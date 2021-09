Programmi Tv stasera venerdì 24 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-Tgl

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 TALE E QUALE SHOW

24.00TV7 – SETTIMANALE DEL TG1 Attualità

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB Musicale

10.15 RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 EAT PARADE

13.50 TG2 Sì VIAGGIARE

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TC2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 NCIS Telefilm

22.10 BULL Telefilm

22.55 INSTI NCT

23.40 DANTE

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TC3 TELEGIORNALE

12.25 QUANTE STORIE

13.15 PASSATO E PRESENTE «

14.00 TGR/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO

15.25 IL COMMISSARIO REX (1g st.) Telefilm

16.10 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 VIA DEI MATTI N°0 Musicale

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 FILM-Drammatico NON SONO UN ASSASSINO

23.15 LA GRANDE STORIA-ANNIVERSARI

24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO

16.25 FILM-Commedia LO SPORT PREFERITO DALL’UOMO

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 QUARTO GRADO con Gianluigi Nuzzi

0.45 CACCIA ALLA SPIA THE ENEMY WITHIN

Programmi Tv su Canale 5

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP ReaIity

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO Telegiornale

13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality

13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 I SIMPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 MOM

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 FILM-Azione RAMBO 2 – LA VENDETTA

23.20 FILM-Azione ACT OF VALOR

Programmi Tv su La 7

6.00 METEO – OROSCOPO

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK Attualità

11.00 CARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Documenti

16.40 TAGA DOC

18.00 THE GOOD WIFE

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PROPAGANDA LIVE Attualità

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV-Dramm. IN GIOCO E IN AMORE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Dramm. ACCUSE E BUGIE

15.45 FILM-Commedia UN MATRIMONIO IN CAMPAGNA

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ

21.30 GOMORRA – LA SERIE

23.30 MASTERCHEF ITALIA Reality

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO

6.15 MOGLI ASSASSINE

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 DELITTI IN COPERTINA

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 L’ASSASSINO È IN CITTÀ

17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Reality

20.25 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 FRATELLI DI CROZZA Var.

22.55 LA CONFESSIONE Doc.

0.05 AIRPORT SECURITY SPAGNA Reality

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 I ZOMBIE

7.15 THE LASTSHIP

8.45 PERSON OF INTEREST

10.25 THE BIG BANG THEORY

11.15 FILM-Azione COUNTDOWN – CONTO ALLA ROVESCIA

13.10 ARROW

14.00 THE LASTSHIP

15.35 PERSON OF INTEREST

17.20 ARROW

18.20 UNION RUGBYCHAMPIONSHIP Zebre – Emirates Lions

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Azione WANTED – SCEGLI IL TUO DESTINO

23.25 FILM-Azione 47 RONIN

Programmi Tv su Rai 4

7.20 ELEMENTARY

8.05 SENZA TRACCIA

9.40 FLASHPOINT

11.15 COLD CASE

12.55 CRIMINAL MINDS

14.25 IN THE DARK

16.00 FLASHPOINT

17.30 SENZA TRACCIA

19.00 CRIMINAL MINDS

21.20 FILM-Thriller THELMA

23.20 THE STRAIN

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm

9.40 ROZALIA LUXENBURG Doc

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 PRIVATE PRACTICE

13.45 GREY’S ANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm

20.10 I MENÙ DI BENEDETTA

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

1.10 THE DR. OZ SHOW

Programmi Tv su Cielo

10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documenti

11.45 PILLOLA TG Attualità

12.00 BROTHER VS BROTHER

13.00 BUYING AND SELLING 14.00 MASTERCHEF ITALIAT

16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE

17.15 BUYING AND SELLING

18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Drammatico PICCOLE LABBRA

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)

9.10 DI BUON MATTINO

9.45 IL MIO MEDICO

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.15 STELLINA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 STELLINA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO 18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE Talk 20.00 ROSARIO/TG 2000

20.55 FILM-Dramm. WING KIDS – GIOVANI RIBELLI (Usa ’92) con Robert Sean Léonard

22.50 EFFETTO NOTTE Doc.

23.15 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP

21.00 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Focus

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 MYSTERIES OFTHEMEKONG

14.00 LA VITA SEGRETA DEI KOALA

15.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.

