Far West in Parlamento: seduta degenera in rissa con calci, pugni e tirare di capelli

Una seduta ordinaria del lunedì presso il Congresso di Città del Messico è degenerata in un alterco tra deputati durante il dibattito riguardante l’abolizione dell’agenzia per la trasparenza.
Le riprese video della camera mostrano alcune deputate coinvolte in un alterco fisico, caratterizzato da spinte, urla e tirate di capelli sul podio di fronte all’aula.
La disputa è emersa durante la discussione di una proposta volta all’eliminazione dell’agenzia per la trasparenza della città e alla sua sostituzione con un nuovo organismo di controllo.
Tale scontro ha determinato una sospensione temporanea della seduta. L’opposizione ha abbandonato l’aula, consentendo alla coalizione di governo di approvare le riforme in loro assenza.
Durante l’alterco, la legislatrice Claudia Susana Pérez Romero (Pan) ha riportato ferite che hanno richiesto l’applicazione di un collare ortopedico.
#Internacional | Discusión por eliminación del Instituto de Transparencia en el Congreso de México
Legisladores del Partido Acción Nacional tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, entre gritos y jaloneos, durante la discusión para eliminar al Instituto de… pic.twitter.com/WPncpWfc0O
— El Urbano (@elurbanonews) December 15, 2025
