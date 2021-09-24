Programmi Tv stasera venerdì 24 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-Tgl
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 TALE E QUALE SHOW
24.00TV7 – SETTIMANALE DEL TG1 Attualità
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB Musicale
10.15 RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE
11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE
13.50 TG2 Sì VIAGGIARE
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TC2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 NCIS Telefilm
22.10 BULL Telefilm
22.55 INSTI NCT
23.40 DANTE
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TC3 TELEGIORNALE
12.25 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE «
14.00 TGR/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO
15.25 IL COMMISSARIO REX (1g st.) Telefilm
16.10 ASPETTANDO GEO Documenti
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB
20.20 VIA DEI MATTI N°0 Musicale
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 FILM-Drammatico NON SONO UN ASSASSINO
23.15 LA GRANDE STORIA-ANNIVERSARI
24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO
16.25 FILM-Commedia LO SPORT PREFERITO DALL’UOMO
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 QUARTO GRADO con Gianluigi Nuzzi
0.45 CACCIA ALLA SPIA THE ENEMY WITHIN
Programmi Tv su Canale 5
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP ReaIity
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà
21.20 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Italia 1
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO Telegiornale
13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 I SIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 MOM
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 FILM-Azione RAMBO 2 – LA VENDETTA
23.20 FILM-Azione ACT OF VALOR
Programmi Tv su La 7
6.00 METEO – OROSCOPO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK Attualità
11.00 CARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Documenti
16.40 TAGA DOC
18.00 THE GOOD WIFE
20.00TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 PROPAGANDA LIVE Attualità
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM TV-Dramm. IN GIOCO E IN AMORE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM-Dramm. ACCUSE E BUGIE
15.45 FILM-Commedia UN MATRIMONIO IN CAMPAGNA
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ
21.30 GOMORRA – LA SERIE
23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO
6.15 MOGLI ASSASSINE
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ
17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Reality
20.25 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 FRATELLI DI CROZZA Var.
22.55 LA CONFESSIONE Doc.
0.05 AIRPORT SECURITY SPAGNA Reality
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 I ZOMBIE
7.15 THE LASTSHIP
8.45 PERSON OF INTEREST
10.25 THE BIG BANG THEORY
11.15 FILM-Azione COUNTDOWN – CONTO ALLA ROVESCIA
13.10 ARROW
14.00 THE LASTSHIP
15.35 PERSON OF INTEREST
17.20 ARROW
18.20 UNION RUGBYCHAMPIONSHIP Zebre – Emirates Lions
20.15 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Azione WANTED – SCEGLI IL TUO DESTINO
23.25 FILM-Azione 47 RONIN
Programmi Tv su Rai 4
7.20 ELEMENTARY
8.05 SENZA TRACCIA
9.40 FLASHPOINT
11.15 COLD CASE
12.55 CRIMINAL MINDS
14.25 IN THE DARK
16.00 FLASHPOINT
17.30 SENZA TRACCIA
19.00 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Thriller THELMA
23.20 THE STRAIN
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm
9.40 ROZALIA LUXENBURG Doc
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina
12.10 PRIVATE PRACTICE
13.45 GREY’S ANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
1.10 THE DR. OZ SHOW
Programmi Tv su Cielo
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documenti
11.45 PILLOLA TG Attualità
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING 14.00 MASTERCHEF ITALIAT
16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM-Drammatico PICCOLE LABBRA
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)
9.10 DI BUON MATTINO
9.45 IL MIO MEDICO
10.30 VEDIAMOCI CHIARO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.15 STELLINA Telenovela
14.00 L’ORA SOLARE Talk show
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO 18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE Talk 20.00 ROSARIO/TG 2000
20.55 FILM-Dramm. WING KIDS – GIOVANI RIBELLI (Usa ’92) con Robert Sean Léonard
22.50 EFFETTO NOTTE Doc.
23.15 LA COMPÌETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP
21.00 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Focus
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 MYSTERIES OFTHEMEKONG
14.00 LA VITA SEGRETA DEI KOALA
15.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.
16.00 MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA Doc.
17.00 ILMONDO DI KHUFU: NUOVE EVIDENZE SU CHI HA COSTRUITO LE PIRAMIDI
18.00 ENGINEERED Documenti
19.00 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA!
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 SUPER GRATTACIELI
22.15 PONTI E VIADOTTI: LA SFIDA DELLA MANUTENZIONE
23.15 LOST SECRETS OF THE PYRAMID Documenti
Programmi Tv su Iris
8.45 FILM-Commedia ROCCO E LE SORELLE
10.45 FILM-Commedia OCEAN’S TWELVE – IL GIOCO CONTINUA
12.45 FILM-Azione I FALCHI DELLA NOTTE
14.50 FILM-Commedia CHI PIÙ SPENDE… PIÙ GUADAGNA
17.00 FILM-Commedia ARTURO
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
22.55 FILM-Commedia PINK CADILLAC
Programmi Tv su Rai Movie
8.55 FILM-Awentura ULISSE (It. 1954)
10.45 FILM-Drammatico ANGELI SENZA PARADISO
12.25 FILM-Awentura ERCOLE CONTRO I FIGLI DEL SOLE
14.00 FILM-Dramm. THE FRONT RUNNER – IL VIZIO DEL POTERE
15.55 FILM-Western IL CACCIATORE DI INDIANI
17.30 FILM-Storico IL FIGLIO DI SPARTACUS
19.20 FILM-Commedia TOTÒ, FABRIZI EI GIOVANI D’OGGI
21.10 FILM-Dramm. PADRI E FIGLIE
23.10 FILM-Commedia PARIGI PUÒ ATTENDERE
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 STREGA PER AMORE Sitcom
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE Telefilm
15.30 PADRE BROWN
17.30 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM TV-Giallo GARAGE SALE MYSTERY: FOTOGRAFIA DI UN OMICIDIO
23.00 FEAR THE WALKING DEAD
1.00 FILM-Thriller BASIC
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI
9.40 TEMPESTA D’AMORE
10.50 BEAUTIFUL
11.20 UNA VITA Telenovela
12.25 GRANDE FRATELLO VIP
12.45 UOMINI E DONNE Talk
14.15 AMICI Talent
14.45 SOLO PERAMORE
17.00 HART OF DIXIE
19.00 RICCI & CAPRICCI Sitcom
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi
21.10 FILM TV-Dramm. ROSAMUNDE PILCHER: UNA CAUSA PERSA
23.10 UOMINI E DONNE Talk
0.40 X-STYLE Moda
Programmi Tv su Cine 34
7.30 FILM-Commedia MUTANDE PAZZE
9.25 FILM-Commedia MARINAI IN COPERTA
11.25 FILM-Commedia IL LUPO DI MARE
13.20 FILM-Commedia NOI UOMINI DURI
15.10 FILM-Commedia MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2 CALCIATORI SENZA PALLONE
17.05 FILM-Commedia CI VUOLE UN GRAN FISICO
19.00 FILM-Commedia LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI
21.00 FILM-Commedia LA LICEALE AL MARE CON L’AMICA DI PAPÀ
22.50 FILM-Commedia LA MINORENNE
Programmi Tv su Rai Storia
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.
