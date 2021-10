Stefania Orlando: chi è, età, carriera, vita privata, ex marito, compagno, figli

Stefania Orlando la conosciamo per essere una nota attrice, conduttrice e showgirl italiana nata esattamente nel 1966 a Roma. Abbiamo avuto modo di conoscere la meglio lo scorso anno, quando ha preso parte al Grande Fratello vip 5. All’interno della casa più spiata d’Italia sicuramente ha avuto modo di farsi conoscere e il pubblico l’ha tanto amata, tanto da farla rimanere nel programma fino alla fine. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Chi è Stefania Orlando?

Stefania Orlando chi è

È nata a Roma nella zona Monteverde, il 23 dicembre 1966 sotto il segno zodiacale del capricorno. La madre pare fosse originaria della Puglia. Sappiamo che il padre è un noto magistrato, avvocato e professore universitario ma anche un appassionato di musica. In adolescenza suonava infatti la chitarra in alcuni locali e Stefania pare che abbia ereditato questa vena artistica, proprio dal suo papà. Stefania comunque non è figlia unica, ma ha un fratello al quale sembra essere parecchio legata. Riguardo la sua infanzia non abbiamo molte informazioni, sappiamo che ha lavorato come modella e anche come agente immobiliare.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata ancora, sappiamo che è stata sposata in passato con Andrea Roncato. Dopo poco tempo però il matrimonio è naufragato. Adesso esattamente dal 2008 è sentimentalmente legata al musicista Simone Gianlorenzi. Non ha avuto figli.