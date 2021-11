Salvatore Cascio: chi è, età, carriera, vita privata, malattia dell’ex bambino di Nuovo Cinema Paradiso

Salvatore Cascio lo conosciamo tutti per essere il noto bambino del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Sicuramente ha avuto un grande successo ed è ricordato per questo ruolo ma nel corso della sua carriera è stato anche protagonista di tanti altri film. Ma questo conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Salvatore Cascio chi è

È nato a Palazzo Adriano in Sicilia l’8 novembre 1979 sotto il segno dello scorpione. Ha 42 anni ma tutti lo ricordano per aver interpretato il bambino di Nuovo Cinema Paradiso il film di Giuseppe Tornatore che gli ha dato modo di farsi conoscere e di ottenere un grande successo a livello internazionale. Proprio per quel ruolo vinse il British Academy of film and Television Arts nella categoria attore Non protagonista. È stato il più giovane attore a ricevere questo ambito premio. Aveva anche partecipato al Maurizio Costanzo Show e proprio questo gli aveva dato modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Nei primi anni Novanta ha interpretato altri film prodotti da registi in molto importanti come Pupi Avati e Duccio Tessari. Ha inciso anche un 45 giri insieme a Fabrizio Frizzi intitolato L’orso.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo per certo che non vive più a Palermo. Non si sa che abbia una compagna o se abbia avuto dei figli.