIONE/23.5O TG3 MONDO
0.20 UN GIORNO IN PRETURA
1.45 FILM-Dr. Luci d’inverno
Programmi Tv su Rete 4
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MARINA
6.55 STASERA ITALIA Attualità
7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA 3
9.40 FILM CICCIO PERDONA… IO NO
12.00 TG4
12.30 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21
16.40 FILM-Thriller UN ACQUISTO DA INCUBO
18.55 TG4TELEGI0RNALE/METE0.IT
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE
21.25 FILM-Spionaggio AGENTE 007 – LICENZA DI UCCIDERE
23.35 FILM-Thriller LO SQUALO 2
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 X-STYLE
9.25 SUPER PARTES
11.00 FORUM c
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 AMICI
16.00 VERISSIMO
18.45 CADUTA LIBERA
2O.OOTG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT
21.20 TU SI QUEVALES
Programmi Tv su Italia 1
6.55 MIKE & MOLLY
7.55 TOM & JERRY
8.05 FILM-Animazione SCOOBY-DOO! E IL FESTIVAL DEI VAMPIRI
9.40 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTQ/13.00 SPORT MEDIASET
13.45 IGRIFFI N «Fenomeni» – «Carter e Tricia»
14.35 FILM-Commedia GARFIELD 2
16.25 FILM-Commedia CANI & GATTI LA VENDETTA DI KITTY
18.10 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.20 NCIS
21.20 FILM-Animazione FERDINAND
23.25 FILM-Animazione VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA! – IL FILM
Programmi Tv su La 7
7.55 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK Attualità
11.00 L’ARIA CHE TIRA-DIARIO
12.50 LIKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.00 ATLANTIDE
18.00 FILM-Western PRONTI A MORIRE
20.00 TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 UOZZAP Varietà
21.15 DOWNTON ABBEY
0.35 TG LA7 TELEGIORNALE 0.45 LIKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE
Programmi Tv su Tv 8
8.25 SPECIALE COMUNICAZIONE POLITICA – ELEZIONI COMUNALI DEL
8.45 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA
9.45 TG24 TELEGIORNALE
10.00 X FACTOR 2021
12.15 PADDOCKPRE
12.30 G.P. SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMI NI
16.15 G.P. DI CATALOGNA
16.45 XFACTOR2021
19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
21.30 FILM-Spion. CACCIA A OTTOBRE ROSSO
24.00 FILM-Azione 40 CARATI
Programmi Tv su Nove
6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
8.10 MOTOR TREND MAG
8.15 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER
16.00 DELITTI SEPOLTI – IO NON DIMENTICO
18.00 PROFESSIONE ASSASSINO
20.00 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 I MISTERI DI ARCE – CHI HA UCCISO SERENA? Doc.
23.25 11 SETTEMBRE – IO C’ERO
1.35 HO VISSUTO CON UN KILLER
Programmi Tv su Mediaset 20
7.10 THE BIG BANG THEORY
7.50 THE LAST KINGDOM Tele
13.55 NEW AMSTERDAM
20.15 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Fantastico VAN HELSING
