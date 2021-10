Programmi Tv stasera venerdì 1 Ottobre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-Tg1

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 TALE E QUALE SHOW

24.00TV7 – SETTIMANALE DEL TG1 Attualità

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO con Bianca Guaccero

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND Telefilm

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB Musicale

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Anna Falchi

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE

13.50 TG2 Sì VIAGGIARE Viaggi

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 NCIS Telefilm

22.10 BULL

22.55 INSTINCT

23.40 DANTE

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 IL COMMISSARIO REX

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 FILM-Biografico HAMMAMET

23.30 BLOB

24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

7.45 HAZZARD Telefilm

9.45 THE CLOSER

10.50 CARABINIERI

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm

15.40 FILM-Guerra LA BATTAGLIA DI MIDWAY

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 QUARTO GRADO

0.45 CACCIA ALLA SPIA – THE ENEMY WITHIN

Programmi Tv su Canale 5

11.00 FORUM con Barbara Palombelli

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR Cartoni

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO Telegiornale

13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality

13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 I SIMPSON

14.55 I SIMPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 M0M Sitcom

17.15 SUPERSTORE S

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 FILM-RAMBO III

23.30 FILM-Guerra LONE SURVIVOR (Usa 2013)

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TGLA7/METE0

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA

16.40 TAGA DOC Documenti

18.00 GHOST WHISPERER

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PROPAGANDA LIVE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità

Programmi Tv su Iris

7.15 RENEGADE

8.00 WALKER TEXAS RANGER T

8.45 FILM-Commedia NERONE ’71

10.47 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO

13.00 FILM-Azione JAVA HEAT

15.10 FILM-Commedia L’ERBA DEL VICINO

17.15 FILM-Commedia PICCOLA PESTE TORNA A FAR DANNI

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Dramm. HEREAFTER

23.00 FILM-Commedia FILO DA TORCERE

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV-Commedia CON TUTTO IL MIO CUORE

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Dramm. ACCUSE E BUGIE

15.45 FILM-Commedia RITORNO A MIDWAY

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ

21.30 GOMORRA – LA SERIE Fiction 3- e 4- puntata

23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO

6.15 MOGLI ASSASSINE

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 UN BAMBINO SCOMPARSO

10.40 DELITTI IN COPERTINA

12.40 UN SOLO MORSO Doc.

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ

17.35 IL KILLER DELLA CALIBRO 44

19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Reality

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game con Gabriele Corsi

21.25 FRATELLI DI CROZZA Varietà 22.55 LA CONFESSIONE Doc.

0.05 AIRPORTSECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.30 RENEGADE

7.15 SOUTHLAND

8.45 CHUCK

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 I SIMPSON

12.15 ARROW

14.00 SOUTHLAND

15.35 CHUCK

17.20 ARROW

19.20 I SIMPSON Cartoni

20.05 THE BIG BANG THEORY S

21.05 FILM-Commedia LAST VEGAS

23.25 FILM-Comm. SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD (

Programmi Tv su Cine 34

7.10 FILM-Commedia I CAMMELLI

9.00 FILM-Musicale CANZONI, BULLI E PUPE

10.35 FILM-Commedia MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2

12.30 FILM-Commedia CI HAI ROTTO PAPÀ

14.25 FILM-Commedia SCUOLA DI LADRI

16.20 FILM-Commedia 7 CHILI IN 7 GIORNI

19.10 FILM-Commedia LA LICEALE AL MARE CON L’AMICA DI PAPÀ

21.00 FILM-Commedia MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA

22.45 FILM-Commedia IL VIZIO DI FAMIGLIA

Programmi Tv su Rai 4

6.10 COLD CASE Telefilm

6.50 LAST COP-L’ULTIMO SBIRRO Telefilm

7.40 SENZA TRACCIA

9.20 WISD0M OF THE CROWD -NELLA RETE DEL CRIMINE

10.50 COLD CASE Telefilm

12.30 CRIMINALMINDS

14.05 IN THE DARK

15.40 CHARLIE’SANGELS

17.30 SENZA TRACCIA

19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 FILM-Orrore LOOKAWAY-LO SGUARDO DEL MALE

23.10 THE STRAIN