Torino Atalanta streaming gratis e diretta live TV dove e come vedere la partita

Torino Atalanta streaming gratis. Parte oggi sabato 21 agosto 2021 il campionato di Serie A 2021 2022. A scendere in campo oggi saranno ben 6 squadre ovvero il Torino, l’Atalanta, l’Empoli e Lazio e Inter Genoa. Per quanto riguarda il Torino e l’Atalanta, oggi le due squadre si affronteranno alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Vediamo qui di seguito le principali informazioni riguardo il match, che potrà essere seguito in diretta live tv e video streaming gratis.

Torino Atalanta, esordio serie A tim 2021-2022 oggi sabato 21 agosto

Il Torino scenderà quindi in campo contro l’Atalanta in questa partita di esordio nel campionato di calcio di Serie A 2021 2022. Da una parte ci sarà Luis Muriel che è stato protagonista di 6 gol con la maglia dell’Atalanta contro il Torino in campionato, facendo ben quattro gol e due assist. Soltanto con l’Udinese ha fatto di meglio ovvero 8 gol. Nel 2020/2021 soltanto Robert Lewandowski ha registrato una media di minuti/gol col migliore di Muriel avendo fatto un gol ogni 60 minuti. Dopo essersi piazzata per ben tre volte al terzo posto, l’Atalanta cercherà di iniziare bene e già a partire dalla giornata di oggi tenterà di vincere contro il Torino. Sicuramente in questa estate 2021 la società nerazzurra ha cercato di rinforzare la squadra soprattutto in difesa ed in porta.

Dove e come vedere il match

Il match sarà valido quindi per la prima giornata di Serie A 2021/2022 e si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Bisognerà semplicemente essere in possesso di una Smart TV sulla quale poter scaricare l’applicazione. In alternativa potrete collegare la propria TV ad un TIMVISIONBOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick, o ad una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Gli abbonati potranno quindi seguire Torino Atalanta in diretta streaming e per poterlo fare bisognerà scaricare l’applicazione per smartphone o tablet direttamente dai sistemi iOS e Android. Nel caso in cui si utilizzano dispositivi come PC o notebook bisognerà semplicemente collegarsi al portale di riferimento e selezionare poi il match dal palinsesto. A commentare il match sarà Riccardo Mancini insieme al commento tecnico di Massimo Donati.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel