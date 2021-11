Programmi Tv stasera venerdì 19 Novembre 2021: Film live Tv da non perdere palinsesto di oggi

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show – Il torneo A due settimane dalla proclamazione del vincitore dell’Ut edizione della gara condotta da Carlo Conti (60), arriva a sorpresa il torneo dei migliori, inizialmente non previsto quest’anno. In una sola puntata si sfidano i migliori classificati del 2021 e i migliori del 2020. Un anno fa il torneo fu vinto da Lidia Schillaci.

Stasera su Rai Due alle 21.20 The Good Doctor «Affrontare il dolore» Shaun (Freddie Highmore, 29) e Lea (Paige Spara) cercano di superare la loro tragica perdita. Intanto, Claire (Anthonia Thomas) e Morgan (Fiona Gubelmann) si prendono cura della senatrice Marian Clark, giunta al St. Bonaventure Hospital con degli strani spasmi facciali.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 C’era una volta Gheddafi Va in onda un documentario dedicato alla controversa figura del leader libico Mu’ammar Gheddafi (1942-2011), rimasto al potere dal 1969 (anno in cui fu artefice di un colpo di stato che pose fine alla monarchia nel suo Paese) fino al 2011, quando venne brutalmente assassinato dalle forze ribelli.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto Grado Anche stasera, Gianluigi Nuzzi (52) e Alessandra Viero (40) approfondiscono i casi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica, come la sparizione di Denise Pipitone e ‘omicidio di Laura Ziliani. Tra gli opinionisti fissi, l’ex pubblico ministero di Bergamo Carmen Pugliese e il giornalista Carmelo Abbate.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Il reality di Alfonso Signorini (57) ottiene uno share medio del 18%; tra le puntate più viste quella del 4 ottobre, che ha visto l’ingresso di Alessandro Rossi, l’imprenditore romagnolo fidanzato con Francesca Cipriani. Gli aggiornamenti del programma sono disponibili sul sito www.grandefratello.mediaset.it.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene Come ogni venerdì sera si alternano alla conduzione del programma di Davide Parenti due squadre di lene, una maschile e una femminile. Oggi è il turno delle donne, quindi ritroveremo in studio Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri (30). In scaletta, inchieste, scherzi e interviste.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Le scorribande sui social sono uno dei momenti più esilaranti del programma di Diego Bianchii, che analizza l’attualità con i suoi compagni di viaggio: tra loro il direttore dell’Espresso Marco Damilano e il vignettista Makkox.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PETRA «Messaggeri dell’oscurità» con Paola Cortellesi Dopo aver partecipato a un programma tv, Petra comincia a ricevere per posta una serie di lugubri reperti, frutto di orrende mutilazioni. Durante le indagini, Petra si addentrerà in un mondo complesso e inquietante.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Maurizio Crozza e i suoi personaggi continuano a ottenere buoni ascolti ottenendo uno share del 5%. Tra i personaggi ricorrenti: Roberto Savi a no, Red Ronnie e l’immancabile governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 FAST AND FURIOUS (Usa 2001) di Rob Cohen con Vin Diesel, Paul Walker Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato d’infiltrarsi nella banda per sgominarla. Ma…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DOMINO (Dan. ’19) di B. De Palma con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten A Copenhagen, l’ufficiale di polizia Christian Toft cerca giustizia per un collega ucciso da un terrorista dell’lsis. Si ritroverà coinvolto in un pericoloso intrigo internazionale.

Stasera su Iris alle 21.00 SCOMMESSA CON LA MORTE (Usa 1988) con Glint Eastwood, Liam Neeson San Francisco. L’ispettore Callaghan indaga su una serie di delitti nell’ambiente dello spettacolo. Il principale sospettato è un boss della mala che lui ha mandato in galera.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 OLD MAN&THEGUN (Usa 18) con Robert Redford, SissySpacek La vera storia di Forrest Tucker, famoso rapinatore di banche. Dalla temeraria fuga da San Quintino ad una serie di rapine, Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblico.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 CHRONICLE MYSTERIES LEGAMI DI FAMIGLIA (Usa ’19) con Alison Sweeney Alex, ospite al Vigneto Chaberton, si trova a dover investigare sulla morte del capostipite della famiglia Saunier, proprietaria della cantina. Il movente potrebbe essere l’eredità…

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – ALLA RICERCA DI TE (Ger. ’19) con L.Berlin, M. Vierboom Astrid è una giovane cuoca che ho pianificato di aprire un ristorante a Stoccolma con il suo amico Lars. Ma lui scompare: Astrid decide di cercarlo, seguendo alcuni indizi…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE (Italia 1977) con Edwige Fenech La routine di un campo militare viene scossa dall’arrivo di un sottufficiale medico dalle forme prorompenti, Èva Marini. La sua presenza risveglia la fantasia di graduati e reclute.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT Neri Ma reo rè introduce il documentario “Hokusai Immaginato “che racconta la ricostruzione dell’ultimo capolavoro dell’artista giapponese Katsushita Hokusai, distrutto da un incendio. Poi, vediamo il restauro della Cappella Sistina.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 PURCHÉ FINISCA BENE «Tutta colpa della Fata Morgana» con C. Potenza, N. GrimaudoGabriella cresce da sola la figlia Maria e sogna di avviare un ‘attività con l’amica Anna. Le due hanno messo gli occhi su un rudere che però interessa anche a un imprenditore milanese.

Stasera su Real Time alle 21.25 Ogni prova di oggi è dedicata alla musica. Inoltre, sotto il tendone di Benedetta Parodi, arriva un ospite a sorpresa: Orietta Berti. L’euforia è alle stelle, ma i giudici non si lasceranno distrarre…

Stasera su Giallo alle 21.10 ALEXANDRA (12 st., ep. 4) «Il viaggio in Guyana» con Julie Depardieu, Bernard Yerlès Un nuovo insolito caso per Alexandre: ai piedi di una scogliera sono stati ritrovati due mezzi corpi, uniti uno all’altro. Le indagini sono complicate e la pista da seguire non è chiara.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (4- st., ep 1) «Padri e figli» con Jason Beghe Il comandante Crowley fa pressioni su Lindsay per incastrare Voight per l’omicidio dell’assassino di suo figlio. Un giovane viene trovato bruciato nella sua auto. A seguire, ep. 2 «Scelta sbagliata»