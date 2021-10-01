Programmi Tv stasera venerdì 1 Ottobre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-Tg1
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show
21.25 TALE E QUALE SHOW
24.00TV7 – SETTIMANALE DEL TG1 Attualità
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO con Bianca Guaccero
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND Telefilm
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB Musicale
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI con Anna Falchi
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE
13.50 TG2 Sì VIAGGIARE Viaggi
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: NEW ORLEANS
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 NCIS Telefilm
22.10 BULL
22.55 INSTINCT
23.40 DANTE
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 IL COMMISSARIO REX
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 FILM-Biografico HAMMAMET
23.30 BLOB
24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
7.45 HAZZARD Telefilm
9.45 THE CLOSER
10.50 CARABINIERI
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm
15.40 FILM-Guerra LA BATTAGLIA DI MIDWAY
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 QUARTO GRADO
0.45 CACCIA ALLA SPIA – THE ENEMY WITHIN
Programmi Tv su Canale 5
11.00 FORUM con Barbara Palombelli
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA
21.20 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Italia 1
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR Cartoni
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO Telegiornale
13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 I SIMPSON
14.55 I SIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M Sitcom
17.15 SUPERSTORE S
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 FILM-RAMBO III
23.30 FILM-Guerra LONE SURVIVOR (Usa 2013)
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TGLA7/METE0
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA
16.40 TAGA DOC Documenti
18.00 GHOST WHISPERER
2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PROPAGANDA LIVE
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità
Programmi Tv su Iris
7.15 RENEGADE
8.00 WALKER TEXAS RANGER T
8.45 FILM-Commedia NERONE ’71
10.47 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO
13.00 FILM-Azione JAVA HEAT
15.10 FILM-Commedia L’ERBA DEL VICINO
17.15 FILM-Commedia PICCOLA PESTE TORNA A FAR DANNI
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Dramm. HEREAFTER
23.00 FILM-Commedia FILO DA TORCERE
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM TV-Commedia CON TUTTO IL MIO CUORE
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM-Dramm. ACCUSE E BUGIE
15.45 FILM-Commedia RITORNO A MIDWAY
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ
21.30 GOMORRA – LA SERIE Fiction 3- e 4- puntata
23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO
6.15 MOGLI ASSASSINE
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 UN BAMBINO SCOMPARSO
10.40 DELITTI IN COPERTINA
12.40 UN SOLO MORSO Doc.
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ
17.35 IL KILLER DELLA CALIBRO 44
19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Reality
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game con Gabriele Corsi
21.25 FRATELLI DI CROZZA Varietà 22.55 LA CONFESSIONE Doc.
0.05 AIRPORTSECURITY SPAGNA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.30 RENEGADE
7.15 SOUTHLAND
8.45 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 I SIMPSON
12.15 ARROW
14.00 SOUTHLAND
15.35 CHUCK
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY S
21.05 FILM-Commedia LAST VEGAS
23.25 FILM-Comm. SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD (
Programmi Tv su Cine 34
7.10 FILM-Commedia I CAMMELLI
9.00 FILM-Musicale CANZONI, BULLI E PUPE
10.35 FILM-Commedia MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2
12.30 FILM-Commedia CI HAI ROTTO PAPÀ
14.25 FILM-Commedia SCUOLA DI LADRI
16.20 FILM-Commedia 7 CHILI IN 7 GIORNI
19.10 FILM-Commedia LA LICEALE AL MARE CON L’AMICA DI PAPÀ
21.00 FILM-Commedia MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA
22.45 FILM-Commedia IL VIZIO DI FAMIGLIA
Programmi Tv su Rai 4
6.10 COLD CASE Telefilm
6.50 LAST COP-L’ULTIMO SBIRRO Telefilm
7.40 SENZA TRACCIA
9.20 WISD0M OF THE CROWD -NELLA RETE DEL CRIMINE
10.50 COLD CASE Telefilm
12.30 CRIMINALMINDS
14.05 IN THE DARK
15.40 CHARLIE’SANGELS
17.30 SENZA TRACCIA
19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Orrore LOOKAWAY-LO SGUARDO DEL MALE
23.10 THE STRAIN
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