Programmi Tv stasera venerdì 16 Luglio 2021, Film da vedere in tv attualità e intrattenimento

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA ESTATE con Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro –

9.55 DEDICATO Talk show con Serena Autieri

11.30 DON MATTEO 7 Fiction con Terence Hill, Simone Montedoro «La cattiva strada» Arriva per Cecchini il momento della tanto agognata promozione. Tutti credono che il maresciallo abbia salvato uno ragazzo, lanciandosi eroicamente tra le fiamme, ma in realtà non è stato lui. «Un’amabile chiacchierata» Amanda pone a Tom masi un ultimatum: se vuole che lo loro storio proseguo deve chiedere il trasferimento a Roma.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL PRANZO È SERVITO Quiz con Flavio Insinua, Ginevra Francesca Pisani

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta vorrebbe tenere Anna con sé, ma teme che lo vero madre possa riprenderselo. Umberto e Riccardo scoprono che Rovosi è già sposato con una donna americana, mentre di Adelaide non si hanno notizie. Roberto decide di chiarire lo sua situazione sentimentale con Federico, ma dovrà allontanare Marcello. Angela dà un consiglio agli Aliprondi per curare Matteo, affetto da crisi respiratorie, e loro accettano di portarla in Australia e darle la possibilità di stare col piccolo.

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 TECH ETECHETE’ «Jukebox»

21.25 TOP DIECI (2020) Seconda puntata

24.00 CODICE – LA VITA È DIGITALE « CriptovaIute»

1.10 RaiNews241.45 Sottovoce 2.15 Cinematoarafo Estate 3.15 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 UN CASO PER DUE Telefilm

7.00 CHARLIE’S ANGELS Telefilm con Jackyn Smith «Angeli alle Hawaii» 1? p.

7.45 HEARTLAND Telefilm

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 DESPERATE HOUSEWIVES Telefilm con Teri Hatcher, Èva Longoria

10.10 TG2 STORIE I RACCONTI DELLA SETTIMANA

11.20 FILM TV-Drammatico LA NAVE DEI SOGNI – SAN FRANCISCO (Ger. 2008) A San Francisco il capitano Paulsen desidera passare il tempo libero facendo una gita in moto sulla Highway One, una famosa strada costiera. Chiede al dottor Schroeder di accompagnarlo e quest’ultimo accetta a malincuore, nonostante le sue paure.

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE

13.50 TG2 Sì VIAGGIARE Viaggi

14.00 TOUR DE FRANGE 193 tappa: Mounrenx – Libourne 207 Im / velocisti tornano ad avere un’occasione con questa lunga tappa che presenta un solo CPM, ma di quarta categoria. Il finale è totalmente pianeggiante.

16.15 TOUR ALL’ARRIVO/

17.4O TOUR REPLAY

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. Telefilm «Il Regno»

19.40 NCIS: LOS ANGELES «Contagio» con LL Cool J, Chris O’Donnell

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM TV-Thriller AMBIGUA OSSESSIONE (Usa 2018) con Lauralee Bell, Jon Briddell

22.55 BELVE Talk show con Francesca Fagnani

23.55 0 ANCHE NO con Paola Severini Melograni

2.30 FILM-Biografico La grande passione (Fr. 2014) con Tim Roth 4.10 Zoo Telefilm

5.30 Piloti Sitcom 5.45 La grande vallata

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ ESTATE con Roberto Vicaretti

10.15 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.10 DOC MARTIN Telefilm con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Lineo In e l’abolizione della schiavitù» con Paolo Mieli

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR PIAZZA AFFARI/15.05 TG PARLAMENTO

15.10 IL COMMISSARIO REX Telefilm (6g st.)

15.50 IL MARESCIALLO ROCCA Fiction «Il mistero dello scheletro» con Gigi Proietti Mentre Rocca assiste all’esibizione della banda dei Carabinieri, uno scheletro viene ritrovato nelle campagne viterbesi.

17.30 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.15 CARO MARZIANO Attualità con Pif

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.7403 p. Il tentativo di Serena di risvegliare in Filippo i ricordi del suo passato non ottiene l’effetto sperato. Mentre Samuel sembra pronto a lasciare la casa ad Alberto, Raffaele spinge Patrizio a riflettere sui suoi sentimenti per Clara. Franco insegna a Jimmy come difendersi dai bulli.

21.20 FILM-Drammatico RED JOAN con Judi Dench

23.05 LA MIA PASSIONE «Giorgia»

24.00TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

0.55 Ritratti: Mario Rigoni Stern (’99) di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IL MAMMO Sitcom

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MARINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 FILM-Commedia IL BANDITO E LA «MADAMA» con Burt Reynolds, Sally Field

9.45 DISTRERÒ DI POLIZIA 7 « L’ultimo colpo»

10.50 R.I.S. 4 – DELIRI IMPERFERI Fiction con

Lorenzo Flaherty «Fratello assassino»

12.00 TG4TELEGI0RNALE/METE0.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 WALKER TEXAS RANGER Telefilm (9?st.,ep.

