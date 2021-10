Raimondo Todaro: chi è il fratello Salvatore, età, carriera, vita privata, figli

Raimondo Todaro lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino siciliano il quale in questi anni ha accresciuto la sua fama grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci. È passato anche agli onori della cronaca per la sua storia d’amore con Francesca Tocca una ballerina professionista della scuola di Amici. I due purtroppo sembra che si siano lasciati alcuni anni fa per via di un tradimento di Francesca ai danni proprio del maestro di ballo.

Pare che adesso però le cose stiano tornando alla normalità. Raimondo ha lasciato Ballando ed è approdato ad Amici, proprio con un obiettivo ovvero riconquistare l’ex moglie e pare che ci sia già riuscito. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due. Sapete che Raimondo però ha un fratello di nome Salvatore? Cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Salvatore Todaro, chi è il fratello di Raimondo

Se di Raimondo sappiamo tanto però, come il fatto che sia nato a Catania Nel 1987 e che è uno dei professionisti italiani più apprezzati nel mondo della danza, del fratello Salvatore non abbiamo molte informazioni. Sappiamo per certp che ha vissuto gran parte della sua infanzia a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona e che anche lui ha iniziato a ballare molto presto. Sembra che i due fratelli siano riusciti ad unire la passione per il ballo anche al mondo dello spettacolo, ma soprattutto Raimondo.

Carriera e curiosità

Ad ogni modo, hanno dato vita anche ad un progetto legato al ballo ma con riferimento alla provincia di Catania. In questi anni ha preso parte a diverse competizioni di ballo. Sappiamo anche che è un grande appassionato di calcio e di viaggi e che uno dei suoi più grandi idoli e calciatori preferiti è Cristiano Ronaldo.

VIta privata

Riguardo la vita privata di Salvatore sappiamo che insieme al fratello ha aperto una scuola di danza chiamata“Sensei Sicilia” dove sono entrambi piuttosto impegnati e attivi. Da un punto di vista invece sentimentale non si hanno informazioni su Salvatore ed anche attraverso il suo profilo Instagram non è facile carpire alcuna informazione. Si è evinto però che ha una figlia che si chiama Asia ma non sappiamo se effettivamente abbia una compagna o una moglie.