Stefania Orlando: chi è, età, carriera, vita privata, ex e attuale marito, figli

Stefania Orlando la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice e showgirl italiana, la quale sicuramente ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello vip 2020. Da qualche settimana è una concorrente ufficiale di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata? Chi è davvero Stefania Orlando?

Stefania Orlando chi è

È nata il 23 dicembre 1966 a Roma sotto il segno del capricorno. La mamma si chiama Biagina ed è originaria della Puglia. Il padre invece è un giudice, avvocato e professore universitario il quale da giovane pare fosse appassionato di chitarra, tanto da suonare anche in alcuni locali. Stefania avrebbe preso dal suo papà la vena artistica. Ad ogni modo, la showgirl non è figlia unica perché ha un fratello a cui risulta molto legata. Riguardo la sua infanzia non abbiamo molto informazioni se non il fatto che una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di lasciare la sua terra di origine per andare a convivere con il fidanzato. Pare che ad un certo punto abbia comunicato ai genitori di voler andare a lavorare come modella e poi anche come agente immobiliare.

Carriera

A soli 18 anni ha iniziato quindi a lavorare in un’agenzia immobiliare ed è lì che ha incontrato Alessandra una donna con cui è andata a vivere insieme diventando grandi amiche. Ha vissuto con lei fino a quando non ha incontrato poi Andrea Roncato. Nel corso della sua carriera è stata un’ attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1993 come Valletta Nel programma Si o No? L’anno successivo Poi l’abbiamo vista debuttare in RAI diventando La Valletta ufficiale del programma Scommettiamo che? Tra il 1998 e il 2002 ha condotto il lotto alle 8 e poi anche la finalissima di Lotteria Italia. Ha condotto I Fatti Vostri, Piazza Grande e poi Stelle con la coda. Ha preso parte diverse fiction come Don Matteo e Un medico in famiglia.

Vita privata

Si è sposata con Andrea Roncato nel 1997. Dopo diversi anni di finanziamento i due hanno deciso di convolare a nozze, ma poi si sarebbero lasciati soltanto dopo due anni dal lieto evento. Dal 2008 invece è legata al musicista Simone Gianlorenzi e soltanto l’anno scorso i due abbiano deciso di convolare a nozze con una bellissima cerimonia sulla spiaggia. Non ha avuto figli.