5) «Il presidente» parte

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 LUOGHI DI MAGNIFICA ITALIA «Verona e Vicenza» Documenti

15.50 FILM-Avventura LA STORIA DEL D0R0R WASSELL (Usa 1944) con Gary Cooper. Un medico della marina Usa si prodiga per mettere in solvo civili e feriti durante l’invasione giapponese dell’isola di Giova.

18.55 TG4TELEGI0RNALE/METE0.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Cornelia vede do lontano Vanessa e Robert che si baciano e pensa che continuino a stare insieme. In realtà si tratta di un ultimo bacio che la ragazza ha voluto dare a Robert, dopo che lui le aveva confessato di essere innamorato di Cornelia. Seiino è scomparsa, il suo cavallo è tornato alle scuderie da solo.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.20 LE STORIE DI QUARTO GRADO Attualità con Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero

0.45 CRIMINAL INTENT Telefilm «L’ultima strada di Manhattan»

1.35 Tg4 l’ultima ora notte 1.55 FILM-Dramm.

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 LIFE ON THE REEF Documenti

9.55 COLOMBIA COSTE DA SOGNO «Gorgona,

l’isola della prigione dei serpenti» Doc.

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Francesco Feti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Sally all’inizio nega, e spera ancora di convincere Fio di essere malata. Ma alla fine ammette di aver recitato la commedia per cercare di riconquistare Wyatt.

14.10 UNA VITA Telenovela Cinta ha ricevuto una proposta per esibirsi in Argentina; Emilio e Cinta decidono di sposarsi subito e partire insieme per il tour. Bollito confida a Cinta i suoi sospetti sui gusti sessuali di José.

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Soap Cahide scopre che l’uomo che stava frequentando Hùlya è proprio Bùlent. Quest’ultimo, dopo over saputo della finta gravidanza di Cahide, le chiede di unire le forze.

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap Selin si sente di-strutto e riceve il supporto di Melek. Intanto, la notizia della vendita delle azioni si diffonde rapidamente ad ArtLife.

16.30 FILM TV-Drammatico MARIE IS ON FIRE – MAI SOLA (Ger. 2017) con Christine Eixenberger, Stefan Murr

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 MASANTONIO – SEZIONE SCOMPARSI Fiction I3 Tv con Alessandro Preziosi puntata

23.30 FILM-Commedia LORO CHI? di Fabio Bonifacci, Francesco Miccichè (It. ’15) con Edoardo Leo, Marco Giallini

1.30 Tg5 Notte/Meteo 2.05 Paperissima Sprint 2.30 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

6.50 GROWNISH Sitcom Tv

7.20 PICCOLO LORD Car. «Il nonno è arrabbiato»

7.50 IL TULIPANO NERO Cartoni

8.20 ROSSANA Cartoni «Un premio inaspettato»

8.50 GEÒRGIE Cartoni «Una dolorosa scoperta»

9.15 DR. HOUSE «Il male dentro»

10.15 BONES Telefilm

12.10 cono E MANGIATO-IL MENÙ Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 I SIMPSON Cartoni «Un altro show di spezzoni dei Simpson» – «Springfield files»

14.35 IGRIFFIN Cartoni «Gli amici di Peter G.»

15.00 AMERICAN PAD Cartoni

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «La contaminazione della vasca da bagno»

15.55 THEGOLDBERGS Sitcom «La rivincita dei nerd» – «A Jackie piace Star Trek»

16.55 SUPERSTORE Sitcom con America Ferrera 1a Tv «Il trauma di Dina»

17.20 WILL & GRACE Sitcom «Darla vinta?» – «Jack si sposa…?»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE «Mille giorni sulla terra» – «Catena di delitti»

21.20 CHICAGO P.D. Telefilm I9 Tv «Il dubbio» – «Scambio di favori» Ruzek deve decidere se rischiare il processo o patteggiare una condanna minima. «La famiglia» Atwater e Rojas assistono a quello che sembra un banale furto d’auto. Ma indagando…

23.45 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE con Mariska Hargitay «Farò di te una star» – «Un brutto ritorno a casa»

1.35 Law & Order True Crime: The Menendez Murders Telefilm 2.25 Studio aperto 2.35 Sport Mediaset 2.50 I cavalieri dello zodiaco Cartoni 4.00 The Originals Telefilm

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA-ESTATE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 SPECIALE EDEN – MISSIONE PIANETA documenti

17.00 MERAVIGLIE SENZA TEMPO «La Torre Eiffel»

18.00 THE GOOD WIFE «In panchina» – «Squadra vincente»

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA Attualità: approfondimento con David Paranze, Concita De Gregorio

