Lotto, Superenalotto 10eLotto estrazione oggi sabato 13 novembre 2021: Le quote con numeri e Combinazioni vincenti

Estrazioni di oggi sabato 13 novembre 2021 Lotto, Superenalotto e 10eLotto: numeri vincenti ruota, oro, jolly, superstar, ritardatari ultima estrazione.

tutti i numeri dei giochi più popolari in Italia del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Molti non sanno che i giochi sono sotto la gestione del ministero dell’Economia e delle Finanze.

IL GIOCO FUNZIONA COSI:

Bisogna decidere un numero, oppure una serie di numeri che vanno da l’1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale.

Si vince con Ambo, terno, quaterna e cinquina, in base al tipo di giocata.

Le estrazioni di oggi giovedì 11 novembre 2021: il jackpot per il concorso del SuperEnalotto di oggi è di 108.100.000 milioni di euro. È dallo scorso anno che nessuno riesce a centrare i numeri del SuperEnalotto. A partire dalle ore 20.00 conosceremo i numeri estratti sulle ruote del Lotto in diretta, la combinazione fortunata del 10eLotto e Simbolotto e infine la sestina milionaria del Superenalotto: aggiorna qui per seguire le estrazioni. Una volta estratti tutti i numeri, verranno comunicate le quote e le vincite di SuperEnalotto e Lotto da Sisal e Lottomatica.

Numero SuperStar: Ecco i segreti dei numeri ritardatari ECCO I NUMERI PIU’ ATTESI SULLE 10 RUOTE Per ogni estratto presentiamo il ritardo attuale, quello storico e la loro differenza (quelli con il segno + hanno maggiori probabilità di uscita). Con il ritardatario come capogioco abbiamo selezionato anche le serie, dall’ambo alla cinquina, più attese (tra parentesi le estrazioni di ritardo). BARI 75: ritardo attuale 68, ritardo storico 98 (differenza -30). Dal 1939 ad oggi è uscito 379 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 48.75 (1683), 21.68.75 (948), 21.32.68.75 (875), 05.57.75.82.88 (622). CAGLIARI 45: ritardo attuale 110, ritardo storico 83 (differenza 27). Dal 1939 ad oggi è uscito 319 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 45.55 (1724), 45.72.83 (1178), 05.45.49.55 (669), 34.40.45.55.87 (610). FIRENZE 67: ritardo attuale 69, ritardo storico 116 (differenza -47). Dal 1939 ad oggi è uscito 323 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 37.67 (1835), 28.54.67 (1303), 38.54.67.70 (728), 10.11.12.65.67 (544). GENOVA 49: ritardo attuale 98 ritardo storico 75 (differenza 23). Dal 1939 ad oggi è uscito 348 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 49.67 (2132), 04.17.49 (1510), 04.49.65.80 (1001), 18.38.49.58.65 (594). MILANO 90: ritardo attuale 127, ritardo storico 88 (differenza 39). Dal 1939 ad oggi è uscito 380 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 10.90 (2646), 17.76.90 (959), 08.25.69.90 (822), 03.08.25.69.90 (758). NAPOLI 8: ritardo attuale 86, ritardo storico 87 (differenza -1). Dal 1939 ad oggi è uscito 362 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 08.11 (1798), 08.14.36 (1236), 08.11.28.36 (736), 08.11.22.28.36 (733). PALERMO 62: ritardo attuale 73, ritardo storico 93 (differenza -20). Dal 1939 ad oggi è uscito 342 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 50.62 (2688), 62.63.66 (1360), 44.62.64.76 (951), 02.36.44.62.64 (666). ROMA 53: ritardo attuale 62, ritardo storico 61 (differenza 1). Dal 1939 ad oggi è uscito 332 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 23.53 (2124), 08.53.57 (1143), 08.53.69.73 (770), 06.53.67.75.77 (604). TORINO 70: ritardo attuale 97, ritardo storico 83 (differenza 14). Dal 1939 ad oggi è uscito 349 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 70.87 (2146), 70.72.87 (1354), 16.70.72.78 (797), 39.59.70.84.90 (731). VENEZIA 16: ritardo attuale 142, ritardo storico 75 (differenza 67). Dal 1939 ad oggi è uscito 338 volte. Le serie più attese per la sorte dell’ambo (tra parentesi le estrazioni di ritardo): 16.44 (1547), 09.16.76 (1420), 06.16.47.71 (767), 09.16.44.54.72 (572). Alcune domande dei nostri Lettori Ciao Max, mi chiamo Antonio e ti sto scrivendo dalla Puglia. Sono un affezionato lettore di Lottomio e Lottopiù, siete l’unica rivista del lotto che mi piace e oltre a questo siete molto seri. Inoltre mia moglie segue molto il gossip così le ho consigliato l’acquisto del nuovo Tutto che ho visto pubblicizzato su Lottomio. Max ti vorrei chiedere una giocata perchè in questo periodo non sono molto fortunato, ho seguito delle previsioni che non hanno portato molti risultati. Grazie, un saluto a tutto lo staff di Lottomio. Risponde MAX DIAMANTE. Ciao Antonio, grazie per averci scritto ma soprattutto grazie per il supporto e l’affetto che hai nei confronti delle nostre riviste. Noi siamo per un lotto serio e consigliamo sempre di giocare secondo le proprie possibilità. Oggi voglio ricordare di non perdere le previsioni a pagina 17 di Lottomio del Lunedì perchè stanno andando fortissimo, mentre su Lottomio del Giovedì sta vivendo un bel periodo Silvio Spaventa. Per quanto riguarda “Tutto” hai fatto bene a consigliarlo a tua moglie, ne rimarrà entusiasta, all’interno troverà tanto gossip, tv, spettacolo e cinema. Concludo con questa giocata che spero possa darti tante soddisfazioni. Un caro saluto, Max. L’AMBO CHE PUNTA AL “TERNO SECCO” GENOVA – MILANO – Tutte 10.19 + TERNO

