



La mia disponibilità ad ospitare i membri della Famiglia del bosco? "Quando mi è stata offerta l'opportunità da una signora, mi è stato comunicato che avrei dovuto attendere il 16 dicembre, data odierna. Pertanto, attenderò le loro comunicazioni." Queste le parole del cantante e imprenditore Al Bano Carrisi, ospite di Rai Radio1 a "Un Giorno da Pecora", intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.





“Sono sempre disponibile ad ospitarli nel mio bosco, quando e come desiderano,” ha ribadito l’artista. Sarebbe disposto a fornire anche un’occupazione ai genitori?

“Se desiderano un’occupazione, troveremo anche quella,” ha assicurato Al Bano a “Un Giorno da Pecora”.

L’Unione Europea e la trattativa di pace in Ucraina? “Considerando la nostra esistenza, dobbiamo anche essere presenti, altrimenti, quando verrà lanciato l’appello, risponderanno solo in pochi.”

Zelensky dovrebbe accettare di cedere una parte del territorio?

“In base alle mie conoscenze, quel territorio fu donato dalla zarina Caterina circa trecento anni fa, quindi rappresenterebbe un ritorno alle origini. Il dramma del Donbass risiede nel fatto che, per anni, le due parti hanno convissuto pacificamente, fino a quando, a seguito di una presa di coscienza errata, gli abitanti dell’ovest hanno iniziato a osteggiare quelli dell’est.” Chi desidera meno la pace tra il leader ucraino e quello russo? “Se giungeranno a un accordo, dovranno entrambi desiderarlo.”

Al Bano ha mantenuto una posizione simile a quella espressa durante la sua intervista a “Belve”: “Putin ha ragione, la NATO si è appropriata dell’Ucraina… è una verità che molti conoscono e che pochi hanno il coraggio di dichiarare.” Ebbene, egli ha avuto il coraggio di raccontare un fatto storico, sebbene con diverse imprecisioni. (VIDEO)

Al Bano: “Putin ha ragione, la NATO si è appropriata dell’Ucraina… è una verità che sappiamo in tanti e che pochi hanno il coraggio di dire”.

Al Bano: "Putin ha ragione, la NATO si è appropriata dell'Ucraina… è una verità che sappiamo in tanti e che pochi hanno il coraggio di dire".

Bene, benissimo. Ha avuto il coraggio di raccontare un fatto storico, seppur con tante imprecisioni. Bravo! #GuerraUcrainaRussia