16.00 MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA Doc.

17.00 ILMONDO DI KHUFU: NUOVE EVIDENZE SU CHI HA COSTRUITO LE PIRAMIDI

18.00 ENGINEERED Documenti

19.00 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA!

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 SUPER GRATTACIELI

22.15 PONTI E VIADOTTI: LA SFIDA DELLA MANUTENZIONE

23.15 LOST SECRETS OF THE PYRAMID Documenti

Programmi Tv su Iris

8.45 FILM-Commedia ROCCO E LE SORELLE

10.45 FILM-Commedia OCEAN’S TWELVE – IL GIOCO CONTINUA

12.45 FILM-Azione I FALCHI DELLA NOTTE

14.50 FILM-Commedia CHI PIÙ SPENDE… PIÙ GUADAGNA

17.00 FILM-Commedia ARTURO

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

22.55 FILM-Commedia PINK CADILLAC

Programmi Tv su Rai Movie

8.55 FILM-Awentura ULISSE (It. 1954)

10.45 FILM-Drammatico ANGELI SENZA PARADISO

12.25 FILM-Awentura ERCOLE CONTRO I FIGLI DEL SOLE

14.00 FILM-Dramm. THE FRONT RUNNER – IL VIZIO DEL POTERE

15.55 FILM-Western IL CACCIATORE DI INDIANI

17.30 FILM-Storico IL FIGLIO DI SPARTACUS

19.20 FILM-Commedia TOTÒ, FABRIZI EI GIOVANI D’OGGI

21.10 FILM-Dramm. PADRI E FIGLIE

23.10 FILM-Commedia PARIGI PUÒ ATTENDERE

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

7.20 STREGA PER AMORE Sitcom

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE Telefilm

15.30 PADRE BROWN

17.30 LA CASA NELLA PRATERIA

21.10 FILM TV-Giallo GARAGE SALE MYSTERY: FOTOGRAFIA DI UN OMICIDIO

23.00 FEAR THE WALKING DEAD

1.00 FILM-Thriller BASIC

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI

9.40 TEMPESTA D’AMORE

10.50 BEAUTIFUL

11.20 UNA VITA Telenovela

12.25 GRANDE FRATELLO VIP

12.45 UOMINI E DONNE Talk

14.15 AMICI Talent

14.45 SOLO PERAMORE

17.00 HART OF DIXIE

19.00 RICCI & CAPRICCI Sitcom

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE Talk show con Maria De Filippi

21.10 FILM TV-Dramm. ROSAMUNDE PILCHER: UNA CAUSA PERSA

23.10 UOMINI E DONNE Talk

0.40 X-STYLE Moda

Programmi Tv su Cine 34

7.30 FILM-Commedia MUTANDE PAZZE

9.25 FILM-Commedia MARINAI IN COPERTA

11.25 FILM-Commedia IL LUPO DI MARE

13.20 FILM-Commedia NOI UOMINI DURI

15.10 FILM-Commedia MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2 CALCIATORI SENZA PALLONE

17.05 FILM-Commedia CI VUOLE UN GRAN FISICO

19.00 FILM-Commedia LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI

21.00 FILM-Commedia LA LICEALE AL MARE CON L’AMICA DI PAPÀ

22.50 FILM-Commedia LA MINORENNE

Programmi Tv su Rai Storia

14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.

