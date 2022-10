Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi lunedì 17 ottobre 2022, lo zodiaco dettagliato della giornata

Ariete

Farai tutto il necessario per evitare che i progetti che hai iniziato come squadra vadano in pezzi. Devi ascoltare il tuo intuito in modo da poter andare avanti. Innamorato, dimentica il passato, scrollati di dosso la tua tristezza ed esci a socializzare. Ti ritrovi in ​​condizioni inospitali. È come se fossi bloccato in un pantano: non importa in che modo tu vada per cercare di scappare, sprofondi sempre di più nei problemi degli altri. Che rabbia! Ne hai già abbastanza dei tuoi problemi senza dover affrontare quelli degli altri. Posso impegnare l’audacia di suggerirti qualcosa? Non è una corda quella laggiù? E se allunghi un braccio, non puoi afferrarlo per uscire dall’ingorgo e metterti in salvo? Naturalmente puoi crogiolarti nei tuoi dolori quanto vuoi… ma ti viene presentata una soluzione. Oggi puoi liberarti da responsabilità inutili.

Toro

Siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, datele con pazienza e non prendete decisioni affrettate. Ricorda sempre che devi pesare ciò che fa per te e cosa no. Innamorato, se dai libero sfogo alla tua fantasia con il tuo partner, trascorrerai una notte indimenticabile. Alcune persone sono così concentrate sul passato che non riescono a vedere il futuro. Altri sono così concentrati sul futuro che il passato potrebbe anche non essere accaduto. Come tante volte nella vita, è meglio scegliere la via di mezzo: dovremmo guardare al passato in un modo che ci aiuti ad andare avanti. Se in questo momento sembra che il cosmo ti stia costringendo ad attraversare un terreno familiare, forse non è una brutta cosa. Le recenti esperienze ti hanno insegnato un nuovo modo di prendere le cose. Ad un certo punto di questo processo sarai in grado di arrivare a una comprensione preziosa su una questione importante e sarai sulla buona strada.

Gemelli

Di fronte alle difficoltà cresci ed è per questo che in questi tempi difficili devi applicare tutta la tua intelligenza per portare a termine il lavoro. Innamorata, la tua famiglia ti sta aspettando per trascorrere un tempo piacevole e diverso che ti aiuterà a dimenticare i tuoi problemi. Se qualcosa non è rotto, non puoi ripararlo. Il problema è che non è sempre facile sapere se ci si trova di fronte a una situazione difficile e stressante o che non ha soluzione o significato. E se ti sforzi troppo e vai fuori bordo, rischi di spostare qualcosa che è meglio rimanere esattamente dov’è. Rilassati, controlla te stesso, preparati affinché le tue idee e opinioni vengano modificate da nuovi dati in evoluzione. Per il semplice fatto di prendere la decisione di vedere questa situazione con occhi diversi, tutto inizierà a cambiare in meglio nei prossimi giorni.

Cancro

Al lavoro, riconosceranno tutto lo sforzo e il desiderio che hai messo in affari. Approfitta di questo momento per presentare il progetto che vuoi sviluppare. Innamorato, il tuo partner sente che lo hai abbandonato. Trova il tempo per una riunione e divertiti. La Torre Pendente di Pisa è pendente da molto tempo. Fu infatti alla fine del terzo (dei sette) piani che le fondamenta cominciarono a tremare. Riuscite a immaginare la frustrazione dell’architetto? Sicuramente per questo provò un enorme senso di delusione e fallimento. Tuttavia, milioni di persone si affollano ogni anno per vederlo. Non tutti i bug sono terribili. E le imperfezioni possono diventare grandi successi. Se qualcosa nel tuo mondo sembra essere deformato, prova a trovare i vantaggi che nasconde. Forse ne uscirà qualcosa di buono.

Leone

Stai per ricevere una grande quantità di denaro che verrà utilizzata per investire in un’impresa. Prima, dai un’occhiata ai contratti e chiedi consiglio. Innamorato, condividerai momenti piacevoli con il tuo partner, coglierai l’occasione per parlare del futuro. Che cosa è più facile, ottenere ciò che volevi o volere ciò che hai? La verità è che questa domanda è delicata. Le due situazioni dipendono l’una dall’altra. Se ti opponi con veemenza a una situazione, per quanto giustificati possano essere i tuoi sentimenti, ti stai riempiendo di energia negativa. Nel momento in cui cerchi di capire, accettare e perdonare, crei energia positiva che aumenta le tue possibilità di raggiungere un obiettivo che è fuori dalle tue mani. Oggi sii la migliore versione positiva di te stesso. Con il giusto atteggiamento, niente può ostacolarti.

Vergine

I pettegolezzi e i pettegolezzi danneggiano il team di lavoro e tu sei l’unica persona che può fermare questa situazione e curare l’ambiente. In amore, ti senti più calmo dopo aver preso la decisione di rompere con quella persona che non ti merita. Non preoccuparti, verrà qualcun altro. “Beati i miti perché erediteranno la Terra”. Queste parole, pronunciate molto tempo fa, ci sono giunte nel libro più venduto al mondo: la Bibbia. In questi tempi, quando il “successo” si basa sul numero di follower che abbiamo sui social media, è difficile capire la saggezza dietro questa frase. Tuttavia, mentre la mansuetudine può sembrare nulla, puoi ottenere qualcosa di prezioso comportandoti in modo calmo, premuroso e gentile. Questo finirà per essere molto più convincente che una dimostrazione di spavalderia.

Bilancia

Sei in crisi perché ti hanno detto che la tua prestazione non è delle migliori. Non preoccuparti, con l’organizzazione sarai in grado di risolvere questa situazione. Innamorato, un amico che ti ama e ti apprezza ti farà un regalo che ti sorprenderà. Ricevilo con amore e gratitudine.

Scorpione

Hai buone idee per avviare un’impresa, devi solo avere persone molto affidabili al tuo fianco perché ci sono molti soldi in gioco. Innamorato, controlla il personaggio perché il tuo partner non è disposto a più scortesia da parte tua.

Sagittario

Un incontro di lavoro ti farà brillare e con esso riceverai diverse proposte di lavoro che non ti aspettavi. Pensaci molto bene, sei nel tuo miglior momento professionale. In amore, la passione ti carica di speranza, ma devi gestirti con cautela in modo da conoscere meglio quella persona.

Capricorno

Devi stare attento quando comunichi le tue differenze ai tuoi superiori. Abbassa il personaggio e cerca di mediare in modo che non si generi un conflitto più grande. Innamorato, un amico ti presenterà qualcuno che ti interesserà. Approfittare di.

Acquario

Sei ispirato da un progetto che devi consegnare presto e che ti ha un po’ stressato. Non preoccuparti, andrà a finire molto bene e sarà ampiamente accettato. Innamorato, qualcuno che conosci ti farà una sorpresa molto piacevole, goditela.

Pesci

Sei in un momento economico meraviglioso, che ti permetterà di risparmiare per il futuro. Ti faranno un’offerta di lavoro che non puoi rifiutare. Innamorato, non lasciare che i ricordi del passato influiscano su questa relazione che stai iniziando. Ricorda che meriti di stare con qualcuno che ti stima.