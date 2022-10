Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 17 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Approfitta di questo momento per muoverti alla ricerca di nuove opportunità di lavoro che ti permettano di crescere e migliorare la tua economia. Non rimanere dove sei perché ti senti bene. Innamorato, puoi litigare con qualcuno della tua famiglia per il tuo partner, cercare di evitarlo e favorire l’armonia.

Toro

L’economia è notevolmente migliorata, quindi cogli l’occasione per risparmiare. Non lasciare che il buon ambiente di lavoro che hai ottenuto con così tanto sforzo scompaia a causa dei pettegolezzi in corridoio. Innamorato, metti da parte il passato e goditi questa persona che è entrata nella tua vita per farti battere il cuore.

Gemelli

Avrai una riunione in cui apprezzeranno tutti i tuoi sforzi per portare avanti gli affari. Riceverai denaro che non ti aspettavi. Salva. Innamorato, corri il rischio di uscire con quella persona che da tanto tempo desiderava conquistarti. Puoi ottenere una piacevole sorpresa.

Cancro

Organizza molto bene il tuo tempo in modo da poter ottenere tutti i progetti che sono in ritardo. Risparmia per poter investire in immobili in futuro. Innamorato, vuoi organizzare un viaggio da divertire con il tuo partner. Lo devono l’un l’altro per molto tempo e aiuterà molto ad accendere la passione.

Leone

Non permettere che il cattivo carattere degli altri danneggi l’ambiente di lavoro che hanno costruito con tanta fatica. Dipende da ciò che tutti avanzano nell’obiettivo proposto per il business. Innamorato, lasciati trasportare dall’intuizione e osa affrontare questa persona che ti piace così tanto. Farai benissimo.

Vergine

Abbi molta pazienza e tolleranza in questo momento perché le cose non stanno andando come ti aspettavi, è solo una fase che supererai. Innamorato, lascia le tue preoccupazioni alle spalle, esci dalla routine e accetta gli inviti dei tuoi amici per uscire e aprire il tuo cuore a una nuova esperienza.

Bilancia

Hai molto lavoro davanti a te per uscire dalle attività che sono state stagnanti e senza generare i dividendi di cui hai bisogno per andare avanti. Innamorati, esci dalla routine, cerca amici ed esci e divertiti. Il tuo corpo e la tua mente ne hanno bisogno per rilassarsi.

Scorpione

Devi approfittare del fatto che la tua economia sta andando molto bene per risparmiare e raggiungere l’obiettivo di acquistare quella casa per cui combatti così tanto. Innamorato, chiarisci le differenze con il tuo partner in modo che la fiducia e l’armonia scorrano di nuovo tra di voi.

Sagittario

Al lavoro, evita di abbassare la guardia con i progetti. Sei il leader del team e devi delegare le funzioni affinché tutto si svolga con successo. In amore, devi riflettere su cosa è successo con la tua relazione in passato per non commettere gli stessi errori.

Capricorno

Hai avuto un periodo molto difficile al lavoro, ma le cose stanno iniziando a migliorare a poco a poco questa settimana. Devi solo avere un po’ di pazienza. In amore, gli impulsi e l’incoscienza non ti aiutano affatto a risolvere le divergenze con il tuo partner. Molto tranquillo.

Acquario

I tuoi capi apprezzano tutti gli sforzi che hai messo in affari, quindi ti daranno più responsabilità che ti aiuteranno nella tua economia. Innamorato, sei invitato a un incontro in cui incontrerai una persona molto interessante. Tira fuori il lato seducente di te.

Pesci

Sei nel momento migliore per cercare un cambiamento che ti aiuti ad emergere ancora più professionalmente. In amore vuoi che il tuo rapporto sia buono ma per questo devi fare la tua parte e lasciare gelosia e sfiducia.