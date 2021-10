Sandro Giacobbe: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, malattia figlio

Sandro Giacobbe lo conosciamo tutti per essere un grande cantautore italiano, il quale sicuramente ci ha regalato tanti successi davvero indimenticabili. Uno di questi è il brano intitolato Signora Mia, canzone che è stata utilizzata proprio come colonna sonora di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e poi Gli occhi di tua madre. Inoltre, sembra che grazie a questo brano sia anche arrivato terzo al Festival di Sanremo nel lontano 1976. Ad ogni modo, che cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Chi è Sandro Giacobbe?

Sandro Giacobbe, chi è

È nato a Moneglia in provincia di Genova, esattamente il 14 dicembre 1946 sotto il segno del Sagittario. E’ figlio di un operaio, di una casalinga e entrambi di origine Lucana. È cresciuto insieme ai suoi fratelli ed ha studiato ragioneria poi ha lasciato la scuola per dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero la musica. Sin da giovane ha formato una band musicale insieme ad altri amici esibendosi proprio in alcuni locali della Liguria, tra i più importanti.

Carriera

Ben presto ci si rese conto che la sua non era soltanto una passione o un hobby ed i genitori soprattutto iniziarono a sostenerlo e materialmente. Nel 1971 ha ottenuto il suo primo contratto discografico e da quel momento è iniziata la sua carriera. Negli anni 90 poi si è fermato ed ha ripreso la sua attività nei 2000. Ad oggi si può dire che ha all’attivo ben 12 album in studio e tanti concerti così come tante partecipazioni televisive, non soltanto nel nostro paese, ma anche all’estero. È stato ospite al Festival di Sanremo e poi anche di Pupo nello show intitolato Una canzone per 100.000.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che si è sposato con la donna che gli ha dato due figli ovvero Andrea e Alessandro. Finita la storia d’amore con la madre dei suoi figli poi ha incontrato Marina Peroni anche lei una nota cantautrice con la quale ha convissuto per diverso tempo. Lei è mamma di ragazza di nome Erika. Pare che nel corso della sua vita abbia dovuto affrontare dei momenti molto difficili. Uno di questi è stato sicuramente quando al figlio Andrea venne diagnosticato all’età di 13 anni un tumore all’addome per il quale è stato operato e poi sottoposto a diversi cicli di chemioterapia. Poi sempre lo stesso avrebbe avuto una recidiva che questa volta ha colpito il fegato e fortunatamente anche in questo caso è riuscito a guarire.