23.45 FILM-Azione THEACCOUNTANT
Programmi Tv su Rai 4
6.20 SENZA TRACCIA
10.00 CRIMINAL MINDS
13.50 FILM-Giallo MISTERO A CROOKED HOUSE
15.50 STARGIRL
17.20 HIGH FLYERST
19.00 ROSEWOOD
21.20 FILM-Poliziesco BENT-POLIZIA CRIMINALE
23.00 FILM-Azione KISSOFTHEDRAGON
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.55 I MENÙ DI BENEDETTA
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
12.45 L’INGREDIENTE PERFETTO
13.30 LA CUCINA DI SONIA
14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
18.15 TG LA7 D
18.20 L’INGREDIENTE PERFETTO
19.00 I MENÙ DI BENEDETTA
21.30 UÈ TO ME
0.50 THEDR.OZSHOW
Programmi Tv su Cielo
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Documenti
10.45 MARC RI BAS-4 RISTORANTI SPAGNA Reality
12.00 FRATELLI IN AFFARI Reality
14.00 FI LM-Commedia LA FAMIGLIA OMICIDI
16.15 FRATELLI IN AFFARI
17.15 BUYING AND SELLING Doc.
18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM-Commedia AMORI, LETTI E TRADIMENTI
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
10.35 CARO GESÙ
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.15 STELLINA Telenovela
13.50 INDAGINE Al CONFINI DEL
SACRO Documenti
14.30 BORGHI D’ITALIA Doc.
15.00 LA CORONCINA…
15.20 SULLA STRADA: IL VANGELO
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 CARO GESÙ
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
20.50 SOUL con Monica Mondo
21.20 FILM-Dramm. OSAMA
23.00 FILM-Dramm. LA STANZA DI MARVIN
Programmi Tv su Mediaset extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
7.40 SPIRITO ITALIANO Doc.
8.05 TERRE ESTREME Doc.
9.00 FREEDOMOLTREILCONFINE
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 INCLINAZIONE 23°5′ – IL RITMO DELLA TERRA Doc.
15.00 ANCIENT DISCOVERIES
16.00 C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO
17.00 NOTRE-DAME: SFIDA ALL’ETERNITÀ Documenti
18.00 SUPER GRATTACIELI
20.15 AUTOMOBILI: LE GRANDI FABBRICHE
21.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO
23.15 MALESIA: EMERALDISLAND 0.15 INTO THE WILD: INDIA Doc.
Programmi Tv su Iris
7.05 DISTRETTO DI POLIZIA
8.00 HAZZARD
9.30 FILM-Commedia LA MORTE TI FA BELLA
11.40 FILM-Dramm. SORVEGLIATO SPECIALE
13.55 FILM-Thriller DEEP IMPACT
16.20 FILM-Commedia LE RISERVE
18.45 FILM-Comm. GIÙ AL NORD
21.00 FILM-Thriller IL RICATTO
23.00 FILM-Spion. INTRIGO INTERNAZIONALE
Programmi Tv su Rai Movie
8.40 FILM LE TIGRI DI M0MPRACEM
10.25 FILM MISS SLOANE – GIOCHI DI POTERE
12.40 FILM Poliziesco SQUADRA ANTIFURTO
14.25 FILM QUALCOSA È CAMBIATO
16.55 FILM 45 ANNI
18.35 FILM I FIGLI DELLA MEZZANOTTE
21.10 FILM PARIGI PUÒ ATTENDERE
22.50 FILM QUEL CHE SAPEVA MAISIE
Programmi Tv su Paramount Network
9.00 FILM TV CASSANDRE 9 – RELAZIONI PERICOLOSE
11.00 LA CASA NELLA PRATERIA
15.00 FILM- 30 ANNI INI SECONDO
17.00 FILM-TUTTE LE COSE CHE NON SAI DI LUI
19.00 FILM-SENTI CHI PARLA 2
21.10 FILM TV-MERLINO E LA BATTAGLIA DEI DRAGHI
23.00 FILM EMBER-IL MISTERO DELLA CITTÀ DI LUCE (Usa 2008)
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI
9.35 BASTA POCO
10.45 BEAUTIFUL Soap
13.10 ANGELI E DIAMANTI
15.30 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
16.10 FILM-Dramm. ROSAMUNDE PILCHER: UN AMORE CHE RITORNA
18.10 BRAVE AND BEAUTIFUL
21.10 GRANDE FRATELLO VIP Reality con Alfonso Signorini
1.05 VERISSIMO Attualità
Programmi Tv su Cine 34
7.10 FILM- LA LICEALE NELLA CLASSE DEI RIPETENTI
8.45 FILM-LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI
10.35 FILM- NON PIÙ DI UNO
12.35 FILM- SOLO UN PADRE
14.30 FILM-COLPO DI FULMINE
16.20 FILM-AMORE, BUGIE & CALCETTO
18.40 FILM-UN’ESTATE AL MARE
21.00 FILM-LA COLLERA DEL VENTO
22.55 FILM LA COLLINA DEGLI STIVALI
Programmi Tv su Rai Storia
12.00 FALQUI SHOW
13.00 IERI E OGGI Documenti
14.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.