La tecnica che vi presento quest’oggi è davvero interessante perché permette di ricavare previsioni di grande valore. La metodologi ricava, con una semplice operazione visiva, due ambate da mettere in gioco sulla ruota di Venezia. La particolarità della tecnica sta soprattutto nel fatto che non ci sono calcoli da fare per ricavare i pronostici da mettere in gioco. Insomma un’estrema facilità di applicazione della tecnica, un riscontro statistico di tutto rilievo, vale a dire tutto quello che serve per rendere questa metodologia un valido strumento per ricavare ottime previsioni. Come di consueto vedremo prima la parte teorica del procedimento per poi passare a diversi esempi.

TEORIA. Per ricavare le previsioni ci serviremo dei numeri estratti in prima ed in ultima posizione su Milano. Per poter applicare la tecnica, i due numeri suddetti dovranno far parte di una stessa cadenza. Una volta individuata una coppia di questo genere, rimetteremo in gioco i due estratti, per la sorte d’ambata, sulla ruota diametrale a quella di partenza, vale a dire Venezia. Come avrete potuto notare, basta un attento controllo visivo per poter disporre dei pronostici da giocare. Per le sorti maggiori si possono abbinare alle due ambate le coppie 28-71 e 42-72. Si formeranno così 2 quartine che potranno essere giocate sulla ruota veneta per ambo (premio 41,6 volte la posta), terno (1.125) e quaterna (120.000 volte la somma puntata). Vediamo alcuni esempi di gioco.

PRATICA. Il 13 luglio uscirono, in prima e quinta posizione, su Milano i numeri 84 e 34. Si trattava di estratti appartenenti alla stesa cadenza e quindi eravamo in grado di mettere in gioco la seguente previsione:

VENEZIA 34-84 ambate; 34-84-28-71 / 34-84-42-72 ambo, terno e quaterna La vincita arrivò al 6° colpo con l’uscita su Venezia dell’ambata 84 e dell’ambo 84-28. Il 24 agosto sulla ruota di Milano si presenteranno in prima e quinta posizione i numeri 7-47. Eravamo nelle condizioni di poter applicare la tecnica visto che si trattava di due numeri della stessa cadenza.

VENEZIA 7-47 ambate; 7-47-28-71 / 7-47-42-72 ambo, terno e quaterna Sulla ruota veneta si presentarono, al 2° colpo, l’ambata 7 e l’ambo 7-72. Il 2 settembre uscirono, in prima e quinta posizione, su Milano i numeri 16 e 76. Si trattava di estratti appartenenti alla stesa cadenza e quindi eravamo in grado di mettere in gioco la seguente previsione:

VENEZIA 16-76 ambate; 16-76-28-71 / 16-76-42-72 ambo, terno e quaterna La vincita arrivò al 6° colpo su Venezia con l’ambata 76 e il terno 76-28-71. Il 7 settembre sulla ruota di Milano si presenteranno in prima e quinta posizione i numeri 60-80. Eravamo nelle condizioni di poter applicare la tecnica visto che si trattava di due numeri della stessa cadenza.

VENEZIA 60-80 ambate; 60-80-28-71 / 60-80-42-72 ambo, terno e quaterna Sulla ruota veneta si presentarono al 4° colpo l’ambata 80 ed il terno 28-71-80. Il 23 ottobre uscirono, in prima e quinta posizione, su Milano i numeri 62 e 42. Si trattava di estratti appartenenti alla stesa cadenza e quindi eravamo in grado di mettere in gioco la seguente previsione:

VENEZIA 42-62 ambate; 42-62-28-71 / 42-62-42-72 ambo, terno e quaterna La vincita arrivò al 4° colpo con l’uscita su Venezia dell’ambata 62 e dell’ambo 62-42. Sono certo che questa tecnica vi permetterà di togliervi delle ottime soddisfazioni al gioco del Lotto. Buona fortuna.