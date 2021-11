Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: perchè i due non si sono mai sposati

Silvia Toffanin è una nota conduttrice televisiva e nello specifico da diversi anni è al timone di una trasmissione molto famoso e Popolare chiamata Verissimo. Sappiamo anche che Silvia è da diversi anni ormai legata al Noto amministratore delegato del gruppo Mediaset ovvero Pier Silvio Berlusconi. La coppia è una delle più longeve del mondo dello spettacolo nonostante comunque non siano mai convolati a nozze. Nello specifico stanno insieme Dal 2002 sono molto affiatati.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, perchè non si sono mai sposati?

Hanno avuto due figli. Il primogenito si chiama Lorenzo Mattia ed è nato il 10 giugno del 2010 mentre il 10 settembre 2015 è nata la secondogenita Sofia Valentina. Nonostante comunque il loro rapporto sia piuttosto consolidato, i due non sono mai convolati a nozze Ma per quale motivo? Sembra che a dare una risposta a questo quesito ci abbiano pensato entrambi nel corso di alcune interviste. Sembrerebbe che le nozze non siano una priorità per nessuno dei due. Nello specifico Silvia pare avesse confessato di vedere il matrimonio con una certa paura perché non vuole che la persona che sta al suo fianco possa stare con lei soltanto perché vincolata.