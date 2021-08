Zucchero Fornaciari: età, carriera, vita privata, figli, moglie, successi

Zucchero Fornaciari è un noto cantante italiano, il quale ha avuto un successo davvero strepitoso in tutti questi anni. Tanti sono i brani da lui cantati ed interpretati che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Ma cosa conosciamo di lui e soprattutto della sua vita privata? Conosciamo meglio il re del blues.

Zucchero, chi è

È nato a Roncocesi in provincia di Reggio Emilia il 25 settembre 1955 sotto il segno della Bilancia. Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari ma pare che abbia preso il suo nome d’arte dal nomignolo utilizzata dalla sua insegnante della scuola elementare quando era piccolo. La donna era solita chiamarlo proprio in questo nome e da lì l’artista ha deciso di farsi chiamare in questo modo, una volta entrato nel mondo dello spettacolo e della musica. È stato appassionato di musica sin da piccolino ed è diventato nel giro di pochi anni un cantautore di Grande successo. Potremmo definirlo sicuramente un artista unico nel suo genere perché è capace di fondere il blues con la musica Soul. È un personaggio molto amato ed apprezzato anche all’estero e vanta all’incirca 30 anni di carriera. Ha presentato canzoni che hanno davvero fatto emozionare intere generazioni.

Carriera

Tra il 1970 e il 1978 si è trasferito da Reggio Emilia a Forte dei Marmi in Toscana ed ha fondato le prime Band Le Nuove Luci, Sugar & Daniel e Sugar & Candies. Ha iniziato così a farsi conoscere con il suo nome d’arte ovvero Zucchero. Nel 1981 ha partecipato e vinto il Festival di Castrocaro con il brano chiamato Canto te. Poi ha partecipato al trentacinquesimo Festival di Sanremo nel 1985 con la canzone intitolata Donne arrivando però penultimo. Il brano però è diventato davvero molto popolare, soprattutto uno dei più grandi successi della sua carriera. Da lì ha iniziato varie collaborazioni anche con artisti di un certo calibro come Joe Cocker, Miles Davis, Eric, Clapton, Sting, Bono, Andrea Bocelli, B.B. King, Luciano Pavarotti, Dalla, Paul Young.

Vita privata

È stato sposato con Angela Figliè, un matrimonio che pare sia finito negli anni 80. Adesso invece è sposato con Francesca Moser una donna di Lucca più giovane di lui di circa 13 anni. Di lei si sa che è figlia di papà Svizzera e mamma italiana e che sa parlare diverse lingue. Da adulta si è trasferita a New York per lavorare come cacciatrice di teste per una società americana.