Frida Bollani Magoni: chi è la figlia di Stefano e Petra, età, carriera, vita privata, malattia

Frida Bollani Magoni è la figlia del noto musicista e della famosa cantante ovvero Stefano Bollani e Petra Magoni. La giovane, proviene da una famiglia d’artisti e non poteva non essere una grande musicista. Non poteva essere diversamente, visto che è figlia di due grandi musicisti dal successo straordinario. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Frida Bollani Magoni chi è

Ha solo 17 anni ma vanta un curriculum sicuramente di grande rispetto. Recentemente l’abbiamo vista in televisione, quando ha preso parte ad una puntata dello show condotto dal padre lo scorso anno, ovvero Via dei matti n° 0. In questa occasione si è esibita ed ha messo in mostra il suo grande talento. E’ nata nel 2004 in Versilia ed ha fatto ben capire sin dai primi anni di vita di essere particolarmente predisposta per il mondo della musica. Ha iniziato a studiare a soli 7 anni pianoforte e poi anche sulla voce è diventata una cantante davvero eccellente. Si è esibita in una serie di concerti insieme all’Orchestra operaia di Massimo Nuzi.Ha frequentato il liceo musicale Carducci dove ha imparato a suonare diversi strumenti. A causa di una malattia, sin dalla nascita è ipovedente e quasi completamente cieca.