21.15 FILM-Dramm. L’ETÀ DELL’INNOCENZA (Usa 1993) con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer

24.00 FILM-Musi. CHICAGO (Usa 2002) con Renée Zellweger

Programmi Tv su Tv 8

8.45 FILM TV-Thriller TUTTO QUELLO CHE NON SO DI LUI (Usa 2018)

10.15 FILM-Commedia MATRIMONIO A GRACE-LAND (Usa 2019)

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller IL MISTERO DELL’ISOLA (Usa 2018) con Jackie Moore

15.45 FILM TV-Commedia COME UN PADRE (Usa 13)

17.30 FILMTV-Comm. UN ANELLO A PRIMAVERA (Can./Usa 2014)

19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

20.15 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

21.30 ITALIA’SGOTTALENT-BEST OF Talent

23.45 VENTI20 – VOL. Il

Programmi Tv su Nove

6.00 SULLE TRACCE DEL TRADITORE Documenti

7.15 ALTA INFEDELTÀ «L’uomo della crisi» – «Tutta un’altra storia»-«Piedi di fata»-«Il mammo» – «Camera 251»

9.45 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE Doc.

13.25 MORIRE PER AMORE Doc.

15.20 DONNE MORTALI Doc.

15.50 DETECTIVE DEMERY – UNA VITA CONTRO IL CRIMINE «Segui il leader» – «Bagno di sangue» Documenti

17.40 PROFESSIONE ASSASSINO

19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Cucina

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA Varietà

22.55 LA CONFESSIONE Talk show con Peter Gomez

0.05 AIRPORTSECURITYSPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

7.15 PERSON OF INTEREST Telefilm

7.55 THE BIG BANG THEORY Sitcom

8.45 THE VAMPIRE DIARIES Telefilm

10.30 BLINDSPOT Telefilm

12.15 ARROW Telefilm

14.00 THE VAMPIRES DIARIES Telefilm

15.35 BLINDSPOT Telefilm

17.20 ARROW Telefilm «Al Sah-Him» -«Questa è la tua spada»

19.15 PERSON OF INTEREST «Rischio»

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom

21.00 FILM-Azione DOA: DEAD OR ALIVE (Ger./ G.B. ’06) con Jaime Pressly

23.00 FILM-Dramm. NEMICO PUBBLICO (Usa 2009)con Johnny Depp

Programmi Tv su Rai 4

7.35 STREGHE Telefilm

8.20 MEDIUM Telefilm

9.50 SCORPION Telefilm

11.20 COLD CASE Telefilm

12.05 CRIMINAL MINDS

13.35 FILM-Azione ASHFALL (Corea del Sud ’19)

15.55 STREGHE Telefilm

16.40 TRIBES AND EMPIRES: LE PROFEZIE DI NOVOLAND Telefilm (2? st.)

19.00 SCORPION «Don’t burst my bubble»

19.45 CRIMINAL MINDS Telefilm «Pay It Forward» – «Alchinia»

21.20 FILM-Fantascienza TIMECRIMES (Sp. 2007)

23.00THE STRAIN Telefilm «Il padrone» – «Bk, NY»

0.50 TRIBES AND EMPIRES: LE PROFEZIE DI NOVOLAND Telefilm (2- st.)

Programmi Tv su La 7 D

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm

9.40 ROZALIA LUXENBURG Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 PRIVATE PRACTICE

13.45 GREY’S ANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm «Nemico Giurato»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm «La fabbrica di pelouche» – «A ruota libera»

1.15 INSEPARABILI STORIE A 4 ZAMPE Animali

Programmi Tv su Cielo

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE QUEBEC

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE

14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Reality

17.15 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA Reality

18.15 OSPITALITÀ INSOLITA Doc.

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Commedia NINFA PLEBEA (It. ’96) con Stefania Sandrelli. Sconvolta dalla morte dei familiari e vittima di umiliazioni, l’adolescente Miluzza scappa dal paesino in cui vive.

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

7.30 BEL TEMPO SI SPERA

9.45 IL MIO MEDICO

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/12.00 TG 2000

12.15 PERLA NERA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 SIAMO NOI Attualità

16.00 PERLA NERA Telenovela

17.00 DIARIO DI PAPA FRANCESCO 1

8.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 ROSARIO/20.30 2000

20.50 FILM-Dramm. GRANDI SPERANZE (Usa/ G.B. 2012) con J. Irvine

23.05 NEL MEZZO DEL CAMMIN 24.00 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.15 MAI DIRE MAIK Varietà

7.05 CULTURA MODERNA Quiz

7.35 SARABANDA Game Show

8.25 AVANTI UN ALTRO Quiz

9.35 RITORNO A CASA VIANELLO «Agenzia Alibis» – «Clonando Raimondo» – «Il sindaco» – «Il pensierino»

11.25 I CESARONI3 Fiction

14.55 CARABINIERI 7 Fiction

17.15 CAMERA CAFÈ Sitcom

17.20 ZEUF OFF Sitcom

18.35 COLORADO Varietà

21.10 TU SI QUEVALES con Belén Rodriguez. In giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari

0.55 LA PUPA E IL SECCHIONE con Andrea Pucci

Programmi Tv su Focus

8.35 MAYDAY: AIR DISASTER -THE ACCIDENT FILES Doc.

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 FOCUS NATURA Doc.

