Sabrina Salerno chi è? Età, Marito, Enrico Monti, figli, padre, carriera e vita privata

D à spettacolo sul palco di Ballando con le stelle, Sabrina Salerno. Ma, tra una prova e l’altra dello show, corre subito dal marito. La cantante e soubrette – che sulla pista del talent di Raiuno volteggia con Samuel Peron – nel tempo libero è tutta per l’imprenditore Enrico Monti, al suo fianco da quasi trent’anni. «Sono lui e nostro figlio Luca Maria i miei due più grandi fan», commenta l’artista di origine ligure che, durante una puntata del programma di Milly Carlucci, ha raccontato episodi inediti della sua infanzia, parlando anche del padre assente. «Non l’ho mai conosciuto davvero, se non qualche mese prima della sua morte.

Più che abbandonata, lui mi aveva ignorata. Un giorno, quello del mio compleanno di due anni fa, l’ho chiamato e ci siamo incontrati. Quindi ci siamo frequentati per qualche mese, poi all’improvviso lui è morto», ha svelato commossa. «Dice di me che sono una guerriera» Sabrina, Enrico è la tua roccia da sempre? «Sì, certo. Ma anche io per lui sono una guerriera, una delle donne più forti che abbia mai conosciuto. Enrico mi stima e mi conosce, sa che sono una donna ben diversa dell’immagine che appare. Io sono un’artista, ma anche una moglie e una mamma».

Un’unione solida come la vostra è una rarità…

«Crediamo molto nella nostra coppia. E insieme affrontiamo gli alti, ma anche gli inevitabili bassi, di una storia -d’amore cosi lunga». Dalla vostra relazione è nato Luca Maria… «È un ragazzo molto saggio, colto, profondo e intelligente. Ama la politica e la scienza, è appassionato di sport e per me è una grande risorsa». Come lo stai educando? «Sono una mamma molto presente ma non ingombrante, lo lascio libero di sbagliare e di comprendere. Bisogna dare fiducia ai figli, spronarli a credere in loro stessi. Se i genitori ti intimoriscono, nella vita poi combatti il quadruplo.

Enrico Monti, Chi è il marito di Sabrina Salerno

L’uomo sembra essere parecchio conosciuto, essendo un imprenditore ed anche un uomo d’affari. Nel 2006 i due si sono sposati e dal loro amore è nato il figlio Luca Maria. Secondo quanto raccontato dalla cantante i due si sarebbero incontrati in sala di incisione, visto che lui ne aveva una piuttosto famosa in Europa e da quel momento lei è rimasta lì.

Il loro è stato e continua ad essere anche oggi un grande amore e si sono sposati dopo tanti anni di fidanzamento. Stanno insieme infatti da 25 anni e da 10 sono sposati. Ovviamente anche loro hanno vissuto dei momenti di difficoltà e di crisi che sono riusciti a superare grazie alla forza del loro amore. Lui è stato da sempre estraneo al mondo dello spettacolo e si occupa di un’azienda di famiglia specializzata in camicie e abiti su misura per uomini. E’ sicuramente realizzato nel mondo del lavoro così come nella vita privata.

Luca Maria Monti, chi è il figlio di Sabrina Salerno

Oggi Luca Maria Monti è un adolescente ed è ovviamente il centro della vita della cantante e del marito. Di lui ne ha parlato Sabrina Salerno nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa a Verissimo, dove ha definito il figlio il suo tutto, l’unico che le tiene testa. Ha anche raccontato che il figlio ha un carattere piuttosto forte e che molto spesso per questo i due si scontrano. Un po’ di tempo fa la cantante sembra avere anche raccontato di avere subito un furto d’identità del quale è stata vittima anche il figlio. Sarebbero state pubblicate su un social Russo alcune fotografie personali di Sabrina Salerno e del figlio.

Sabrina Salerno, la confessione sul rapporto con il padre

L’infanzia di Sabrina Salerno è stata molto difficile e sicuramente non semplice. La showgirl ha raccontato di aver avuto alcuni problemi con il padre e di essersi sentita in molte occasioni una ragazza molto sola. Sabrina ha raccontato di essere cresciuta dai suoi nonni perché la mamma lavorava a Genova, mentre il padre aveva un’altra famiglia e non solo non l’ha riconosciuta, ma soprattutto non voleva nemmeno vederla.

Per queste motivazioni Sabrina da sempre definito il padre come una delle persone più malvagie che abbia mai conosciuto. Ora l’uomo è morto e Sabrina nel corso di qualche intervista anche recente ha dichiarato “credo che averlo incontrato mi abbia vaccinata al male: non ho più paura di nulla”. Poi, la Salerno avrebbe anche aggiunto: ”dopo la sua morte ho scoperto altre cose che mi hanno ferita. Mi ha lasciato un solo, bellissimo, regalo: una sorella che non sapevo di avere, cui voglio molto bene.”