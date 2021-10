Ylenia Carrisi: chi è la figlia di Albano e Romina, causa scomparsa, morte, età, vita privata

Ylenia Carrisi è la figlia di Albano e di Romina Power la quale purtroppo è sparita senza lasciare alcuna traccia di sé. La donna è scomparsa ormai da 28 anni ed è stato sicuramente un duro colpo per la famiglia Carrisi. Ancora oggi si chiedono quali possono essere stati i motivi. In realtà non si è mai capito se effettivamente Ylenia abbia deciso di suicidarsi o meno, visto che in molti sostengono di averla vista gettarsi nelle acque gelide delle Mississipi. Il suo corpo però non è mai stato ritrovato. Altri sostengono invece che Ylenia possa essersi allontanata volontariamente e fatto perdere le sue tracce. In tutti questi anni sono state tante le piste seguite e tanti gli avvistamenti che poi purtroppo però non hanno poi portato a nulla di buono.

Ylenia Carrisi, chi è la figlia di Albano e Romina

Ylenia è la primogenita di Albano Carrisi e Romina Power e pare che sia stata anche una delle vallette della prima edizione del programma La Ruota della Fortuna condotto da Mike Bongiorno su Canale 5. Aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione e del cinema. Aveva anche recitato nel 1983 in un film intitolato Champagne di Aldo Grimaldi che vedeva come protagonisti proprio i suoi genitori. Nel 1987 aveva anche esordito come cantante in un duetto insieme alla madre nel brano intitolato Abbi fede.