13.00 SUPER CANI AL LAVORO

14.00 ORANGUTAN JUNGLE SCHOOL Documenti

15.00 AMAZZONIA SELVAGGIA

16.00 BEAUTIFUL SERENGETI Doc.

17.00 I TESORI DELLE ANTICHE CIVILTÀ «Architettura»

18.00 MEGA-INGEGNERIA «Mega gru» Documenti

19.00 MEGA DISASTRI Doc.

20.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Distrazione fatale» Doc.

21.15 C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO «Guerrieri Hi-tech» -«L’impero romano colpisce ancora» Documenti

23.15 COM’È FATTO UN ELICOTTERO DA COMBATTIMENTO? Doc

Programmi Tv su Iris

8.30 FILM-Awentura Z0RR0 E I TRE MOSCHETTIERI (It. ’63) con S. Gordon

10.30 FILM-Azione THE MAN – LA TALPA con Samuel L. Jackson

12.25 FILM-Commedia DONNE DI PIACERE

15.10 FILM-Commedia I LOVE RADIO ROCK

17.15 FILM TV-Azione WALKER TEXAS RANGER -PROCESSO INFUOCATO (Usa 2005) con C. Norris

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Fantasc. INTERCEPTOR – MAD MAX (Australia 1979)

23.00 FILM-Dramm. CONTAGIOUS – EPIDEMIA MORTALE (Usa/Svizz. 2014)

Programmi Tv su Rai Movie

11.05 FILM-Commedia UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA con J. Calè

12.45 FILM-Awentura IL FIGLIO DI AQUILA NERA con Dick Palmer

14.25 FILM-Western I GIGANTI DEL WEST con Charlton Heston

16.10 FILM-Commedia NEL NOME DEL PADRE con Yves Beneyton

17.45 FILM-Western IL MIO NOME È SCOPONE E FACCIO SEMPRE…

19.20 FILM-Commedia FANTOZZI CONTRO TUTTI con Paolo Villaggio

21.10 FILM-Drammatico GRACE DI MONACO

22.55 FILM-Commedia THE LADY IN THE VAN con Maggie Smith

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 PADRE BR0WN Telefilm

8.10 MAMMA IN UN ISTANTE Telefilm

9.00 UN PAPÀ DA OSCAR

10.00 LA CASA NELLA PRATERIA

14.00 PADRE BROWN Telefilm

15.50 CRIMINAL INTENT Telefilm

17.30 LA CASA NELLA PRATERIA Telefilm

19.30 STREGA PER AMORE Sitcom «Buon anniversario» – «È sempre domenica»-«Il mio padrone è un ricco magnate»

21.10 YELLOWSTONE

23.00 FILM-Guerra LA GRANDE FUGA con Steve McQueen

Programmi Tv su La 5

10.25 BEAUTIFUL Soap

10.50 UNA VITA Telenovela

12.00 BITTERSWEET- INGREDIENTI D’AMORE Soap

13.10 FILM-Commedia UNIVERSITARI-MOLTO PIÙ CHE AMICI (It.’12) con Primo Reggiani, Nadir Caselli

15.10 AMORE PENSACI TU «Alti e bassi» – «Mi aspetti?»

17.15 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm «Il matrimonio di Dean» -«Il primo appuntamento»

19.10 LOVE IS IN THE AIR Soap

20.10 MRWR0NG-LEZIONI D’AMORE Soap

21.10 FILM-Commedia JENNY’SWEDDING

23.20 LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT con Patrick Dempsey (19 st.) «How Do-es Your Garden Grow?» -«The Boxing Match»

Programmi Tv su Cine 34

6.45 FILM-Commedia A MEZZANOTTE VA LA RONDA DEL PIACERE (It. 1975)

8.50 FILM-Drammatico CORBARI (It. 1970)

10.45 FILM-Commedia

BOOM (It. 1998)

12.55 FILM-Commedia LA LINGUA DEL SANTO (It. ’00) con Antonio Albanese

15.05 FILM-Commedia MI FIDO DI TE

17.15 FILM-Commedia VOLESSE IL CIELO!

19.10 FILM-Commedia L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE

21.00 FILM-Commedia MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO (It. 1992) con Carlo Verdone

23.15 FILM-Fant. MIRACOLO A MILANO (It.’50) con Emma Gramatica