15.00 CENTO ANNI DOPO «Politica e partiti di massa» Documenti

16.00 ITALIANI

17.00 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA

17.50 MAESTRI

18.30 PAROLA D’ONORE Doc.

19.35 LADY TRAVELLERS

20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 1940 L’ITALIA IN GUERRA

22.10 LA GRANDE GUERRA

23.10 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA

Programmi Tv su Rai Sport

8.00 PERLE DI SPORT

9.30 CAMPIONATO DEL MONDO

11.30 PERLE DI SPORT Doc.

13.20 CAMPIONATO DEL MONDO

17.40 ROSETTA VERTICAL TRAIL RUN Corsa 2021

18.10 PERLE DI SPORT

18.30 TG SPORT

18.50 COPPA DEL MONDO

20.50 EUROPEO

23.30 L’UOMO E IL MARE Doc.

24.00 TG SPORT

0.15 PERLE DI SPORT

Programmi Tv su DMAX

6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CONJOSH

7.55 LA FEBBRE DELL’ORO

10.55 NUDI E CRUDI XL

13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I MARI

17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

19.30 NUDI E CRUDI XL

21.25 INGEGNERIA IMPOSSIBILE

23.15 CANTIERI IMPOSSIBILI: GERMANIA

0.10 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE

Programmi Tv su Spike

6.10 TOP GEAR Motori

12.20 CRIMINAL INTENT

14.20 MERLIN

16.10 CRIMINAL INTENT

18.00 MERLIN

21.30 FILM-Azione IL SERPENTE ALL’OMBRA DELL’AQUILA

23.30 FILM-Azione SPIA PER CASO

Programmi Tv su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

8.10 DUE UOMINI E MEZZO

10.45 MODERN FAMILY

12.35 DUE UOMINI E MEZZO

15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO

16.30 DRAGON BALL SUPER Car.

18.00 MODERN FAMILY

19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FILM-Orrore ANNABELLE 3

23.15 FILM-Thriller DEVIL

1.05 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

Programmi Tv su Rai 5

6.10 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO

6.40 NUOVI TERRITORI SELVAGGI D’EUROPA Doc.

7.35 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO

8.05 I TRE ARCHITETTI Doc.

9.00 ARTE PASSIONE E POTERE

10.00 RIGOLETTO

12.05 VISIONI

12.35 CITTÀ SEGRETE

13.30 L CIELO, LA TERRA, L’UOMO

14.00 EVOLUTION -IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti

16.00 MT MILIZIA TERRITORIALE

18.15 PAPPANO-VERDI-BOSTRIDGE Musiche: Verdi

19.15 PIANO PIANISSIMO Doc.

19.25 I TRE ARCHITETTI

20.20 ARTE PASSIONE E POTERE

21.15 ART NIGHT Documenti

23.05 IT MUST SCHWING! THE BLUE NOTE STORY Doc.

1.05 CANTAUTORI: DE ANDRÉ

Programmi Tv su Rai Premium

6.55 UN POSTO AL SOLE Soap

8.30 TUTTI PAZZI PER AMORE

10.35 UNA GRANDE FAMIGLIA

12.20 INCANTESIMO 5 Soap

14.05 SPOSAMI

15.50 FILM TV-Western LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE-LADY HELEN

17.35 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE

19.25 PROVACI ANCORA PROF!

21.20 FINO ALL’ULTIMO BATTITO

23.25 ZOOM 2021

23.55 NON È MAI TROPPO TARDI

Programmi Tv su Real Time

6.00 VITE AL LIMITE

6.55 ER: STORIE INCREDIBILI

9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA

12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI

14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI

15.40 CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA

18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI

19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.25 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO Talent

23.10 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Reality

0.10 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti

Programmi Tv su Giallo

6.00 DISAPPEARED

6.55 NIGHTMARE NEXT DOOR

8.50 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE

11.05 ELEMENTARY

13.05 L’ISPETTORE BARNABY

17.05 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE

19.10 ELEMENTARY

21.10 FILM TV-Giallo DELITTO NELL’HERAULT

23.10 I MISTERI DI MURDOCH

Programmi Tv su Top Crime

6.55 DISTRETTO DI POLIZIA 7

8.40 MAJORCRIMES

10.25 DETECTIVE M0NK

12.15 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE

14.00 COLOMBO

15.50 DETECTIVE M0NK

17.35 MAJOR CRIMES

19.20 COLOMBO

21.10 CHICAGO P.D.

22.55 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE

0.45 THE CLOSER