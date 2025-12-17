Donna medico trovata senza vita in un supermercato: era nuda dentro un frigorifero. Giallo a Miami





Un macabro ritrovamento ha scosso la città di Miami. Nella mattinata di domenica 14 dicembre, un inserviente del supermercato Dollar Tree, nel quartiere di Little Havana, ha fatto una scoperta agghiacciante: all’interno di una cella frigorifera del negozio è stato trovato il corpo senza vita di una donna, completamente nuda.





La vittima è stata identificata come Helen Massiell Garay Sanchez, una dottoressa anestesista di 32 anni, originaria del Nicaragua. Specializzata in cardiopatie congenite, Helen era madre di due figli e si trovava a Miami per un viaggio. Il suo corpo è stato rinvenuto all’apertura del discount, nell’area del magazzino riservata al personale, sollevando immediatamente un fitto giallo.

Le indagini, avviate dal Dipartimento di Polizia di Miami, procedono tra molti interrogativi. Un elemento che ha destato particolare perplessità è il fatto che le telecamere di sorveglianza del supermercato non abbiano registrato movimenti sospetti o atti criminali nelle ore precedenti il ritrovamento. Resta completamente oscuro il motivo per cui la dottoressa Sanchez avesse avuto accesso alla zona riservata del magazzino e come sia finita all’interno del frigorifero.

La notizia, riportata da testate come Fox News e CBS, ha gettato nello sconcerto la comunità. Amici e familiari della donna hanno subito attivato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per rimpatriare la salma in Nicaragua, dove vivono i suoi due figli. L’obiettivo è permettere un funerale dignitoso nel suo paese d’origine. In poche ore, la solidarietà si è trasformata in azione concreta, con oltre 9.000 dollari già raccolti.

Il supermercato Dollar Tree, dopo essere rimasto chiuso per permettere i primi accertamenti, ha riaperto regolarmente già nella giornata di domenica. La direzione del negozio, al momento, non rilascia dichiarazioni, rimandando ogni comunicazione alle autorità investigative.

La vicenda unisce il dramma personale di una giovane madre e professionista a un mistero dai contorni inquietanti, lasciando la comunità in attesa di risposte che possano far luce su una tragedia così inspiegabile.



