Alessandra Mussolini: chi è, età, carriera, vita privata, tv, politica, marito, figli

Alessandra Mussolini la conosciamo tutti per essere la nipote di Benito Mussolini ma anche una donna che ha dedicato tanto alla politica. Ad ogni modo di lei sappiamo che è anche un noto personaggio televisivo e che proprio quest’anno farà parte del cast di Ballando con le stelle. Nella giornata di oggi sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in dove parlerà anche di questa nuova avventura. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Chi è Alessandra Mussolini?

Alessandra Mussolini, chi è

È nata a Roma il 30 dicembre 1969 sotto il segno del capricorno. Oggi è una delle donne più importanti del mondo della televisione e si divide tra la politica e ha proprio la TV. È stata ospite fissa in diversi programmi televisivi tra l’altro molto seguiti dal pubblico italiano. Si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1994.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è stata legata per tanti anni a Mauro Floriani che è il suo primo marito. I due sono convolati a nozze nel 1989 e hanno messo al mondo tre figli ovvero Clarissa, Caterina e Romano. Al suo unico figlio maschio oltre a dare il nome del padre ha dato anche il doppio cognome.