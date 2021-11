Riccardo Cocciante: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli

Riccardo Cocciante è uno dei cantanti italiani più amati ed anche uno dei più stimati nel nostro paese. Tante le canzoni di grande successo come ad esempio Margherita, Bella senz’anima, A mano a mano, Quando finisce un amore, Celeste nostalgia. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Riccardo Cocciante chi è

È nato a Saigon in Vietnam nel 1946, il padre un musicista era Romano e si era trasferito in Oriente proprio per lavoro dove aveva delle piantagioni. La madre invece era francese e tutti insieme poi sono tornati in Italia quando Riccardo aveva 11 anni. Da un punto di vista musicale quindi si è formato nel nostro paese.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che si è sposato nel 1983 con Catherine una ragazza di origini francese conosciuta proprio grazie al suo lavoro. Quest’ultima lavorava infatti in una casa discografica e successivamente oltre ad essere diventata la moglie è diventata anche la sua Manager. Hanno un figlio di nome David che è nato nel 1990, dopo 7 anni dall’avvenuto matrimonio. Oggi il figlio ha 31 anni e lavora nel mondo della musica ma non è un cantante bensì si occupa di grafica musicale.