Programmi Tv stasera venerdì 22 Ottobre 2021: Film live Tv attualità intrattenimento programmazione e palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24

7.10 UNOMATTINA-

9.40 LINEA VERDE METEO VERDE

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 TALE E QUALE SHOW

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE

13.50 TG2 SÌ, VIAGGIARE

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

16.45 TG PARLAMENTO/17.OOTG2 TELEGIORNALE

17.15 CALCIO FEMMINILE: ITALIA-CROAZIA

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TC2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 THE GOOD DOCTOR

22.10 THE RESIDENT

23.00 DANTE CONFIDENTIAL

24.000 ANCHE NO

0.30 THE BLACKLIST

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO

14.20 TG3 TELEGIORNALE/METEO 3

14.50 TGR LEONARDO

15.20 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

15.30 MAESTRI

16.05 ASPETTANDO GEQ/17.00 GEO Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.15 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 FILM HAMMAMET

23.35 BLOB

24.00TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FINALMENTE SOLI

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA Attualità

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21

16.35 FILM-FRONTIERA

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTO GRADO

0.45 CACCIA ALLA SPIA THE ENEMY WITHIN

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

6.40 I PUFFI

7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni

8.10 HEIDI Cartoni

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 ISIMPSON Cartoni

15.25 YOUNG SHELDON

15.55 THE BIG BANG THEORY

16.20 M0M

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO UVE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.20 NCIS

21.20 FILM-PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA

23.30 FILM-SOLO PER VENDETTA

Programmi Tv su La 7

6.00 OROSCOPO – TRAFFICO

6.40 ANTICAMERA CON VISTA 7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità

16.40 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PROPAGANDA LIVE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi Tv su TV 8

10.00 FILM-Commedia UNA FAMIGLIA RITROVATA

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE-4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM- LA VITTIMA PERFETTA

15.45 FILM-Commedia I CONSIGLI DI ZIA HOPE

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ

21.30 GOMORRA – LA SERIE

23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO

6.15 DELITTI DI FAMIGLIA

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 HO VUSSUTO CON UN KILLLER

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 DELITTO (IM)PERFETTO

17.35 STORIE CRIMINALI – UN NEMICO ALLA PORTA Doc.

19.20 CASH OR TRASH -CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DEAL WITH IT-STAI AL GIOCO

21.25 FRATELLI DI CROZZA

22.55 LA CONFESSIONE

0.05 FRATELLI DI CROZZA

Programmi Tv su Mediaset 20

7.15 SOUTHLAND

8.45 CHUCK

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 CHICAGO FIRE

12.15 THE FLASH

14.00 SOUTHLAND

15.35 CHUCK

17.20 THE FLASH

19.20 CHICAGO FIRE

20.05 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Commedia YES MAN

23.20 UNITED RUGBY CHAM-PIONSHIP: SCARLETS-BENETTON

1.30 SUITS

Programmi Tv su Rai 4

7.35 SENZA TRACCIA

9.15 RANSOM

10.45 MACGYVER

12.15 DELITTI IN PARADISO

14.25 PRIVATE EYES

16.00 CHARLIE’S ANGELS

17.45 MACGYVER

19.15 RANSOM

20.55 JUST FOR LAUGHS

21.20 FILM-Fantastico MAZE RUNNER – LA RIVELAZIONE

23.55 THE STRAIN

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 PRIVATE PRACTICE

7.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

8.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

13.15 LA CUCINA DI SONIA Cucina

13.45 GREY’SANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

20.15 I MENÙ DI BENEDETTA

21.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Programmi Tv su Cielo

10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality

12.00 BROTHER VS BROTHER

13.00 BUYING AND SELLING

14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE

17.15 BUYING AND SELLING

18.15 LOVE IT OR UST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Dramm. SON DE MAR

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.45 IL MIO MEDICO

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.20 L’ORA SOLARE Talk show

13.20 STELLINA Telenovela 15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 STELLINA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 IN CAMMINO Talk show

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 NON ABBIATE PAURA – LA VITA DI GIOVANNI PAOLO II

22.30 GIOVANNI PAOLO II, UNA STORIA INSIEME Doc.

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21.10 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Programmi Tv su Focus

9.00 LA STORIA DELL’UNIVERSO

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 LE FURIE DELLA NATURA

14.00 LA TERRA DOPO L’UOMO

15.00 RAPIDI E LETALI Doc.

16.00 SUPER SENSES: TYHE SECRET POWER OF ANIMALS

17.00 NAVI DA GUERRA-COMBAT SHIPS

18.00 I PIÙ GRANDI PONTI DEL MONDO

19.00 GIANT CONSTRUCTIONS

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 MACH 2

22.15 MEGA-INGEGNERIA: LCO-STRUTTORI DI AEROPLANI

23.15 SECRETS OF EGYPT’S LOST QUEEN Documenti

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Iris

7.45 FILM-Commedia CASINÒ DE PARIS

9.50 IL PRINCIPE DEL DESERTO

12.25 FILM- ULTIMA NOTTE A COTTON W00D (Usa 1969)

14.25 ILTEMPO DELLE MELE

16.40 FILM-Fantascienza ANDROMEDA

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Poliziesco ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO È TUO!

23.10 FILM-Western JOE KIDD (Usa 1972)

Programmi Tv su Rai Movie

8.30 FILM- ZUM ZUM ZUM N. 2

10.15 FILM-MIAMI BEACH

11.50 FILM-IL POLIZIOTTO DELLA BRIGATA CRIMINALE

14.00 FILM-SOLO CONTRO TUTTI

15.45 FILM-REAZIONE A CATENA

17.35 FILM-PIEDONE A HONG KONG

19.35 FILM-UN JEANS E UNA MAGLIETTA

21.10 FILM- QUESTIONE DI KARMA

22.45 FILM-OPERA SENZA AUTORE

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

7.20 PADRE BROWN

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

15.30 PADRE BROWN

17.15 LA CASA NELLA PRATERIA

19.00 CRIMINAL INTENT

21.10 FILM TV-GARAGE SALE MYSTERY: LA CAMERA DELLA MORTE

23.00 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE Telefilm

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.40 IL SEGRETO Telenovela

9.40 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.50 BEAUTIFUL Soap

11.10 UNA VITA Telenovela

12.15 GRANDE FRATELLO VIP

12.40 UOMINI E DONNE

14.10 AMICI Talent

14.45 LETRE ROSE DI ÈVA

16.50 HART OF DIXIE

18.40 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 FILM TV- INGA LINDSTROM – RICOMINCIO DATE (Ger. 2014)

23.10 UOMINI E DONNE

Programmi Tv su Cine 34

7.25 FILM-Drammatico IL BACIO (Italia 1974)

9.00 MA CHE MUSICA MAESTRO

10.55 FILM-L’ANATRA ALL’ARANCIA

13.00 FILM-VIA DEL CORSO

14.45 FILM-SOUTH KENSINGTON (It. ’01) con Rupert Everett

17.00 FILM-Comm. BOROTALCO

19.00 FILM-CORNETTI ALLA CREMA

21.00 FILM-L’ONOREVOLE CON L’AMANTE S0n0 IL LETTO (It. 1981)

22.55 FILM- PRESTAMI TUA MOGLIE

Programmi Tv su Rai Storia

15.00 ’14-Ì8 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.

16.00 I PROMESSI SPOSI

17.00 STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ

17.50 MAESTRI

18.30 ESSERE LEONARDO DA VINCI

19.35 VIVA LA STORIA

20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

21.10 ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE…

21.15 1941 – L’ITALIA IN GUERRA

22.10 GENERAZIONE CAPORE

23.10 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA

Programmi Tv su Rai Sport

6.00 PERLE DI SPORT Doc.

6.30 TG SPORT

8.00 PERLE DI SPORT Doc.

10.55 MONDIALE Ginnastica artistica

14.25 PERLE DI SPORT Doc.

15.00 MONDIALE Ciclismo su pista 3- giornata da Roubaix

17.00 PERLE DI SPORT Doc.

17.30 GRAN PRIX Triathlon femminile Gara

18.30 TG SPORT

18.50 PERLE DI SPORT Doc.

19.30 GRAN PRIX Triathlon maschile Gara

21.05 PERLE DI SPORT Doc.

21.30 SPORTABILIA

22.00 L’UOMO E IL MARE

22.30 C.D.M. Freestyle

24.00 TG SPORT

0.15 PERLE DI SPORT Doc.

2.00 CALCIO MONDIALE

Programmi Tv su DMax

6.00 MOUNTAIN MONSTERS Doc.

6.55 CACCIATORI DI FANTASMI

8.55 LA FEBBRE DELL’ORO Doc.

11.55 A CACCIA DI TESORI Doc.

13.55 BANCO DEI PUGNI

15.50 LUPI DI MARE

17.40 THE LAST ALASKANS

19.30 NUDI E CRUDI

21.25 INGEGNERIA IMPOSSIBILE

23.15 CANTIERI IMPOSSIBLI: GERMANIA Documenti

0.10 LOCKUP: SORVEGLIATO…

Programmi Tv su Spike

6.10 TOP GEAR GOLD Motori

10.10 RELIC HUNTER

12.20 LAW 8 ORDER – UNITÀ SPECIALE

15.20 RELIC HUNTER

19.00 LAW 8 ORDER – UNITÀ SPECIALE

21.30 FILM-Azione VENDETTA E REDENZIONE

23.30 SPARTACUS – LA VENDETTA

0.30 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI

Programmi Tv su Rai 5

10.00 IL CAVALIERE DELLA ROSA

13.20 PIANO PIANISSIMO Doc.

13.30 Y’AFRICA Documenti

14.00 EVOLUTION – IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti

15.55 GLI ORAZI E I CURIAZI di Bertolt Brecht

16.50 SAVE THE DATE

17.30 SPINACORONA

18.55 PIANO PIANISSIMO Doc.

19.20 ARTE ALL’AVANGUARDIA

20.20 GREAT CONTINENTAL RAIL-WAY JOURNEYS – PROSSIMA FERMATA ORIENTE Doc.

21.15 ART NIGHT

23.15 SAVE THE DATE 2021-2022

23.45 TERZA PAGINA

0.35 BRIAN JOHNSON, UNA VITA ON THE ROAD Doc.

Programmi Tv su Rai Premium

6.50 UN POSTO AL SOLE Soap

8.15 UN POSTO TRANQUILLO 2

9.55 CAPRI 2 Fiction

12.05 INCANTESIMO 5 Soap

14.05 IL MARESCIALLO ROCCA 2

15.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

17.30 UN PASSO DAL CIELO

19.35 PROVACI ANCORA PROF! 7

21.20 FINO ALL’ULTIMO BATTITO

23.30 ALLORA IN ONDA

0.15 I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

Programmi Tv su Real Time

6.00 INCIDENTI DI BELLEZZA

6.55 MALATTIE MISTERIOSE Doc.

8.50 PRIMO APPUNTAMENTO

11.50 CORTESIE PER GLI OSPITI

12.50 CORTESIE PER GLI OSPITI

13.50 ALTA INFEDELTÀ: NUOVI MODI DI TRADIRE Reality

15.00 ALTA INFEDELTÀ Doc.

16.00 CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA

18.30 CORTESIE PER GLI OSPITI

19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.25 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Ci vuole spirito»

23.10 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Reality

0.10 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti