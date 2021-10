Selvaggia Lucarelli: chi è la giornalista e opinionista più temuta della tv, età, carriera, fidanzato, figli

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una nota blogger, giornalista, conduttrice, scrittrice, attrice e opinionista italiana. Nel 2002 ha aperto un blog chiamato Stanza selvaggia ed è stato grazie a questo che ha acquisito la sua massima popolarità. Oggi fa parte anche del cast di Ballando con le stelle. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata? Chi è Selvaggia?

Selvaggia Lucarelli, chi è

È nata a Civitavecchia in provincia di Roma il 30 luglio 1974. Si è diplomata al liceo classico poi si è trasferita a Roma ed ha frequentato il Conservatorio teatrale la Scaletta prendendo parte poi ad alcuni spettacoli teatrali come attrice. Grazie al suo talento e soprattutto alla passione per la scrittura, ha aperto un blog e poi è arrivata scrivere per diversi quotidiani italiani. Nel 2019 è diventata una giornalista pubblicista. È molto schietta e anche molto critica e per questo motivo è una delle opinioniste tu più temute della televisione italiana.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è fidanzata oggi con lo chef Lorenzo biagiarelli classe 1990 noto anche nel mondo della musica. È stata sposata dal 2004 al 2007 con Laerte Pappalardo dal quale ha avuto un figlio di nome Leon.