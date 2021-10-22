Programmi Tv stasera venerdì 22 Ottobre 2021: Film live Tv attualità intrattenimento programmazione e palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24
7.10 UNOMATTINA-
9.40 LINEA VERDE METEO VERDE
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 TALE E QUALE SHOW
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH
11.00 RAI TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE
13.50 TG2 SÌ, VIAGGIARE
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
16.45 TG PARLAMENTO/17.OOTG2 TELEGIORNALE
17.15 CALCIO FEMMINILE: ITALIA-CROAZIA
19.40 NCIS: NEW ORLEANS
20.30 TC2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 THE GOOD DOCTOR
22.10 THE RESIDENT
23.00 DANTE CONFIDENTIAL
24.000 ANCHE NO
0.30 THE BLACKLIST
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO
14.20 TG3 TELEGIORNALE/METEO 3
14.50 TGR LEONARDO
15.20 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
15.30 MAESTRI
16.05 ASPETTANDO GEQ/17.00 GEO Documenti
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.15 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 FILM HAMMAMET
23.35 BLOB
24.00TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE
Programmi Tv su Rete 4
6.10 FINALMENTE SOLI
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA
6.55 STASERA ITALIA Attualità
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21
16.35 FILM-FRONTIERA
18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA
21.20 QUARTO GRADO
0.45 CACCIA ALLA SPIA THE ENEMY WITHIN
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 MATTINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA
21.20 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Italia 1
6.40 I PUFFI
7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni
8.10 HEIDI Cartoni
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.20 SPORT MEDIASET
14.05 ISIMPSON Cartoni
15.25 YOUNG SHELDON
15.55 THE BIG BANG THEORY
16.20 M0M
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO UVE
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.20 NCIS
21.20 FILM-PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA
23.30 FILM-SOLO PER VENDETTA
Programmi Tv su La 7
6.00 OROSCOPO – TRAFFICO
6.40 ANTICAMERA CON VISTA 7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità
16.40 TAGA DOC
18.00 GHOST WHISPERER
2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PROPAGANDA LIVE
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO
Programmi Tv su TV 8
10.00 FILM-Commedia UNA FAMIGLIA RITROVATA
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE-4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM- LA VITTIMA PERFETTA
15.45 FILM-Commedia I CONSIGLI DI ZIA HOPE
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ
21.30 GOMORRA – LA SERIE
23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO
6.15 DELITTI DI FAMIGLIA
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 HO VUSSUTO CON UN KILLLER
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 DELITTO (IM)PERFETTO
17.35 STORIE CRIMINALI – UN NEMICO ALLA PORTA Doc.
19.20 CASH OR TRASH -CHI OFFRE DI PIÙ?
20.20 DEAL WITH IT-STAI AL GIOCO
21.25 FRATELLI DI CROZZA
22.55 LA CONFESSIONE
0.05 FRATELLI DI CROZZA
Programmi Tv su Mediaset 20
7.15 SOUTHLAND
8.45 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 CHICAGO FIRE
12.15 THE FLASH
14.00 SOUTHLAND
15.35 CHUCK
17.20 THE FLASH
19.20 CHICAGO FIRE
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Commedia YES MAN
23.20 UNITED RUGBY CHAM-PIONSHIP: SCARLETS-BENETTON
1.30 SUITS
Programmi Tv su Rai 4
7.35 SENZA TRACCIA
9.15 RANSOM
10.45 MACGYVER
12.15 DELITTI IN PARADISO
14.25 PRIVATE EYES
16.00 CHARLIE’S ANGELS
17.45 MACGYVER
19.15 RANSOM
20.55 JUST FOR LAUGHS
21.20 FILM-Fantastico MAZE RUNNER – LA RIVELAZIONE
23.55 THE STRAIN
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 PRIVATE PRACTICE
7.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
8.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
13.15 LA CUCINA DI SONIA Cucina
13.45 GREY’SANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.15 I MENÙ DI BENEDETTA
21.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina
Programmi Tv su Cielo
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent
16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR UST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM-Dramm. SON DE MAR
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE Talk show
13.20 STELLINA Telenovela 15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 IN CAMMINO Talk show
20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
20.55 NON ABBIATE PAURA – LA VITA DI GIOVANNI PAOLO II
22.30 GIOVANNI PAOLO II, UNA STORIA INSIEME Doc.
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
Programmi Tv su Focus
9.00 LA STORIA DELL’UNIVERSO
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 LE FURIE DELLA NATURA
14.00 LA TERRA DOPO L’UOMO
15.00 RAPIDI E LETALI Doc.
16.00 SUPER SENSES: TYHE SECRET POWER OF ANIMALS
17.00 NAVI DA GUERRA-COMBAT SHIPS
18.00 I PIÙ GRANDI PONTI DEL MONDO
19.00 GIANT CONSTRUCTIONS
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 MACH 2
22.15 MEGA-INGEGNERIA: LCO-STRUTTORI DI AEROPLANI
23.15 SECRETS OF EGYPT’S LOST QUEEN Documenti
1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA
Programmi Tv su Iris
7.45 FILM-Commedia CASINÒ DE PARIS
9.50 IL PRINCIPE DEL DESERTO
12.25 FILM- ULTIMA NOTTE A COTTON W00D (Usa 1969)
14.25 ILTEMPO DELLE MELE
16.40 FILM-Fantascienza ANDROMEDA
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Poliziesco ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO È TUO!
23.10 FILM-Western JOE KIDD (Usa 1972)
Programmi Tv su Rai Movie
8.30 FILM- ZUM ZUM ZUM N. 2
10.15 FILM-MIAMI BEACH
11.50 FILM-IL POLIZIOTTO DELLA BRIGATA CRIMINALE
14.00 FILM-SOLO CONTRO TUTTI
15.45 FILM-REAZIONE A CATENA
17.35 FILM-PIEDONE A HONG KONG
19.35 FILM-UN JEANS E UNA MAGLIETTA
21.10 FILM- QUESTIONE DI KARMA
22.45 FILM-OPERA SENZA AUTORE
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 PADRE BROWN
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.15 LA CASA NELLA PRATERIA
19.00 CRIMINAL INTENT
21.10 FILM TV-GARAGE SALE MYSTERY: LA CAMERA DELLA MORTE
23.00 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE Telefilm
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO Telenovela
9.40 TEMPESTA D’AMORE Soap
10.50 BEAUTIFUL Soap
11.10 UNA VITA Telenovela
12.15 GRANDE FRATELLO VIP
12.40 UOMINI E DONNE
14.10 AMICI Talent
14.45 LETRE ROSE DI ÈVA
16.50 HART OF DIXIE
18.40 GRANDE FRATELLO VIP
19.10 AMICI
19.40 UOMINI E DONNE
21.10 FILM TV- INGA LINDSTROM – RICOMINCIO DATE (Ger. 2014)
23.10 UOMINI E DONNE
Programmi Tv su Cine 34
7.25 FILM-Drammatico IL BACIO (Italia 1974)
9.00 MA CHE MUSICA MAESTRO
10.55 FILM-L’ANATRA ALL’ARANCIA
13.00 FILM-VIA DEL CORSO
14.45 FILM-SOUTH KENSINGTON (It. ’01) con Rupert Everett
17.00 FILM-Comm. BOROTALCO
19.00 FILM-CORNETTI ALLA CREMA
21.00 FILM-L’ONOREVOLE CON L’AMANTE S0n0 IL LETTO (It. 1981)
22.55 FILM- PRESTAMI TUA MOGLIE
Programmi Tv su Rai Storia
15.00 ’14-Ì8 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.
16.00 I PROMESSI SPOSI
17.00 STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ
17.50 MAESTRI
18.30 ESSERE LEONARDO DA VINCI
19.35 VIVA LA STORIA
20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
20.30 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE
21.10 ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE…
21.15 1941 – L’ITALIA IN GUERRA
22.10 GENERAZIONE CAPORE
23.10 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA
Programmi Tv su Rai Sport
6.00 PERLE DI SPORT Doc.
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
10.55 MONDIALE Ginnastica artistica
14.25 PERLE DI SPORT Doc.
15.00 MONDIALE Ciclismo su pista 3- giornata da Roubaix
17.00 PERLE DI SPORT Doc.
17.30 GRAN PRIX Triathlon femminile Gara
18.30 TG SPORT
18.50 PERLE DI SPORT Doc.
19.30 GRAN PRIX Triathlon maschile Gara
21.05 PERLE DI SPORT Doc.
21.30 SPORTABILIA
22.00 L’UOMO E IL MARE
22.30 C.D.M. Freestyle
24.00 TG SPORT
0.15 PERLE DI SPORT Doc.
2.00 CALCIO MONDIALE
Programmi Tv su DMax
6.00 MOUNTAIN MONSTERS Doc.
6.55 CACCIATORI DI FANTASMI
8.55 LA FEBBRE DELL’ORO Doc.
11.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
13.55 BANCO DEI PUGNI
15.50 LUPI DI MARE
17.40 THE LAST ALASKANS
19.30 NUDI E CRUDI
21.25 INGEGNERIA IMPOSSIBILE
23.15 CANTIERI IMPOSSIBLI: GERMANIA Documenti
0.10 LOCKUP: SORVEGLIATO…
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR GOLD Motori
10.10 RELIC HUNTER
12.20 LAW 8 ORDER – UNITÀ SPECIALE
15.20 RELIC HUNTER
19.00 LAW 8 ORDER – UNITÀ SPECIALE
21.30 FILM-Azione VENDETTA E REDENZIONE
23.30 SPARTACUS – LA VENDETTA
0.30 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI
Programmi Tv su Rai 5
10.00 IL CAVALIERE DELLA ROSA
13.20 PIANO PIANISSIMO Doc.
13.30 Y’AFRICA Documenti
14.00 EVOLUTION – IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti
15.55 GLI ORAZI E I CURIAZI di Bertolt Brecht
16.50 SAVE THE DATE
17.30 SPINACORONA
18.55 PIANO PIANISSIMO Doc.
19.20 ARTE ALL’AVANGUARDIA
20.20 GREAT CONTINENTAL RAIL-WAY JOURNEYS – PROSSIMA FERMATA ORIENTE Doc.
21.15 ART NIGHT
23.15 SAVE THE DATE 2021-2022
23.45 TERZA PAGINA
0.35 BRIAN JOHNSON, UNA VITA ON THE ROAD Doc.
Programmi Tv su Rai Premium
6.50 UN POSTO AL SOLE Soap
8.15 UN POSTO TRANQUILLO 2
9.55 CAPRI 2 Fiction
12.05 INCANTESIMO 5 Soap
14.05 IL MARESCIALLO ROCCA 2
15.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
17.30 UN PASSO DAL CIELO
19.35 PROVACI ANCORA PROF! 7
21.20 FINO ALL’ULTIMO BATTITO
23.30 ALLORA IN ONDA
0.15 I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Programmi Tv su Real Time
6.00 INCIDENTI DI BELLEZZA
6.55 MALATTIE MISTERIOSE Doc.
8.50 PRIMO APPUNTAMENTO
11.50 CORTESIE PER GLI OSPITI
12.50 CORTESIE PER GLI OSPITI
13.50 ALTA INFEDELTÀ: NUOVI MODI DI TRADIRE Reality
15.00 ALTA INFEDELTÀ Doc.
16.00 CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA
18.30 CORTESIE PER GLI OSPITI
19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
21.25 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Ci vuole spirito»
23.10 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Reality
0.10 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti
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