Vuoi vedere Roma – Empoli in Streaming Gratis? Diretta live tv

Roma Empoli si giocherà oggi Domenica 3 Ottobre 2021. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00. Il match sarà visibile su Smart TV grazie all’applicazione di dazn e sarà disponibile anche sulle console di gioco xBox ovvero One, One S, One X, Series S e Series X e PlayStation PS4 e PS5. Sarà anche visibile attraverso i dispositivi come Amazon Fire TV stick Google Chromecast e timvision box. Disponibile anche la diretta streaming di Inter Atalanta sempre su dazn o tramite pc collegandosi direttamente al sito ufficiale e inserendo le proprie credenziali per accedere al catalogo degli eventi. Si potrà assistere al match in diretta streaming, sempre attraverso Dazn collegandosi attraverso dei smartphone e tablet. L’arbitro è Maresca di Napoli. Gli Assistenti saranno Colarossi e Prenna, il IV uomo Abisso, al Var Aureliano e Avar Ranghetti.

Il prologo di Roma-Empoli oscilla tra l’ufficialità del rinnovo di Pellegrini («La scelta giusta»), la possibile conferma di Darboe («Giovedì mi è piaciuto tanto, la mia fiducia in lui cresce») e la consapevolezza che, per mettersi alle spalle definitivamente il derby, non possono bastare i tre gol allo Zorya. Mourinho , uomo di mondo, sa che nonostante il ko contro la Lazio ha ancora tutti dalla sua parte. Per questo, quando gli confermano che all’Olimpico saranno in trentamila, si regala compiaciuto la definizione di «chiara dimostrazione di romanismo». Che tuttavia va alimentato, non solo a parole.

Ripartire, significa battere l’Empoli. Squadra con la quale condivide la curiosità di non aver mai pareggiato ancora in campionato: «Una casualità, a volte la differenza tra una vittoria e un pari dipende dai dettagli e non dalle caratteristiche della squadra. Ad esempio con il Sassuolo abbiamo segnato al 90’. Non penso sia una questione filosofica». Non potrebbe essere altrimenti per chi si definisce un «risultatista» che però, in questa prima fase della sua avventura romana, sta prediligendo volutamente la fase offensiva: «Sei gol subiti in 2 gare sono ovviamente troppi. La cosa più facile nel calcio è difendere bene. Normalmente però si fa a discapito dell’organizzazione offensiva. Ma non è quello che vogliamo fare. Io voglio una squadra che crei, giochi, segni e che naturalmente poi difenda bene. Sono il primo a sapere che serve equilibrio. Tuttavia preferisco guardare the ‘big picture’, il quadro completo». Che per adesso lo soddisfa.

(t.c.) Le due squadre più offensive della serie A si incontrano oggi all’Olimpico. Per mister Aurelio Andreazzoli è un vantaggio da sfruttare. «Fa piacere questo dato, perché il nostro lavoro va in questa direzione. Abbiamo cominciato ad essere anche più produttivi e realizzativi, di questo non posso che essere contento. Anche la Roma ha queste caratteristiche, quindi dovremo essere particolarmente attenti. Loro sono già andati a segno con undici giocatori, questo vuol dire che hanno tante soluzioni a disposizione». Per il tecnico è una sfida dei ricordi. «Ho tanti amici nella Capitale, ma sarà una normalissima gara di campionato, anche se mi fa sempre piacere tornare». Sul fronte della formazione l’unica novità rispetto alla gara contro il Bologna sarà Bandinelli in mezzo al posto di Henderson .