15.00 CENTO ANNI DOPO «Politica e partiti di massa» Documenti
16.00 ITALIANI
17.00 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA
17.50 MAESTRI
18.30 PAROLA D’ONORE Doc.
19.35 LADY TRAVELLERS
20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 1940 L’ITALIA IN GUERRA
22.10 LA GRANDE GUERRA
23.10 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA
Programmi Tv su Rai Sport
8.00 PERLE DI SPORT
9.30 CAMPIONATO DEL MONDO
11.30 PERLE DI SPORT Doc.
13.20 CAMPIONATO DEL MONDO
17.40 ROSETTA VERTICAL TRAIL RUN Corsa 2021
18.10 PERLE DI SPORT
18.30 TG SPORT
18.50 COPPA DEL MONDO
20.50 EUROPEO
23.30 L’UOMO E IL MARE Doc.
24.00 TG SPORT
0.15 PERLE DI SPORT
Programmi Tv su DMAX
6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CONJOSH
7.55 LA FEBBRE DELL’ORO
10.55 NUDI E CRUDI XL
13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I MARI
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDI E CRUDI XL
21.25 INGEGNERIA IMPOSSIBILE
23.15 CANTIERI IMPOSSIBILI: GERMANIA
0.10 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR Motori
12.20 CRIMINAL INTENT
14.20 MERLIN
16.10 CRIMINAL INTENT
18.00 MERLIN
21.30 FILM-Azione IL SERPENTE ALL’OMBRA DELL’AQUILA
23.30 FILM-Azione SPIA PER CASO
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
8.10 DUE UOMINI E MEZZO
10.45 MODERN FAMILY
12.35 DUE UOMINI E MEZZO
15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO
16.30 DRAGON BALL SUPER Car.
18.00 MODERN FAMILY
19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FILM-Orrore ANNABELLE 3
23.15 FILM-Thriller DEVIL
1.05 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
Programmi Tv su Rai 5
6.10 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO
6.40 NUOVI TERRITORI SELVAGGI D’EUROPA Doc.
7.35 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO
8.05 I TRE ARCHITETTI Doc.
9.00 ARTE PASSIONE E POTERE
10.00 RIGOLETTO
12.05 VISIONI
12.35 CITTÀ SEGRETE
13.30 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO
14.00 EVOLUTION -IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti
16.00 MT MILIZIA TERRITORIALE
18.15 PAPPANO-VERDI-BOSTRIDGE Musiche: Verdi
19.15 PIANO PIANISSIMO Doc.
19.25 I TRE ARCHITETTI
20.20 ARTE PASSIONE E POTERE
21.15 ART NIGHT Documenti
23.05 IT MUST SCHWING! THE BLUE NOTE STORY Doc.
1.05 CANTAUTORI: DE ANDRÉ
Programmi Tv su Rai Premium
6.55 UN POSTO AL SOLE Soap
8.30 TUTTI PAZZI PER AMORE
10.35 UNA GRANDE FAMIGLIA
12.20 INCANTESIMO 5 Soap
14.05 SPOSAMI
15.50 FILM TV-Western LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE-LADY HELEN
17.35 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE
19.25 PROVACI ANCORA PROF!
21.20 FINO ALL’ULTIMO BATTITO
23.25 ZOOM 2021
23.55 NON È MAI TROPPO TARDI
Programmi Tv su Real Time
6.00 VITE AL LIMITE
6.55 ER: STORIE INCREDIBILI
9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA
12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
15.40 CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA
18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
21.25 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO Talent
23.10 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Reality
0.10 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti
Programmi Tv su Giallo
6.00 DISAPPEARED
6.55 NIGHTMARE NEXT DOOR
8.50 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
11.05 ELEMENTARY
13.05 L’ISPETTORE BARNABY
17.05 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
19.10 ELEMENTARY
21.10 FILM TV-Giallo DELITTO NELL’HERAULT
23.10 I MISTERI DI MURDOCH
Programmi Tv su Top Crime
6.55 DISTRETTO DI POLIZIA 7
8.40 MAJORCRIMES
10.25 DETECTIVE M0NK
12.15 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE
14.00 COLOMBO
15.50 DETECTIVE M0NK
17.35 MAJOR CRIMES
19.20 COLOMBO
21.10 CHICAGO P.D.
22.55 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE
0.45 THE CLOSER
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