15.00 LA GRANDE GUERRA MIO FIGLIO NERONE
18.30 OTTANT’ANNI DOPO
19.35 LE PIETRE D’INCIAMPO
20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
20.20 SCRITTO, LETTO, DETTO
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 FILM-Comm. I SOLITI IGNOTI
23.00 PAROLA D’ONORE Doc.
Programmi Tv su Rai Sport
6.00 PERLE DI SPORT Doc.
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
10.00 EUROPEO 2021
12.30 CAMPIONATO ITALIANO GT ENDURANCE 2021 Auto
13.30 GIRO DELLA TOSCANA
14.30 SERIE C 2021/22 Calcio
16.50 PERLE DI SPORT
17.10 EUROPEO 2021
23.00 MEMORIAL «MARCO PANTANI»
23.40 PERLE DI SPORT
24.00 TG SPORT
0.15 PERLE DI SPORT Doc.
Programmi Tv su DMAX
6.00 AFFARI IN VALIGIA
7.50 IL RE DELLA GIUNGLA Doc.
10.30 WWE RAW
12.30 WWE NXT
13.30 ROBOT WARS
14.30 TE L’AVEVO DETTO
16.30 LIFE BELOW ZERO
19.30 BORDER SECURITY: AMERICA LATINA
21.25 ANIMAL FIGHT CLUB Doc.
23.15 CACCIATORI DI FANTASMI
2.55 CASE INFESTATE Doc.
Programmi Tv su Spike
6.10 POLKE INTERCEPTORS Doc.
6.55 TOP GEAR Motori
12.20 MERLIN
17.10 CRIMINAL INTENT
21.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
23.30 DEUTSCHLAND 86
1.30 TOP GEAR GOLD Motori
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
7.50 SPEECHLESS
10.50 IZOMBIE
14.20 DRAGON BALL SUPER
16.45 MARLON
19.50 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FILM-Orrore SCREAM
23.20 FILM-Orrore ANNABELLE 2 – CREATION
Programmi Tv su Rai 5
6.30 WILD ANTARTIC Doc.
7.30 LA VIA DELLA SETA Doc.
8.00 PAPPANO E NETREBKO A SANTA CECILIA
9.40 WILD ITALY
11.20 IL PIPISTRELLO
14.00 WILD ITALY
14.50 WILD ANTARTIC Doc.
15.50 STARDUSTMEMORIES
17.35 SCIARADA – IL CIRCOLO DELLE PAROLE
18.40 SAVE THE DATE Documenti
19.05 PAPPANO E NETREBKO A SANTA CECILIA
20.45 LA VIA DELLA SETA Doc.
21.15 IN SCENA
22.15 THAT’S LIFE Prosa
23.55 RUMORI DEL ‘900 Doc.
Programmi Tv su Rai Premium
6.10 IL PROVINCIALE
8.00 M00D LOVE
8.25 FILM-Commedia PER AMORE DI DAISY
10.05 PROVACI ANCORA PROF! 3
15.40 IL PARADISO DELLE SIGNORE
19.25 FILM TV- LA CLASSE DEGLI ASINI
21.20 NON È MAI TROPPO TARDI
23.20 THE ART OF Attualità
23.45 FILM-Commedia CECILIA AHERN – IO, COSMO E L’AMORE
1.30 I RAGAZZI DEL MURETTO 3
Programmi Tv su Real Time
6.00 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI
8.50 PRIMO APPUNTAMENTO
11.45 CORTESIE PER GLI OSPITI
14.45 FATTO IN CASA PER VOI
15.45 ILSALONE DELLE MERAVIGLIE
17.45 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE
19.45 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO
21.30 VITE AL LIMITE
23.15 VITE AL LIMITE
Programmi Tv su Giallo
6.00 TORBIDI DELITTI Doc.
8.55 L’ISPETTORE BARNABY
10.55 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
13.00 I MISTERI DI BROKENWOOD
15.10 FILM-Giallo DELITTO A BIOT
17.10 I MISTERI DI MURDOCH
19.10 L’ISPETTORE BARNABY
21.10 CHERIF
23.20 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
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