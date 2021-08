Udinese Juventus streaming gratis e diretta live TV dove e come vedere la partita

Serie A tim 2021-2022, l’attesa è ormai finita. E’ ufficialmente iniziato il campionato di calcio già nella giornata di ieri sabato 21 agosto 2021, quando sono scese in campo alcune squadre. Oggi, domenica 22 agosto 2021 sarà la volta di altre squadre e tra queste sembra esserci proprio la Juventus. L’attesa è dunque finita, dopo settimane adesso il campionato di calcio riparte. Scenderanno in campo Udinese e Juventus, che si scontreranno alle ore 18.30 alla Dacia Arena. Vediamo qui di seguito le principali notizie circa la partita che si giocherà oggi, dove e come vederla e quali sono le probabili formazioni.

Udinese Juventus domenica 22 agosto 2021 ore 18.30

La Juventus capitanata dal tecnico Livornese Massimiliano Allegri riparte proprio dall’Udinese e dalla trasferta della Dacia Arena. Sarà la prima partita per la Juve, così come per l’Udinese e sicuramente la squadra bianconera dopo il quarto posto agganciato in extremis lo scorso anno tenterà di iniziare bene questo campionato con una vittoria. Sappiamo bene che negli ultimi 9 anni La Juventus ha sempre vinto lo scudetto tranne lo scorso anno quando ha ceduto il passo all’Inter. Adesso la Juventus si affaccia a questo nuovo campionato con nuovi stimoli e tanti nuovi obiettivi. Anche l‘Udinese d’altro canto ha rafforzato la squadra e tenterà di vincere questo match così tanto importante contro la Juventus. La squadra bianconera ha vinto l’ultima trasferta ad Udine rimontando con la doppietta di Cristiano Ronaldo lo scorso 2 maggio. La precedente sfida invece in Friuli era stata vinta proprio da l’Udinese per due reti a uno.

Come e dove vedere la partita

La partita si disputerà oggi domenica 22 agosto 2021 con calcio d’inizio fissato proprio per le ore 18:30. Per seguire la partita bisognerà essere dotati di una Smart TV su cui scaricare Dazn oppure collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console quale PlayStation 4 o 5 oppure un XboX One, One S e One X. Ed ancora il match si potrà seguire in diretta streaming attraverso l’applicazione di Dazn che si può scaricare su smartphone o tablet e dai sistemi iOS o Android.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, Stryger, De Maio, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Palumbo, Forestieri, Samardzic, Okaka, Cristo. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: -.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Locatelli, F. Ranocchia, Fagioli, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Arthur, Rabiot. Squalificato: McKennie.